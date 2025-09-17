newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 17:01
Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:40

Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Η συμφωνία Κιέβου-Ουάσιγκτον για την εκμετάλλευση των ορυκτών και σπάνιων γαιών στην Ουκρανία προχωρά στο επόμενο επίπεδο της υλοποίησής της.

Η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα δεσμεύσουν από 75 εκατομμύρια δολάρια η κάθε χώρα. Είναι τα χρήματα που θα κατευθυνθούν στο κοινό επενδυτικό ταμείο, η δημιουργία του οποίου αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσιγκτον για τα ορυκτά, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει προβεί σε πιλοτική δέσμευση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που η Ουκρανία θα καλύψει».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, ότι θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας υπεγράφη την περασμένη άνοιξη, κατ’ απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση των ΗΠΑ στα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα επενδύσεις.

Από την πλευρά του το Κίεβο ελπίζει ότι με τη συμφωνία αυτή εξασφαλίζει βοήθεια των ΗΠΑ και στο μέλλον, καθώς είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022. Η Ουάσιγκτον είχε χαρακτηρίσει την επικύρωση της συμφωνία «όχημα» επιστροφής της στρατιωτικής της βοήθειας προς το Κίεβο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το ήμισυ των εσόδων που θα αποκομίσει η ουκρανική κυβέρνηση από την εξόρυξη νέων ορυκτών στο πλαίσιο της συμφωνίας θα διατεθεί στο κοινό επενδυτικό ταμείο, με τα κέρδη να μοιράζονται μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον.

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε επίσης ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι και ομάδα από την Αμερικανική Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις για να εντοπίσουν επενδυτικά έργα στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα
Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω 17.09.25

Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα

Πώς είναι δυνατόν από τη μία να προωθείται η διακοπή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και από την άλλη να επιχορηγείται η πολεμική του μηχανή από την ΕΕ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
Επικίνδυνη προχειρότητα 17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
Νέο μπελάς 17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που υπήρχε στο Αγρίνιο, ενώ σε ερώτηση για την παραχώρηση του Ντιαντί, είπε οτι το ποσό που λάβει ο Άρης θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο οικονομικά.

in.gr Team
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο

Οργή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, φώναξε συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζου.

Σύνταξη
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Φονικό κλίμα 17.09.25

Η κλιματική αλλαγή διπλασίασε τους θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα – Εκατοντάδες επιπλέον νεκροί το καλοκαίρι

Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει τη ζωή του σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή, υπολογίζει βρετανική μελέτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»
Βουλή 17.09.25

Νέο «γαλάζιο» χτύπημα κατά Μητσοτάκη - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να στηρίξω την κυβέρνηση», λέει ο Σιμόπουλος

Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο να ζητά από το ΥΠΟΙΚ να πάρει πίσω διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Athens Kallithea για την 1η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για την είσοδό του στην πρώτη 4άδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (ώστε να προκριθεί απευθείας στους «8») πέτυχε ο Άρης με 1-0 στο Αγρίνιο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς
«Ανεπαρκή μέτρα» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς

«Η κρίση δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους καταναλωτές. Το κρέας, το γάλα και η φέτα ακριβαίνουν συνεχώς, με αυξήσεις που φτάνουν σε διψήφια ποσοστά», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ αποφάσισε να κλείσει γήπεδα για ένα μπουκάλι, ωστόσο την ίδια ώρα δεν τιμωρεί τον Παναθηναϊκό με κλείσιμο της Λεωφόρου, παρόλο που οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα σε ποδοσφαιριστές...

Βάιος Μπαλάφας
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή
Καρό και (όχι) ψηλοτάκουνα 17.09.25

Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε το πιο βρετανικό της outfit και μαύρα γυαλιά ηλίου, ξεκινώντας για το τριήμερο ταξίδι στην Αγγλία, κρατώντας τον σύζυγό της από το χέρι. Για την επόμενη εμφάνισή της επέλεξε ένα δραματικό, μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με εκείνο της ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο