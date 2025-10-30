newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Στροφή της ΕΕ στα κρίσιμα ορυκτά με αγορά και αποθήκευση – Πώς απαντά στην Κίνα
Διεθνής Οικονομία 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:10

Στροφή της ΕΕ στα κρίσιμα ορυκτά με αγορά και αποθήκευση – Πώς απαντά στην Κίνα

Ζητούμενο στην ΕΕ είναι να επιτρέψει περισσότερες κρατικές παρεμβάσεις για τα κρίσιμα ορυκτά

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Η ΕΕ πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να υποστηρίξει τον τομέα των κρίσιμων ορυκτών και να επιτρέψει περισσότερες κρατικές παρεμβάσεις μετά την απαγόρευση των βασικών εξαγωγών πρώτων υλών από την Κίνα, δήλωσε μια ομάδα που πιέζει για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει «ουσιαστική, ειδική» χρηματοδότηση για κρίσιμα ορυκτά, με κονδύλια που θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό της για την ενέργεια και την απαλλαγή από τον άνθρακα, δήλωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ασφάλεια, μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για απαγόρευση εξαγωγών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Επιτροπή πρότεινε ότι ένα μέρος ενός νέου ταμείου ύψους 409 δισεκατομμυρίων ευρώ στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028, θα πρέπει να διατεθεί σε αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υλικών

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ αγωνίζονται να αναπτύξουν στρατηγικές αποθήκευσης στα κρίσιμα ορυκτά, καθώς κλιμακώνεται ένας πόλεμος πόρων μεταξύ Πεκίνου και Δύσης. Η Κίνα κυριαρχεί σε πολλές κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών και του μετάλλου λιθίου της μπαταρίας, και οι έλεγχοι εξαγωγών της σε βασικά μέταλλα περιλαμβάνουν στοιχεία σπάνιων γαιών και γερμάνιο, το οποίο είναι απαραίτητο στην αμυντική βιομηχανία.

Η Ευρώπη έχει περιορισμένη ικανότητα εξόρυξης και επεξεργασίας, και οι περιορισμοί του Πεκίνου δυσχεραίνουν την εξασφάλιση των ορυκτών που απαιτούνται για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς η Ένωση προσπαθεί να επανεξοπλιστεί ενάντια σε αυτό που ονομάζουν στις Βρυξέλλες «ρωσική απειλή». Ορισμένα ορυκτά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πράσινης τεχνολογίας, όπως οι ανεμογεννήτριες και οι μαγνήτες.

Η πρωτοβουλία ανέφερε ότι ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μεταλλευτικά έργα, αντικατοπτρίζοντας την πρόσφατη επένδυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον εγχώριο όμιλο σπάνιων γαιών MP Materials.

Το EIES είναι αδελφός οργανισμός του Κέντρου SAFE για τη Στρατηγική Κρίσιμων Ορυκτών, το οποίο έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και επενδυτές για τη δημιουργία της συνεργασίας Minvest. Το Minvest έχει συμβάλει στη δημιουργία νέων κεφαλαίων από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων εξόρυξης Orion Resource Partners και Appian Capital Advisory.

Το EIES, το οποίο χρηματοδοτείται από φιλανθρωπικά ιδρύματα και εταιρικές δωρεές, πιέζει επίσης για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού δικτύου επενδύσεων σε ορυκτά, σύμφωνα με το πρότυπο της συνεργασίας Minvest των ΗΠΑ.

Θα πρέπει «να συσταθεί γρήγορα δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου απειλής», δήλωσε ο Albéric Mongrenier, εκτελεστικός διευθυντής του EIES.

Οι κινήσεις των ΗΠΑ στα κρίσιμα ορυκτά

Η Ουάσινγκτον κινήθηκε γρήγορα για να διοχετεύσει χρηματοδότηση στον τομέα των ορυκτών. Η Orion συνεργάστηκε αυτόν τον μήνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, ADQ, για ένα ταμείο κρίσιμων ορυκτών ύψους έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Appian αποκάλυψε μια συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα για επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στον τομέα.

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Τρίτη συμφωνία με την Ιαπωνία για κοινή εργασία σε κρίσιμα έργα ορυκτών και πιθανή συσσώρευση αποθεμάτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η ΕΕ θα ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια αγοράς και αποθήκευσης κρίσιμων ορυκτών και θα επιταχύνει τις συμμαχίες με άλλες χώρες εξόρυξης.

Ο Έρικ Έσεν, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου VAC, κατασκευαστή μόνιμων μαγνητών, δήλωσε ότι η ΕΕ «ξύπνησε επιτέλους» με την τελευταία σειρά κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές, λέγοντας στους Financial Times ότι «υπάρχουν πολλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης» σε απάντηση στους αυστηρότερους κανόνες που καλύπτουν τα προϊόντα σπάνιων γαιών.

Η Επιτροπή πρότεινε ότι ένα μέρος ενός νέου ταμείου ύψους 409 δισεκατομμυρίων ευρώ στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028, θα πρέπει να διατεθεί σε αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υλικών.

Στελέχη έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για την περιορισμένη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη μεταλλευτική βιομηχανία. Ένας δήλωσε ότι η χώρα «σίγουρα» χάνει έδαφος στον παγκόσμιο αγώνα για κρίσιμα ορυκτά, με την «ελάχιστη υποστήριξη» να αποτρέπει τις επενδύσεις.

Πηγή: ΟΤ

Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inTickets 28.10.25

Stream newspaper
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)
Euroleague 30.10.25

Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
