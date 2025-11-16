Tροχαίο στην Ευελπίδων – Μετωπική σύγκρουση βαν με ταξί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ,γύρω στις 10:30 επί της Ευελπίδων.

Βαν συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί. Κατά την πρόσκρουση προκλήθηκαν πολύ σοβαρές φθορές στα δύο οχήματα, με το βαν να καταλήγει σε φανάρι.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη μία λωρίδα καθώς έχουν χυθεί και λάδια στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.