# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Λευκός Οίκος: Η Alibaba βοηθά τον κινεζικό στρατό να «επιτεθεί» στις ΗΠΑ
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 01:29

Λευκός Οίκος: Η Alibaba βοηθά τον κινεζικό στρατό να «επιτεθεί» στις ΗΠΑ

Έγγραφο εθνικής ασφάλειας περιγράφει πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται σε «επιχειρήσεις» του PLA - Η Alibaba δεν αποδέχεται τις κατηγορίες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Alibaba παρέχει τεχνική υποστήριξη σε κινεζικές στρατιωτικές «επιχειρήσεις» εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται σε υπόμνημα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, το οποίο εγείρει ανησυχίες για τον τεχνολογικό γίγαντα.

Η Alibaba απέρριψε τους αμερικάνικους ισχυρισμούς

Το επίσημο υπόμνημα, το οποίο παραθέτουν οι Financial Times, περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες σχετικά με το πώς ο κινεζικός όμιλος προμηθεύει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί, τους οποίους οι Financial Times δεν μπορούν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα, αντικατοπτρίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις κινεζικές υπηρεσίες cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και την ικανότητα του Πεκίνου να έχει πρόσβαση και να εκμεταλλεύεται ευαίσθητα δεδομένα στις ΗΠΑ. Οι ισχυρισμοί κατά της Alibaba είναι μόνο οι τελευταίες ανησυχίες που εξέφρασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και νομοθέτες σχετικά με κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας που υποτίθεται ότι έχουν δεσμούς με τον PLA.

Παροχή πληροφοριών

Σύμφωνα με το υπόμνημα του Λευκού Οίκου, η Alibaba παρέχει επίσης στην κινεζική κυβέρνηση και τον PLA πρόσβαση σε δεδομένα πελατών που περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, πληροφορίες WiFi και αρχεία πληρωμών, καθώς και διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη . Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι είχαν μεταφέρει γνώσεις σχετικά με exploits «zero-day» στον PLA — προηγουμένως άγνωστα τρωτά σημεία λογισμικού που οι προγραμματιστές δεν είχαν την ευκαιρία να διορθώσουν.

Η Alibaba απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας: «Οι ισχυρισμοί που υποτίθεται ότι βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες που διέρρευσαν από την πηγή σας είναι εντελώς ανοησίες. Πρόκειται σαφώς για μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και δυσφήμισης της Alibaba».

Η Alibaba δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν η εταιρεία είχε ποτέ σχέση με τον PLA.

Η εξάρτηση από το cloud

Οι στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από εταιρείες για μια ποικιλία τεχνολογικών αναγκών, ιδίως καθώς τα οπλικά συστήματα συνδέονται μέσω δικτύων υπολογιστών και βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε υπηρεσίες cloud computing.

Για παράδειγμα, το Πεντάγωνο το 2022 ανέθεσε συμβάσεις για υπηρεσίες cloud computing στην Google, την Amazon, τη Microsoft και την Oracle.

Το υπόμνημα δεν διευκρίνιζε τι φέρεται να στοχεύει ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το γραφείο του διευθυντή των εθνικών πληροφοριών δήλωσε φέτος ότι η Κίνα ήταν σε θέση να θέσει σε κίνδυνο τις αμερικανικές υποδομές με τρόπους που θα μπορούσε να αναπτύξει σε μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Σε μια αξιολόγηση απειλών τον Μάρτιο, ανέφερε ότι οι κινεζικές κυβερνοεκστρατείες, συμπεριλαμβανομένης μιας άνευ προηγουμένου συνεχιζόμενης διείσδυσης σε αμερικανικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με την ονομασία Salt Typhoon, έδειξαν το «αυξανόμενο εύρος και βάθος» των δυνατοτήτων της.

Ερωτηθείς από τους FT για το υπόμνημα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις απειλές και εργάζεται μέρα νύχτα για να μετριάσει τους συνεχιζόμενους και πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις από [κυβερνο] εισβολές που χρησιμοποιούν μη αξιόπιστους προμηθευτές».

Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το memo του Λευκού Οίκου

Το σημείωμα, με ημερομηνία 1η Νοεμβρίου, δόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τους οποίους συμφώνησαν σε ευρεία εκεχειρία όσον αφορά τους εμπορικούς περιορισμούς για ένα έτος.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να πει εάν σχεδίαζε να απαντήσει στις δραστηριότητες που ισχυρίζεται το υπόμνημα. Ορισμένοι νομοθέτες έχουν προηγουμένως παροτρύνει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της ομάδας.

Ο Τζον Μούλενααρ, Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, δήλωσε στους Financial Times ότι οι ισχυρισμοί για την Alibaba συμφωνούν με τις μακροχρόνιες ανησυχίες της επιτροπής του σχετικά με το γεγονός ότι οι κινεζικές εταιρείες υπόκεινται σε κινεζικούς νόμους που καταργούν τις προστασίες για τους πελάτες, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται στον κόσμο.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η βιομηχανία πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό και να εξαλείψουν την πρόσβαση των κινεζικών εταιρειών στις αγορές και την καινοτομία μας», δήλωσε ο Μούλενααρ.

Πηγή: ot.gr

Economy
Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Economy
Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 18:15
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 18:15

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς

Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίστηκε και περαστικός

Σύνταξη
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Κροατία «σφράγισε» την είσοδο στα τελικά του Μουντιάλ 2026 (3-1), το πάνω χέρι για την πρόκριση Ολλανδία (1-1) και Γερμανία (0-2) – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue
Big bang 14.11.25
Big bang 14.11.25

Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue

Μετά από 37 χρόνια απόλυτης κυριαρχίας στον κόσμο της μόδας και περισσότερα από 400 εξώφυλλα που υπήρξαν άλλοτε λαμπερά ορόσημα και άλλοτε βαθιά αμφιλεγόμενα πολιτιστικά σχόλια, η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας (2-0) σε ιστορικό φιλικό (vid)
Ποδόσφαιρο 14.11.25
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει
Συνθετικό έγκλημα 14.11.25
Συνθετικό έγκλημα 14.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Drones θα εντοπίζουν «κατάλληλους χώρους» για εξαφάνιση πτωμάτων, σκυλιά-ρομπότ θα κάνουν διαρρήξεις. Kυβερνοεπιθέσεις και απάτες deepfake. Η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τα άλλα, αλλάζει το έγκλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.11.25
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
