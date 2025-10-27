ΗΠΑ και Κίνα χαιρέτισαν το αποτέλεσμα των εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία, αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα καταλήξουν σε συμφωνία για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στην πρώτη τους συνάντηση από το 2019.

Οι αντιπροσωπίες των δύο κρατών σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις μεταξύ τους συνομιλίες το περασμένο Σαββατοκύριακο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ και το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο τετ α τετ Τραμπ – Σι την Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) στο Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ ότι οι πλευρές κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο» για να συζητήσουν ο Τραμπ και ο Σι.

Πού συμφώνησαν

Σε μεταγενέστερη συνέντευξη στο NBC News, ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι αναμένει από τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία όπου η Κίνα θα αναβάλει την απειλή της για περιορισμό των εξαγωγών σπάνιων γαιών και ο Τραμπ δεν θα επιβάλει δασμό 100% σε κινέζικα προϊόντα.

Ο Μπέσεντ υπαινίχθηκε επίσης σε συνέντευξή του στο ABC News ότι το Πεκίνο συμφώνησε να άρει το εμπάργκο στην αγορά σόγιας, κάτι που, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, θα έκανε τους Αμερικανούς καλλιεργητές «να νιώσουν πολύ καλά».

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χε Λίφενγκ, κορυφαίος εμπορικός διαπραγματευτής του Πεκίνου, δήλωσε ότι οι πλευρές κατέληξαν σε «βασική συναίνεση» σχετικά με «ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών κάθε πλευράς».

Είπε ότι συμφώνησαν να «οριστικοποιήσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες» και να «προχωρήσουν στις εγχώριες διαδικασίες έγκρισης», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Οι υψηλοί δασμοί και το «χαρτί» με τις σπάνιες γαίες

Από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στον Λευκό Οίκο, έχει απειλήσει και έχει επιβάλει με σαρωτικούς δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από διάφορες χώρες, υποστηρίζοντας ότι η αυτή πολιτική θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης και της απασχόλησης.

Αν και – μετά από πολλά μπρος πίσω – έχει επιβάλει δασμούς σε μία σειρά από συμμαχικές χώρες στο στόχαστρό του έχει μπει κυρίως η Κίνα η οποία προχώρησε σε αντίμετρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει έναν επιπλέον δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου, σε απάντηση στην αυστηροποίηση των περιορισμών της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών – υλικών απαραίτητων για την παραγωγή πολλών ηλεκτρονικών ειδών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Πεκίνο ότι «γίνεται πολύ εχθρικό» και προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο «αιχμάλωτο».

Η Κίνα επεξεργάζεται περίπου το 90% των σπάνιων γαιών στον κόσμο, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα, από ηλιακούς συλλέκτες μέχρι smartphones. Η απειλή για περιορισμούς στις εξαγωγές έχουν λειτουργήσει ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί του Πεκίνου.

Την τελευταία φορά που η Κίνα ενίσχυσε τους ελέγχους εξαγωγών – αφού ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα στις αρχές του έτους – υπήρξε κατακραυγή από πολλές αμερικανικές εταιρείες που εξαρτώνται από τα συγκεκριμένα υλικά.

Άνοδος στις αγορές

Οι απειλές που έχουν εκτοξεύσει ΗΠΑ και Κίνα και που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ το αμέσως επόμενο διάστημα, είχαν προκαλέσει φόβους για σημαντική διαταραχή στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ανησυχία στις αγορές, που φαίνεται όμως να υποχωρεί μετά το καλό κλίμα και την πρόοδο που σημειώθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ.

Το πρωί της Δευτέρας οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο με την ελπίδα να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Σε ιστορικό υψηλό έφτασε ο ιαπωνικός Nikkei 225 και ο νοτιοκορεατικός KOSPI, με τους δείκτες αναφοράς να σημειώνουν άνοδο περίπου 2,1% και 2,3% αντίστοιχα, λίγο μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε επίσης ισχυρά κέρδη, σημειώνοντας άνοδο περίπου 0,85%.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και BBC