Άρης: Το απόλυτο βαθμολογικό «κοντράστ»: Πέρσι πρώτος στη 10η αγωνιστική, φέτος 7ος…

Άρης: Η σύγκριση της περσινής βαθμολογικής συγκομιδής με τη φετινή, στο ίδιο χρονικό σημείο, είναι αμείλικτη για τον «Θεό του πολέμου». Μόνος πρώτος τη σεζόν 2024-25 τη 10η αγωνιστική, πάνω από τις άλλες μεγάλες ομάδες, μόλις 7ος φέτος και πίσω από Λεβαδειακό και Βόλο.

Τι κι αν πέρσι οι κιτρινόμαυροι έμπαιναν στη αγωνιστική περίοδο με τις χειρότερες δυνατές προϋποθέσεις. Χωρίς Ευρώπη, με χαμένο τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό και με τον «αιώνιο» αντίπαλο ΠΑΟΚ να έχει «σφραγίζει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League μέσα στο Βικελίδης.

Μπορεί το ξεκίνημα να μην ήταν καλό (1-1 στο Περιστέρι την 1η αγωνιστική, 1-1 με τον Αστέρα στο Βικελίδης και ήττα 3-2 εκτός από τον ΟΦΗ), όμως στη συνέχεια πήρε… μπρος για τα καλά! Δύο σερί νίκες σε ντέρμπι με Ολυμπιακό (2-1 στο Βικελίδης) και ΠΑΟΚ (1-0 στην Τούμπαθ) και μετά νίκη με Λαμία (2-0 εντός την 7η αγωνιστική στο Βικελίδης), νίκη με Athens Kallithea (2-0 στο Βικελίδης για την 8η αγωνιστική επίσης στο Βικελίδης), ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό (9η αγωνιστική), με την πρώτη 10άδα αγώνων της Super League με μία ακόμη νίκη, 3-1 επί του Λεβαδειακού στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκομιδή σε εκείνο το σημείο βρήκε τον Άρη να φιγουράρει μόνος πρώτος με 21 βαθμούς, 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα, γκολ 16-8. Και από κάτω του ο «Θεός του πολέμου» είχε: τον ΠΑΟΚ με 2ο με 20 βαθμούς, την ΑΕΚ 3ης με 18 βαθμούς, τον Ολυμπιακό 4ο με 18 βαθμούς επίσης, τον Αστέρα Τρίπολης 5ο με 16 και τον Παναθηναϊκό επίσης με 16 6ο.

Βεβαίως από εκείνο το σημείο ο «Θεός του πολέμου» υπέστη καθίζηση, καθώς υπέστη τρεις σερί ήττες στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό με 2-1, από τον Βόλο με 0-1 στο Βικελίδης και από στην ΟΠΑΠ Αρένα από την ΑΕΚ με 4-0. Έτσι έπεσε από την πρώτη θέση, με το τέλος της κανονικής περιόδου (26 αγωνιστικές) να τον βρίσκει 5ο με 42 βαθμούς (μόλις 4 μακριά από τον 4ο ΠΑΟΚ) θέση στην οποία παρέμεινε και μετά τη διαδικασία των πλέι οφ.

Αντιθέτως φέτος ο Άρης είναι μόλις 7ος μετά από 10 παιχνίδια, με απολογισμό τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Με μόλις 9 γκολ ενεργητικό (όσα έχουν δηλαδή και οι ΟΦΗ, ΑΕΛ, ενώ ο ουραγός Πανσερραϊκός έχει 7) και 11 παθητικό.

Μπορεί να πει κάποιος ότι αν τελικά ο Άρης δεν καταφέρει να μπει στην 4άδα στο φινάλε της κανονικής περιόδου, όπως έχει θέσει ως στόχο, μικρή σημασία έχει το πλασάρισμά του στις θέσεις 5-8 με το σύστημα που ισχύει (διαίρεση βαθμών δια 2 κτλ). Και πέρσι άλλωστε 5ος κατέληξε.

Σε κάθε περίπτωση όμως η σύγκριση του πέρσι με το φέτος προκαλεί το απόλυτο κοντράστ των συναισθημάτων, έστω για το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και δείχνει πως ο «Θεός του πολέμου» πρέπει να αλλάξει πρόσωπο ώστε να πάρει νίκες και να βρει αγωνιστική ηρεμία…

Η βαθμολογία της φετινής σεζόν της Super League σε 10 αγωνιστικές