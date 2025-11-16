Απίθανο βίντεο: Αφοσιωμένος παππούς σε παιχνίδι της Σαν Λορέντζο τάιζε… ανεπιτυχώς το εγγόνι του (vid)
Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο παιχνίδι της Σαν Λορέντζο, με έναν παππού να είναι τόσο αφοσιωμένος στον αγώνα που δεν μπορούσε να ταΐσει το εγγόνι του.
Η Σαν Λορέντζο υποδέχτηκε τη Σαρμιέντο για τη 16η και τελευταία αγωνιστική του αργεντίνικου πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1, αποτέλεσμα που εξασφάλισε στη γηπεδούχο την πρόκριση στα πλέι οφ.
Εκτός από το παιχνίδι όμως, ξεχώρισε και ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τις εξέδρες. Συγκεκριμένα, η κάμερα έπιασε έναν παππού να παρακολουθεί το παιχνίδι μαζί με το εγγόνι του.
Ο παππούς προσπαθούσε ταυτόχρονα να ταΐσει τον μικρό φίλο της Σαν Λορέντζο, ωστόσο ήταν τόσο συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση που δεν πετύχαινε τον σκοπό του.
Στο τέλος όμως μάλλον τα κατάφερε, καθώς το πλάνο ολοκληρώνεται με τον παππού να πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε η ομάδα στο 2ο λεπτό και άνοιξε το σκορ.
Δείτε το στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Σαν Λορέντζο
San Lorenzo 1, mamadeira 0 pic.twitter.com/2wxfEpxjin
— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 16, 2025
