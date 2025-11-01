Μείωσε με πέναλτι ο Άρης (2-1, vids)
Ο Μορόν ευστόχησε σε πέναλτι στο 74’, μειώνοντας σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους
Ο Άρης πέτυχε γκολ στο Καραϊσκάκη, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μορόν στο 74’, μειώνοντας σε 2-1.
Ο Γερμανός διαιτητής Σίμπερτ καταλόγισε το πέναλτι, δείχνοντας μάλιστα την κόκκινη κάρτα στον Μάνσα, αφήνοντας τους πειραιώτες με δέκα παίκτες.
Ένα πέναλτι το οποίο καταλόγισε αμέσως ο Γερμανός διαιτητής, ο οποίος όμως στο πρώτο ημίχρονο αρνήθηκε να δώσει πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε ανατροπή του Ταρέμι.
Η παράβαση στο φινάλε του πρώτου μέρους ήταν ξεκάθαρη, αλλά σ’ εκείνη την φάση ο Γερμανός διαιτητής δεν έδειξε την άσπρη βούλα, αδικώντας τους πρωταθλητές με την απόφασή του.
Δείτε το 2-1:
Το 2-0
Το 1-0
Το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό
