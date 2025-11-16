newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μητσοτάκης για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη: Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα
Πολιτική 16 Νοεμβρίου 2025 | 14:38

Μητσοτάκης για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη: Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα

Συλλυπητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Spotlight

Με μια συγκινητική δήλωση, ο πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Δημήτρη Σταμάτη που πέθανε σε ηλικία 75 ετών. «Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο.  Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Επικαιρότητα
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Προεδρικό Μέγαρο: «Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» – Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι
Προεδρικό Μέγαρο 16.11.25

«Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» - Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» τόνισε ο ΠτΔ, αναφερόμενος και στο Κυπριακό

Σύνταξη
Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και με αφορμή τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό» ενώ αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών
Κυριακάτικη ανάρτηση 16.11.25

Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών

Σε επικοινωνιακό μασάζ με στόχο την εκτόνωση των αντιδράσεων των αγροτών καταφεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδίδεται ταυτόχρονα σε πανηγυρισμούς για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, λέγοντας ότι στόχος μας να γίνουμε οικονομία κατηγορίας Α.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»
Επιμένει στη θέση της 15.11.25

Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»

Η Κατερίνα Σολωμού από το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε δήλωση για το εξώδικο που τις απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»
Επέτειος 17 Νοέμβρη 15.11.25

Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»

«Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιματική αλλαγή: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις – Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν
Έρευνα 16.11.25

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις απέναντι στην κλιματική απειλή - Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν

Σχεδόν το ένα πέμπτο των 54 πόλεων που αναλύθηκαν κατά την έρευνα Eurocities Pulse Mayors παραμένουν απροετοίμαστες για τους μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 16.11.25

Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο