Η ένταση ΗΠΑ με Κίνα υποχωρεί – Γιατί όμως δεν φεύγει η αμφιβολία;

Για τους κατασκευαστές παιχνιδιών στην Κίνα, η υποχώρηση της έντασης στο εμπόριο με τις ΗΠΑ, φέρνει αδιαμφισβήτητα σταθερότητα. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν εξαλείφονται οι αμφιβολίες για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατασκευαστών, όπως του William Ying, του οποίου η εταιρεία παράγει πολύχρωμα ξύλινα παιχνίδια στην επαρχία Zhejiang της Κίνας εδώ και 20 χρόνια, η ύφεση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου είναι ένα ευπρόσδεκτο σημάδι, που ελπίζει ότι θα δώσει νέα ώθηση στις παραγγελίες.

Ο Ying, αντιπρόεδρος της Shiwanxin Technology, η οποία κατασκευάζει παιχνίδια όπως παζλ με τουβλάκια και τηλέφωνα-παιχνίδια, δήλωσε ότι περίπου το 30% των παραγγελιών του στις ΗΠΑ τέθηκαν σε αναστολή τον Απρίλιο λόγω των εξουθενωτικών δασμών που οδήγησαν πολλούς πελάτες να υιοθετήσουν μια στάση αναμονής.

«Τώρα που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν, σαφώς κινείται προς θετική κατεύθυνση», επισήμανε ο Ying αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, όταν η Ουάσινγκτον συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές στο 47% από 57%.

«Οι μακροπρόθεσμοι πελάτες μας έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν παραγγελίες για το επόμενο έτος. Δεν αναμένουμε μια ξαφνική άνθηση, αλλά η σταθερότητα από μόνη της είναι καλή».

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο

Προβλήματα στα παιχνίδια στην Κίνα

Η περίπτωση του Ying δεν είναι όμως η μόνη. Ανάμεσα σε χιλιάδες εξαγωγείς στην πόλη Γκουανγκζού στο νότιο τμήμα της Κίνας για την εξαμηνιαία Εμπορική Έκθεση της Καντόνας, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Κίνας και σημαντικό δείκτη της λιανικής ζήτησης, με περισσότερους από 32.000 εκθέτες να πωλούν τα πάντα, από ηλεκτρονικά είδη και οικιακές συσκευές μέχρι ρούχα, παιχνίδια και προϊόντα υγείας, υπάρχει όντως πρόβληα.

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία για το εμπόριο, ενώ οι αποστολές με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική αυξήθηκαν κατά 14%, 15,6% και 56,4% αντίστοιχα.

Παιχνίδια με μεγάλο ρίσκο

Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν υποστεί το κύριο βάρος των κλιμακώσεων των δασμών στο μοτίβο «οφθαλμός αντί οφθαλμού» που έχουν συγχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχουν αναγκάσει ορισμένες επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες αγορές για να αντικαταστήσουν τη ζήτηση των ΗΠΑ.

Οι εμπορικές προοπτικές εξαρτώνται τώρα από το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι των απειλών με υψηλά διακυβεύματα μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Άλλοι εξαγωγείς στην εκτεταμένη έκθεση ήταν πιο επιφυλακτικοί, δεδομένου του δασμολογικού ρόλερ κόστερ που αντιμετώπισαν φέτος. Κάποιοι εξακολουθούν να λαμβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τους δασμούς στα επιχειρηματικά τους σχέδια, άλλοι πάλι στρέφονται προς έτερες αγορές, όπως η ευρωπαϊκή, αν και μικρότερη.

Ομοίως η Jojo Zhong, διευθύντρια πωλήσεων στην κατασκευάστρια ηλεκτρικών παιδικών αυτοκινήτων Shenzhen BBJ Toys, τόνισε ότι οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 15% έως 20% των πωλήσεών της, ενώ εστίαζε περισσότερο στη Λατινική Αμερική, η οποία πλέον είναι μία από τις κύριες αγορές της, καθώς η κατάσταση με τους δασμούς παρέμενε αβέβαιη.

«Είχαμε σχεδιάσει να επεκταθούμε στις ΗΠΑ, αλλά βρίσκεται ακόμα σε ασταθές στάδιο, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα», είπε, τονίζοντας πως «η Λατινική Αμερική… αποτελεί πλέον περίπου το 30% της επιχείρησής μας. Θα συνεχίσουμε να την επεκτείνουμε».

Πηγή: ΟΤ