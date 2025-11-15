Ελλάδα U19 – Λιχτενστάιν U19 8-0: Έκανε το 2Χ2 στα προκριματικά του Euro – Τρία γκολ ο Μύθου

Η Ελλάδα U19 (Εθνική Νέων) ήταν σαρωτική απέναντι στην αντίστοιχη του Λιχτενστάιν, επικρατώντας με το εμφατικό 8-0 για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του U19 EURO 2026. Χατ-τρικ από τον Ανέστη Μύθου.

Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, που εξασφάλισε μια εκ των δύο πρώτων θέσεων του 3ου ομίλου που οδηγούν στο Elite Round, το οποίο θα διεξαχθεί την Άνοιξη και θα εκχωρήσει τα εισιτήρια των ομάδων για τα τελικά της διοργάνωσης.

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο, δημιούργησαν πληθώρα ευκαιριών και εν τέλει έφτασαν στην ευρεία νίκη, η οποία ήταν η δεύτερη στη διαδικασία μετά το 2-0 απέναντι στη Λευκορωσία.

Τα γκολ για την Ελλάδα σημείωσαν οι Μύθου (18′, 24′, 32′ πέναλτι), Καραργύρης (48′ πέναλτι), Ντούγκα (65′), Τσίγκας (75′), Κοσίδης (83′ πέναλτι), Σώκος (90+5).

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 15:00 η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα του τουρνουά, Τουρκία, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του EURO U19, παιχνίδι από το οποίο θα κριθεί και η πρωτιά του ομίλου, καθώς οι δύο Ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Τσιότας (46′ Κολοκοτρώνης), Μπαταούλας, Καρκάτσαλης (46′ Κοσίδης), Ογιεμπάντε, Σώκος, Φίλης, Χαρούπας, Μπέρδος (63′ Ντούγκα), Καραργύρης (63′ Τσίγκας), Μύθου (46′ Χάμζα).

Λιχτενστάιν (Μάικλ Κόλερ): Χεμπ, Ροσένκε, Κόνζετ, Νιγκ, Κριεζίου, Σίντλ, Πουντιέρ, Μπεκ (46′ Ριζανάι), Ντόμιγκ (80′ Μπαλμπουενά), Λάμπερτ (71′ Βόλβεντ), Λο Ρούσο (90+2 Ράσινερ).