Άρης: Οκτώ παίκτες που αποχώρησαν το καλοκαίρι δεν έχουν βρει ομάδα

Μέσα Νοεμβρίου και ο Άρης παλεύει να βρει τη αγωνιστική του ταυτότητα καθώς κάτι η αλλαγή προπονητή (Χιμένεθ αντί Ουζουνίδη) και πολύ περισσότερο οι πολλοί και συνεχόμενοι τραυματισμοί δεν έχουν επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι το καλοκαίρι έγιναν 21 προσθήκες (αν συμπεριλάβουμε και τους νεαρούς Καράι, Χαρούπα και Παπαφλωράτο), την ώρα που αποχώρησαν άλλοι τόσοι!

Οσον αφορά σε αυτούς που αποχώρησαν αξίζει σταθούμε στο γεγονός ότι έως τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές από τους 21 που αποχώρησαν οκτώ ποδοσφαιριστές δεν έχουν καταφέρει να βρουν ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους.

Ο λόγος για τους Κουάισον, Μάγιο, Μοντόγια, Πάρντο, Σαβέριο, Ζουλ, Χουάνκαρ και Φατόρε. Κάποιοι κατά τη θητεία τους στον Άρη αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα τραυματισμών (Κουάισον, Μάγιο, Ζουλ), άλλοι ήταν προς το τέλος της καριέρας τους (Χουάνκαρ), ενώ άλλοι αν και φιλότιμοι (Σαβέριο, Φατόρε) δεν ήταν και τόσο ποιοτικοί.

Πέρα από τους παραπάνω οκτώ που παραμένουν χωρίς ομάδα, Σίντκλεφ (Αλ Μπίντα 2η Κατάρ) και Ζαμόρα (Ακαντέμικο Βισέου 2η Πορτογαλίας) αγωνίζονται σε μικρότερες κατηγορίες. Συνεπώς διαπιστώνουμε ότι περίπου οι μισοί από όσους πέρσι βρίσκονταν στο ενεργό ρόστερ των κιτρινόμαυρων ξεκινούσαν και στο βασικό σχήμα ή έστω αποτελούσαν σταθερές επιλογές από τον πάγκο.

Υπάρχει και η περίπτωση του Γιάννη Φετφατζίδη που αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του, αν και το πιθανότερο ήταν να συνέχιζε για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμη αν οι Θεσσαλονικείς ήθελαν να τον κρατήσουν, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Άλλες φορές πάλι ο Άρης, είτε έχει τεχνικό διευθυντή είτε όχι κάνει «διάνα» στις επιλογές του έχοντας φέρει πολλούς παίκτες value for money, οι οποίοι θα έβρισκαν θέση στις περισσότερες ομάδες της Super League. Όπως ο Μορόν, ο Μπράμπετς, ο Φαμπιάνο, ο Νταρίντα, ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Λάρσον, ο Γκάμα, ο Τζέγκο, ο Ντιγκινί, ο Πάλμα, ο Ντιαντί και αρκετοί άλλοι.

Ακόμη κι έτσι πάντως με οκτώ παίκτες να μην μπορούν να βρουν ομάδα φέτος, ο Άρης έφτασε πέρσι πολύ κοντά στο να μπει στην 4άδα και να συμμετάσχει στο 1-4 των πλέι οφ.

Οι οκτώ παίκτες που άφησε ελεύθερους ο Άρης και δεν έχουν βρει ακόμη ομάδα σύμφωνα με το transfermarkt