Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.
Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ είναι ο πρώτος παίκτης του Άρη που συμπλήρωσε κάρτες στο τρέχον πρωτάθλημα. Η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Ισπανός μέσος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν η τρίτη και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του. Ο Άρης και ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξαν να στερηθούν των υπηρεσιών του ποδοσφαιριστή του στο εντός έδρας παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής με την ΑΕΛ. Ο Μορουτσάν ή ο Παναγίδης αναμένεται να τον αντικαταστήσουν στα χαφ.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«O Μόντσου Ροντρίγκεθ, που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο εντός έδρας παιχνίδι με την Α.Ε.Λ. (12η Αγωνιστική)».
Οι επιστροφές και ο Πέρεθ
Ο Μανόλο Χιμένεθ θα πρέπει να περιμένει και την αυριανή (4/11) προπόνηση, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι από τους παίκτες του που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών θα τεθούν στη διάθεση του και να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.
Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή στην αποστολή του Ντούντου, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ενώ αρκετές πιθανότητες έχουν και οι Διούδης, Φρίντεκ και Φαμπιάνο. Αντίθετα, συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους οι Δώνης, Μισεουί και Μεντίλ.
Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την ομάδα της Αρκαδίας, φαίνεται ότι σοβαρή υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα θέτει και ο Πέρεθ. Ο Ισπανός εξτρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής στο κυριακάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετά από δυο μήνες, περίπου και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην ενδεκάδα.
Πρόκειται, άλλωστε, για έναν πολύ ποιοτικό παίκτη, που μπορεί να δώσει λύσεις, σε ένα παιχνίδι που η νίκη είναι μονόδρομος για τον Άρη.
