Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Η συμφωνία Κιέβου-Ουάσιγκτον για την εκμετάλλευση των ορυκτών και σπάνιων γαιών στην Ουκρανία προχωρά στο επόμενο επίπεδο της υλοποίησής της.

Η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα δεσμεύσουν από 75 εκατομμύρια δολάρια η κάθε χώρα. Είναι τα χρήματα που θα κατευθυνθούν στο κοινό επενδυτικό ταμείο, η δημιουργία του οποίου αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσιγκτον για τα ορυκτά, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει προβεί σε πιλοτική δέσμευση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που η Ουκρανία θα καλύψει».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, ότι θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας υπεγράφη την περασμένη άνοιξη, κατ’ απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση των ΗΠΑ στα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα επενδύσεις.

Από την πλευρά του το Κίεβο ελπίζει ότι με τη συμφωνία αυτή εξασφαλίζει βοήθεια των ΗΠΑ και στο μέλλον, καθώς είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022. Η Ουάσιγκτον είχε χαρακτηρίσει την επικύρωση της συμφωνία «όχημα» επιστροφής της στρατιωτικής της βοήθειας προς το Κίεβο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το ήμισυ των εσόδων που θα αποκομίσει η ουκρανική κυβέρνηση από την εξόρυξη νέων ορυκτών στο πλαίσιο της συμφωνίας θα διατεθεί στο κοινό επενδυτικό ταμείο, με τα κέρδη να μοιράζονται μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον.

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε επίσης ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι και ομάδα από την Αμερικανική Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις για να εντοπίσουν επενδυτικά έργα στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά.