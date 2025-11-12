Το 0-0 που έφερε ο Άρης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης την περασμένη Κυριακή (12/11), στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σήμανε ταυτόχρονα ένα αρνητικό ρεκόρ για τον «Θεό του πολέμου». Τη χειρότερο ξεκίνημα μετά τις 10 πρώτες αγωνιστικές στη Super League, από τη στιγμή που επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

Όπως μπορεί να δει κανείς η 7η θέση και οι μόλις 13 βαθμοί αποτελούν την χειρότερη επίδοση σε αυτά τα οκτώ πρωταθλήματα (με το φετινό που βρίσκεται σε εξέλιξη) για που έχουν συμμετάσχει οι «κιτρινόμαυροι».

Μέχρι τώρα η 6η θέση ήταν η χαμηλότερη που έχει βρεθεί ο Άρης μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές, επίδοση που σημειώθηκε τρεις φορές. Ακόμη, δύο φορές είχε φτάσει στην 4η θέση, ενώ η καλύτερη επίδοση σημειώθηκε πέρσι, όταν ο «Θεός του πολέμου» ήταν μόνος πρώτος!

Φέτος, μετά την αντικατάσταση του Μαρίνου Ουζουνίδη από τον Μανόλο Χιμένεθ (μετά την εντός έδρας ήττα με 0-2 από τον Παναιτωλικό τη 2η αγωνιστική), ο Άρης άρχισε καλά, με δύο σερί εκτός έδρας νίκες (με Ατρόμητο και Κηφισιά), όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Κι αυτό καθώς ακολούθησαν η εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με τον ουραγό Πανσερραϊκό, η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο με 3-0, οι ισοπαλίες 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο Βικελίδης και στη Λιβαδειά με τον Λεβαδειακό και η ήττα με 2-1 στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό. Φυσικά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα συνεχίστηκαν και την 10η αγωνιστική με αυτό «στείρο» 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης

Έτσι για να βρούμε νίκη των κιτρινόμαυρων στο πρωτάθλημα (καθώς στο Κύπελλο η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει το 3Χ3 και υποδέχεται στις 3/12 τον ΠΑΟΚ στις 21:30), πρέπει να πάμε στις 20 Σεπτεμβρίου όταν είχαν επικρατήσει εκτός έδρας της Κηφισιάς με 1-0.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης θα πάει έτσι σε όλο το φετινό πρωτάθλημα και πώς θα είναι μια «ζέστη» και μία «κρύο». Στο χέρι του είναι να βελτιωθεί και να τα πάει καλύτερα στη συνέχεια, ειδικά μετά την επιστροφή των τραυματιών, όμως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ο Μανόλο Χιμένεθ και οι παίκτες του να το δείξουν μέσα στο γήπεδο.

Άρης: Οι βαθμολογικές του θέσεις σε κάθε πρωτάθλημα μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές, από όταν επέστρεψε στη Super League από τη σεζόν ’18-’19