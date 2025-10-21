Κρίσιμα ορυκτά: Η ΕΕ… στοκάρει εν μέσω απειλών στην αλυσίδα εφοδιασμού

Η ΕΕ θέλει να αγοράσει και να αποθηκεύσει κρίσιμες πρώτες ύλες για να διασφαλίσει την προμήθεια ορυκτών και μετάλλων κρίσιμων για βιομηχανίες, από την άμυνα έως τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός νέου ετήσιου σχεδίου εργασίας που παρουσιάστηκε την Τρίτη και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στη «στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Η κίνηση — η δημιουργία ενός Κέντρου Κρίσιμων Πρώτων Υλών για την «παρακολούθηση, την κοινή αγορά και την αποθήκευση αυτών των ορυκτών, τα οποία είναι τόσο απαραίτητα για τη βιομηχανική μας κυριαρχία» — εντάσσεται σε ένα σχέδιο του 2026, γεμάτο με δράσεις για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του μπλοκ.

«Η περιφερειακή και παγκόσμια τάξη μας επανασχεδιάζεται. Και η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο όπου ορισμένες μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφιλεγόμενες είτε εχθρικές απέναντί ​​μας», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη.

Η Κίνα — η οποία κυριαρχεί στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών — ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ευρείς ελέγχους στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών και των πρώτων υλών τους για λόγους εθνικής ασφάλειας, προκαλώντας ανησυχίες από τη βιομηχανία. Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, επρόκειτο την Τρίτη να συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για να συζητήσουν μια μελλοντική πορεία.

Ευρωπαϊκό σχέδιο διαφοροποίησης σε προμήθεια ορυκτών

Στο πλαίσιο του μεγάλου σχεδίου της για διαφοροποίηση της προμήθειας ορυκτών μακριά από την Κίνα, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2023, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση της παρακολούθησης και την ενίσχυση των κοινών αγορών και αποθεματοποίησης.

«Πέρα από τις πρώτες ύλες, η Ευρώπη πρέπει να έχει τον έλεγχο των κρίσιμων τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν την οικονομία του αύριο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν για τα σχέδια του 2026 — επικαλούμενη κινήσεις σε διάφορους τομείς, όπως οι μπαταρίες, το cloud, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα υλικά, καθώς και σχέδια για κριτήρια «Made in Europe» για ευαίσθητα προϊόντα στις δημόσιες συμβάσεις.

Επικαλούμενη την ανάγκη για μια «κυρίαρχη και ανεξάρτητη» Ευρώπη, η Επιτροπή οργάνωσε το σχέδιο εργασίας της για το 2026 σε έξι θεματικές ενότητες: βιώσιμη ευημερία και ανταγωνιστικότητα· άμυνα και ασφάλεια· κοινωνικό μοντέλο και καινοτομία· ποιότητα ζωής· δημοκρατία και κράτος δικαίου· και παγκόσμια δέσμευση.

Μεταξύ των μέτρων για το 2026 είναι ένας νέος «Νόμος για τα Ευρωπαϊκά Προϊόντα», μια επικαιροποίηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, νέες ολοκληρωμένες προτάσεις για την απελευθέρωση της φορολογίας και της ενέργειας, ένα πακέτο κατά της διαφθοράς και ένα σχέδιο δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού.

Περιλάμβανε επίσης μια λίστα με 25 νομοσχέδια που η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ σχεδιάζει να προωθήσει το επόμενο έτος, εν μέσω προσπαθειών για μείωση της γραφειοκρατίας. Η ΕΕ επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τη νομοθεσία της ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, εν μέσω έντονων πιέσεων από τη βιομηχανία και τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πηγή: ΟΤ