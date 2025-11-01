newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Στη… θήκη έβαλαν τα εμπορικά τους όπλα ΗΠΑ και Κίνα
Διεθνής Οικονομία 01 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

Στη… θήκη έβαλαν τα εμπορικά τους όπλα ΗΠΑ και Κίνα

Ούτε η Κίνα, ούτε οι ΗΠΑ επιθυμούν αποσύνδεση ή αντιπαράθεση —τουλάχιστον όχι ακόμα, εκτιμά ο Economist

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε με… 12 στα 10 τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας στις 30 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ακουγόταν χαρακτηριστικά αισιόδοξος. Και ο κόσμος θα πρέπει πράγματι να ανακουφιστεί που οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του δεν φαίνεται να έχουν καμία επιθυμία να αποσυνδεθούν η μία από την άλλη, πόσο μάλλον να διαπραγματευτούν το καθεστώς της Ταϊβάν.

Οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα είχε βαρύ κόστος στην Ασία και στον κόσμο γενικότερα. Ωστόσο, η συμφωνία τους φαίνεται να είναι αμφιλεγόμενη και προσωρινή, και αυτό σημαίνει ότι η πιο σημαντική σχέση του πλανήτη θα συνεχίσει να χτίζεται στην άμμο.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας φαίνεται να είναι αμφιλεγόμενη και προσωρινή, και αυτό σημαίνει ότι η πιο σημαντική σχέση του πλανήτη θα συνεχίσει να χτίζεται στην άμμο.

Λίγες λεπτομέρειες των όσων συμφωνήθηκαν στο Μπουσάν έχουν έρθει στο προσκήνιο, αλλά όπως επισημαίνει ο Economist, η συμφωνία οδήγησε τους δύο αντιπάλους να βάλουν τα εμπορικά τους όπλα στη θήκη τους, καθώς η Κίνα συμφώνησε να αναβάλει τους περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών για ένα χρόνο, ενώ οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τους δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα και την απειλή ελέγχου των εξαγωγών σε θυγατρικές κινεζικών εταιρειών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα. Οι δύο πλευρές επίσης απέφυγαν μια αντιπαράθεση για τη ναυτιλία. Οι συνομιλίες σημείωσαν επίσης πρόοδο. Η Κίνα θα αρχίσει για άλλη μια φορά να αγοράζει αμερικανική σόγια. Οι ΗΠΑ θα ανταμείψουν τις επιπλέον κινεζικές προσπάθειες περιορισμού των χημικών συστατικών της φαιντανύλης μειώνοντας στο μισό έναν τιμωρητικό δασμό 20% σε όλα τα αγαθά. Από τη μεριά του, ο Τραμπ φαίνεται ανοιχτός στην εξαγωγή ορισμένων τσιπ ημιαγωγών, αν και όχι των πιο προηγμένων.

Θα μπορούσε να ήταν χειρότερη η συμφωνία

Δεδομένης της εχθρότητας ορισμένων στην Ουάσινγκτον απέναντι στην Κίνα, η συμφωνία θα μπορούσε πολύ εύκολα να ήταν χειρότερη. Θέλουν επειγόντως οι ΗΠΑ να αποσυνδεθούν από τον μεγαλύτερο γεωπολιτικό τους αντίπαλο, αλλά, με αυτή τη σύνοδο κορυφής, την πρώτη από το 2019, ο Ντ. Τραμπ έδειξε ότι εκτιμά πολύ την εμπορική σχέση για να την καταστρέψει. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος δεν θυσίασε την Ταϊβάν για μερικούς τόνους σόγια.

Δυστυχώς, η σύνοδος κορυφής δείχνει επίσης πόσα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Καταρχάς, η συμφωνία διατηρεί τον αμερικανικό δασμό 47% στα κινεζικά προϊόντα. Πριν από την άνοδο του Τραμπ, αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι όροι της συμφωνίας είναι επίσης προσωρινοί – ρητά, με την έννοια ότι πολλοί από τους όρους αυτής της συμφωνίας θα επανεξεταστούν σε ένα χρόνο, αλλά και σιωπηρά, επειδή ο κ. Τραμπ θεωρεί ότι έχει την εξουσία να επιβάλει δασμούς εδώ ή μη δασμολογικά εμπόδια εκεί, ανά πάσα στιγμή, για σχεδόν οποιοδήποτε ζήτημα.

Μια άλλη πηγή πιθανής σύγκρουσης είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση με κάθε άλλη χώρα, η Κίνα είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αντίπαλος της Αμερικής. Η σύνοδος κορυφής του Μπουσάν πραγματοποιήθηκε μετά την …βασιλική περιοδεία του Τραμπ σε μεγάλο μέρος της Ασίας, κατά την οποία ο ένας ηγέτης μετά τον άλλο τον κάλυψαν με επαίνους και δώρα, όπως μια χρυσή μπάλα του γκολφ και ένα αντίγραφο στέμματος. Η Ιαπωνία, η Μαλαισία και η Νότια Κορέα έκαναν όλες παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και με δεσμεύσεις να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για μια μικρή αναστολή των δασμών. Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια και τις αγορές έκανε την υποχώρηση τη μόνη επιλογή.

Η Κίνα είναι διαφορετική. Μπορεί να αντέξει την αμερικανική πίεση. Επίσης, ανταποδίδει σε τομείς όπου οι ΗΠΑ είναι ευάλωτες – οι σπάνιες γαίες και η σόγια είναι καλά παραδείγματα. Καθώς ασπάζεται τον μαχητικό χαρακτήρα του νέου εμπορικού συστήματος, το σχέδιο του Σι να κάνει την Κίνα πιο ανθεκτική έχει δικαιωθεί, τονίζει ο Economist.

Όλα αυτά κάνουν τη σύνοδο κορυφής του Μπουσάν ένα διάλειμμα και όχι μια κατάληξη. Καθώς η Κίνα και οι ΗΠΑ, που διακατέχονται από αμοιβαία δυσπιστία, συνεχίζουν να αντιπερατίθενται, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει μια σύγκρουση. Η καλή είδηση είναι ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν περισσότερα να κερδίσουν από την ανεκτικότητα παρά από την αντιπαράθεση.

Πηγή: ΟΤ

Επιμελεια: Δημήτρης Σταμούλης

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 00:45

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
