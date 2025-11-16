Με βαθιά συγκίνηση ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν από τους πλέον στενούς συνεργάτες του, μετά την είδηση του θανάτου του.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε:

«Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».

Ο Δημήτρης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη για πολλά χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

Ο Δημήτρης Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993 ενώ διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Παράλληλα είχε διατελέσει πρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.