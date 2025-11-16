Μητσοτάκης για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη: Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα

Με μια συγκινητική δήλωση, ο πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Δημήτρη Σταμάτη που πέθανε σε ηλικία 75 ετών. «Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».