Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 72χρονου Αυστριακού τουρίστα, ο οποίος αγνοείται εδώ και περίπου σαράντα ημέρες. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται ο χθεσινός εντοπισμός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε, σε δυσπρόσιτη περιοχή κοντά στη Μονή Φλαμπουρίου.

Το όχημα εντόπισαν μοναχοί της Μονής σε ένα απομονωμένο περιβόλι, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό πεζοπόρο τμήμα «χτενίζουν» το πυκνό και απόκρημνο δάσος της Άνω Κερασιάς Μαγνησίας, επιχειρώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του αγνοούμενου. Η μορφολογία του εδάφους, ωστόσο, καθιστά το έργο τους ιδιαίτερα δύσκολο, ενώ ο χρόνος που έχει περάσει εντείνει τις ανησυχίες για την τύχη του 72χρονου.

Ο Έρχαρντ Προλ χάθηκε στις 3 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας, όπου διέμενε για τις διακοπές του. Η εξαφάνιση δηλώθηκε από φίλους του, που είδαν τον ηλικιωμένο να φεύγει μόνος για μια βόλτα με το αυτοκίνητο, χωρίς όμως να επιστρέψει ποτέ. Η κόρη του, συγκλονισμένη, είχε απευθύνει δραματική έκκληση μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας το μαρτύριο της οικογένειας, η οποία αναζήτησε τον 72χρονο ακόμη και στα ορεινά των Τεμπών, όπου εκείνος συνήθιζε να οδηγεί.

Η ίδια εξέφρασε φόβους για ενδεχόμενο τροχαίο ή κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας, ενώ δεν απέκλεισε ούτε το σενάριο κλοπής του οχήματος. Παράλληλα, κατήγγειλε την ταλαιπωρία της οικογένειας στην προσπάθεια συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές, αναφέροντας ότι χρειάστηκε να απευθυνθούν σε πέντε διαφορετικά Αστυνομικά Τμήματα.

Μετά τον εντοπισμό του αυτοκινήτου, οι έρευνες έχουν πλέον εστιαστεί στην περιοχή της Άνω Κερασιάς. Οι αρχές ελπίζουν ότι το εύρημα θα «ξεκλειδώσει» το μυστήριο της εξαφάνισης του Αυστριακού, ο οποίος αγαπούσε βαθιά την Ελλάδα και συνήθιζε να εξερευνά τα βουνά και τις διαδρομές της.