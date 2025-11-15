Νεκρός εντοπίστηκε στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.