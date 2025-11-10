Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Άρη, καθώς ο Φρέντικ Γένσεν, που είχε τραυματιστεί στην προπόνηση του Σαββάτου, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό.

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας όπως και ο Μισεουί, Ατομικό έκανε ο Δώνης, ενώ αντίθετα ανέβασαν ρυθμούς οι Φαμπιάνο και Μεντίλ που συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Άρη χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ. Αύριο, Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης (πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο)».

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ συμμετείχαν σε κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν (θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό) έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο)», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης.