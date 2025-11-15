Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Εδώ και 12 ολόκληρα χρόνια ο Αρειανός Γιώργος Σιταράς και ο ΠΑΟΚκτζής Πέτρος Γκρίλης ζουν μόνιμα στην Κολομβία και μαθαίνουν στους Κολομβιανούς το ελληνικό σουβλάκι και γενικότερα τις ελληνικές γεύσεις.

Οι δύο φίλοι από την Τούμπα, άφησαν τη Θεσσαλονίκη το 2013 με ένα μπάτζετ μόλις 30.000 ευρώ και μετά από κάτι παραπάνω από μια δεκαετία τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά.

Το πρώτο μαγαζί το είχαν συνεταιρικά στην Καρταχένα, το πούλησαν μετά από μία πολύ καλή οικονομική πρόταση. Εν συνεχεία ο καθένας τους είχε από ένα σουβλατζίδικο, συγκεκριμένα ο Πέτρος στην παραθαλάσσια Σάντα Μάρτα και ο Γιώργος στη Μπογκοτά.

Πλέον διατηρούν μαζί τρία μαγαζιά στην Κολομβία με τον Γιώργο Σιταρά να βγαίνει το πρωί της Παρασκευής (14/11) στην εκπομπή του Open TV «Ώρα για ψυχαγωγία» και να αναφέρεται στο πώς οι δυο φίλοι έχουν κάνει τους Κολομβιανούς να αγαπήσουν την Ελλάδα μέσα από τη γαστρονομία.

«Κοιτάξτε έχουμε 12 χρόνια που έχουμε έρθει εδώ με τον Πετράν που ήρθαμε από την Τούμπα. Ανοίξαμε μαγαζί στην Καρταχένα, μετά ανοίξαμε εδώ στη Μπογκοτά ταβέρνα/γυράδικο και τώρα ανοίξαμε το Pylio, αυτό που είναι πίσω μου που είναι καφέ/ζαχαροπλαστείο ελληνικό. Να πηγαίνεις να πίνεις έναν καφέ, όλα τα ελληνικά γλυκά. Πίτες, γλυκά τα πάντα. Το ονόμασα Πήλιο γιατί εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ το Πήλιο. Και είναι και εύηχο γι’ αυτούς».

Στην ερώτηση για το αν οι Κολομβιανοί έχουν κάτι αντίστοιχο σουβλάκι, ο Σιταράς εξήγησε πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, καθώς «… η κουλτούρα τους είναι περισσότερο αμερικάνικη εδώ. Τρώνε περισσότερο χάμπουργκερ εδώ».

Όσο για το αν οι ντόπιοι γνωρίζουν τα περίφημα τρίγωνα πανοράματος, η απάντησή του ήταν σε… στυλ Σαλονικιώτικο: «Όχι Καρντάση, τί είναι αυτά που με λες; Πλάκα με κάνεις; Ποιος θα το βρει; Το τρίγωνο είναι ένα».

Ο γνωστός φίλαθλος του Άρη άδραξε την ευκαιρία ώστε να αναφερθεί και στον «Θεό του πολέμου», μιας και πρόσφατα άνοιξε σύνδεσμο των κιτρινόμαυρων στη Μπογκοτά! «Έχουμε εδώ πίσω και τον σύνδεσμο του Άρη, τον μοναδικό σύνδεσμο ελληνικής ομάδας εδώ, που φαίνεται στο φόντο, είμαστε μια ωραία γειτονιά».

Τέλος ο κ. Σιταράς είπε ότι παρά τα οκτώ εκατομμύρια που είναι ο πληθυσμός της πρωτεύουσας Μπογκοτά οι Έλληνες δεν είναι πολλοί «γύρω στα 50 άτομα. Οι περισσότεροι είναι δεύτερης γενιάς, όχι πραγματικοί μετανάστες όπως ήρθε εγώ πριν 12 χρόνια», ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας πως κάποια στιγμή σκέφτεται να γυρίσει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση παρά το γεγονός οτι τα πάει τόσο καλά επαγγελματικά και οικογενειακά (παντρεμένος με Κολομβιανή με την οποία έχει κι ένα παιδί ενός έτους) εδώ.

«Σκεφτόμαστε να γυρίσουμε γιατί όπως και να έχει η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τη Λατινική Αμερική από την Κολομβία. Υπάρχει αυτή τη ξεγνοιασιά, ειδικά τους 6-7 μήνες που έχουμε καλό καιρό. Εκτιμήστε αυτό που έχετε γιατί είναι πολύ ωραίο. Εδώ είναι ωραία, αλλά σαν την πατρίδα σου… Ειδικά φεύγεις μακριά και σου λείπουν πράγματα».

Παρακάτω όσα είπε ο Αρειανός Γιώργος Σιταράς στο κανάλι OPEN