Γιατί θα παραμείνει κλειστός ο Εθνικός Κήπος Κυριακή και Δευτέρα

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει για τις ημέρες και το ωράριο λειτουργίας του Εθνικού Κήπου μέχρι και τη Δευτέρα 17/11.

Όπως έγινε γνωστό, ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα καθώς και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας.

Σημειώνεται ότι αύριο Κυριακή, θα επισκεφτεί τη χώρα μας ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, πορεία για το Πολυτεχνείο.