Λευκός Οίκος: Η Alibaba βοηθά τον κινεζικό στρατό να «επιτεθεί» στις ΗΠΑ

Η Alibaba παρέχει τεχνική υποστήριξη σε κινεζικές στρατιωτικές «επιχειρήσεις» εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται σε υπόμνημα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, το οποίο εγείρει ανησυχίες για τον τεχνολογικό γίγαντα.

Η Alibaba απέρριψε τους αμερικάνικους ισχυρισμούς

Το επίσημο υπόμνημα, το οποίο παραθέτουν οι Financial Times, περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες σχετικά με το πώς ο κινεζικός όμιλος προμηθεύει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί, τους οποίους οι Financial Times δεν μπορούν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα, αντικατοπτρίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις κινεζικές υπηρεσίες cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και την ικανότητα του Πεκίνου να έχει πρόσβαση και να εκμεταλλεύεται ευαίσθητα δεδομένα στις ΗΠΑ. Οι ισχυρισμοί κατά της Alibaba είναι μόνο οι τελευταίες ανησυχίες που εξέφρασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και νομοθέτες σχετικά με κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας που υποτίθεται ότι έχουν δεσμούς με τον PLA.

Παροχή πληροφοριών

Σύμφωνα με το υπόμνημα του Λευκού Οίκου, η Alibaba παρέχει επίσης στην κινεζική κυβέρνηση και τον PLA πρόσβαση σε δεδομένα πελατών που περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, πληροφορίες WiFi και αρχεία πληρωμών, καθώς και διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη . Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι είχαν μεταφέρει γνώσεις σχετικά με exploits «zero-day» στον PLA — προηγουμένως άγνωστα τρωτά σημεία λογισμικού που οι προγραμματιστές δεν είχαν την ευκαιρία να διορθώσουν.

Η Alibaba απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας: «Οι ισχυρισμοί που υποτίθεται ότι βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες που διέρρευσαν από την πηγή σας είναι εντελώς ανοησίες. Πρόκειται σαφώς για μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και δυσφήμισης της Alibaba».

Η Alibaba δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν η εταιρεία είχε ποτέ σχέση με τον PLA.

Η εξάρτηση από το cloud

Οι στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από εταιρείες για μια ποικιλία τεχνολογικών αναγκών, ιδίως καθώς τα οπλικά συστήματα συνδέονται μέσω δικτύων υπολογιστών και βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε υπηρεσίες cloud computing.

Για παράδειγμα, το Πεντάγωνο το 2022 ανέθεσε συμβάσεις για υπηρεσίες cloud computing στην Google, την Amazon, τη Microsoft και την Oracle.

Το υπόμνημα δεν διευκρίνιζε τι φέρεται να στοχεύει ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το γραφείο του διευθυντή των εθνικών πληροφοριών δήλωσε φέτος ότι η Κίνα ήταν σε θέση να θέσει σε κίνδυνο τις αμερικανικές υποδομές με τρόπους που θα μπορούσε να αναπτύξει σε μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Σε μια αξιολόγηση απειλών τον Μάρτιο, ανέφερε ότι οι κινεζικές κυβερνοεκστρατείες, συμπεριλαμβανομένης μιας άνευ προηγουμένου συνεχιζόμενης διείσδυσης σε αμερικανικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με την ονομασία Salt Typhoon, έδειξαν το «αυξανόμενο εύρος και βάθος» των δυνατοτήτων της.

Ερωτηθείς από τους FT για το υπόμνημα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις απειλές και εργάζεται μέρα νύχτα για να μετριάσει τους συνεχιζόμενους και πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις από [κυβερνο] εισβολές που χρησιμοποιούν μη αξιόπιστους προμηθευτές».

Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το memo του Λευκού Οίκου

Το σημείωμα, με ημερομηνία 1η Νοεμβρίου, δόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τους οποίους συμφώνησαν σε ευρεία εκεχειρία όσον αφορά τους εμπορικούς περιορισμούς για ένα έτος.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να πει εάν σχεδίαζε να απαντήσει στις δραστηριότητες που ισχυρίζεται το υπόμνημα. Ορισμένοι νομοθέτες έχουν προηγουμένως παροτρύνει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της ομάδας.

Ο Τζον Μούλενααρ, Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, δήλωσε στους Financial Times ότι οι ισχυρισμοί για την Alibaba συμφωνούν με τις μακροχρόνιες ανησυχίες της επιτροπής του σχετικά με το γεγονός ότι οι κινεζικές εταιρείες υπόκεινται σε κινεζικούς νόμους που καταργούν τις προστασίες για τους πελάτες, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται στον κόσμο.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η βιομηχανία πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό και να εξαλείψουν την πρόσβαση των κινεζικών εταιρειών στις αγορές και την καινοτομία μας», δήλωσε ο Μούλενααρ.

Πηγή: ot.gr