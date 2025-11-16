Tροχαίο στην Ευελπίδων – Μετωπική σύγκρουση βαν με ταξί
Πολύ σοβαρές φθορές στα δύο οχήματα μετά τη σύγκρουση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ,γύρω στις 10:30 επί της Ευελπίδων.
Βαν συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί. Κατά την πρόσκρουση προκλήθηκαν πολύ σοβαρές φθορές στα δύο οχήματα, με το βαν να καταλήγει σε φανάρι.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη μία λωρίδα καθώς έχουν χυθεί και λάδια στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.
- Πολυτεχνείο: Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν το μεσημέρι της Δευτέρας
- Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή
- Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Με Τασούλα η πρώτη συνάντηση – Όλες οι εξελίξεις στο in
- Απίθανο βίντεο: Αφοσιωμένος παππούς σε παιχνίδι της Σαν Λορέντζο τάιζε… ανεπιτυχώς το εγγόνι του (vid)
- Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Σε εξέλιξη οι έρευνες
- Δολοφονία Λάλα: Ετοίμαζαν νέο χτύπημα οι τέσσερις δράστες; – Πώς έφτασε στα ίχνη τους η ΕΛ.ΑΣ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις