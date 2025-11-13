sports betsson
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Άρης: Οκτώ παίκτες που αποχώρησαν το καλοκαίρι δεν έχουν βρει ομάδα
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025 | 18:13

Άρης: Οκτώ παίκτες που αποχώρησαν το καλοκαίρι δεν έχουν βρει ομάδα

Χωρίς ομάδα παραμένουν οκτώ ποδοσφαιριστές στους οποίους ο Άρης έδειξε την «πόρτα της εξόδου» το καλοκαίρι που μας πέρασε.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Spotlight

Μέσα Νοεμβρίου και ο Άρης παλεύει να βρει τη αγωνιστική του ταυτότητα καθώς κάτι η αλλαγή προπονητή (Χιμένεθ αντί Ουζουνίδη) και πολύ περισσότερο οι πολλοί και συνεχόμενοι τραυματισμοί δεν έχουν επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι το καλοκαίρι έγιναν 21 προσθήκες (αν συμπεριλάβουμε και τους νεαρούς Καράι, Χαρούπα και Παπαφλωράτο), την ώρα που αποχώρησαν άλλοι τόσοι!

Οσον αφορά σε αυτούς που αποχώρησαν αξίζει σταθούμε στο γεγονός ότι έως τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές από τους 21 που αποχώρησαν οκτώ ποδοσφαιριστές δεν έχουν καταφέρει να βρουν ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους.

Ο λόγος για τους Κουάισον, Μάγιο, Μοντόγια, Πάρντο, Σαβέριο, Ζουλ, Χουάνκαρ και Φατόρε. Κάποιοι κατά τη θητεία τους στον Άρη αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα τραυματισμών (Κουάισον, Μάγιο, Ζουλ), άλλοι ήταν προς το τέλος της καριέρας τους (Χουάνκαρ), ενώ άλλοι αν και φιλότιμοι (Σαβέριο, Φατόρε) δεν ήταν και τόσο ποιοτικοί.

Πέρα από τους παραπάνω οκτώ που παραμένουν χωρίς ομάδα, Σίντκλεφ (Αλ Μπίντα 2η Κατάρ) και Ζαμόρα (Ακαντέμικο Βισέου 2η Πορτογαλίας) αγωνίζονται σε μικρότερες κατηγορίες. Συνεπώς διαπιστώνουμε ότι περίπου οι μισοί από όσους πέρσι βρίσκονταν στο ενεργό ρόστερ των κιτρινόμαυρων ξεκινούσαν και στο βασικό σχήμα ή έστω αποτελούσαν σταθερές επιλογές από τον πάγκο.

Υπάρχει και η περίπτωση του Γιάννη Φετφατζίδη που αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του, αν και το πιθανότερο ήταν να συνέχιζε για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμη αν οι Θεσσαλονικείς ήθελαν να τον κρατήσουν, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Άλλες φορές πάλι ο Άρης, είτε έχει τεχνικό διευθυντή είτε όχι κάνει «διάνα» στις επιλογές του έχοντας φέρει πολλούς παίκτες value for money, οι οποίοι θα έβρισκαν θέση στις περισσότερες ομάδες της Super League. Όπως ο Μορόν, ο Μπράμπετς, ο Φαμπιάνο, ο Νταρίντα, ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Λάρσον, ο Γκάμα, ο Τζέγκο, ο Ντιγκινί, ο Πάλμα, ο Ντιαντί και αρκετοί άλλοι.

Ακόμη κι έτσι πάντως με οκτώ παίκτες να μην μπορούν να βρουν ομάδα φέτος, ο Άρης έφτασε πέρσι πολύ κοντά στο να μπει στην 4άδα και να συμμετάσχει στο 1-4 των πλέι οφ.

Οι οκτώ παίκτες που άφησε ελεύθερους ο Άρης και δεν έχουν βρει ακόμη ομάδα σύμφωνα με το transfermarkt

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
