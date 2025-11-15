magazin
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
Fizz 15 Νοεμβρίου 2025 | 13:45

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Spotlight

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας στην οποία ο Τζούντ Λο υποδύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Μόσχας, η ταινία ενδέχεται να προβληθεί στα ρωσικά κινηματογραφικά θέατρα παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB σχετικά με βομβιστικές επιθέσεις.

Ο Βρετανός ηθοποιός υποδύεται τον Ρώσο πρόεδρο στην επερχόμενη ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» (The Wizard of the Kremlin), που αφορά την άνοδό του στην εξουσία.

Ο Πούτιν δεν έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις

Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», βασισμένη στο ομώνυμο best seller του Ιταλο-Γάλλου συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιανουάριο.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της μακράς διακυβέρνησης του Πούτιν μέσα από τα μάτια του  Βαντίμ Μπαράνοφ, ενός φανταστικού πρώην συμβούλου επικοινωνίας του Κρεμλίνου.

Ο χαρακτήρας βασίζεται στον Βλαντισλάφ Σουρκόφ, έναν διαβόητο πρώην σύμβουλο του Πούτιν που βοήθησε τον πρώην αξιωματικό της KGB να ενισχύσει την εξουσία του ως πρόεδρος της Ρωσίας.

Η ταινία, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς, περιλαμβάνει ατάκες του Πούτιν όπως: «αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να κερδίσω το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» και «αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εξουσία. Δεν μπορώ να υποταχθώ σε κανέναν».

Ο Πούτιν δεν είναι γνωστό να έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις στην πραγματική ζωή.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

Θα προβληθεί τελικά στη Ρωσία η ταινία;

Αν και η Μόσχα θέσπισε αυστηρούς νέους νόμους περί λογοκρισίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι ρωσικοί κινηματογράφοι ήταν έτοιμοι να προβάλουν την ταινία.

Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη λάβει αίτηση για την προβολή της.

Όταν ρωτήθηκε τον Αύγουστο, ο Πούτιν είπε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη της ταινίας. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε αργότερα ότι ο Ρώσος ηγέτης «δεν έχει χρόνο» να διαβάζει βιβλία ή να βλέπει ταινίες για τον εαυτό του.

Ωστόσο, είπε επίσης ότι η Μόσχα δεν έχει αντίρρηση για την απεικόνιση του Πούτιν σε ταινίες. «Είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης, του οποίου η επιρροή είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί», είπε.

Τι λέει η αντιπολίτευση

Ο Αντόν Ντολίν, κριτικός κινηματογράφου για την Meduza, μια ρωσική ιστοσελίδα της αντιπολίτευσης, εξήρε την απεικόνιση του Πούτιν από τον Τζουντ Λο ως «κορυφαία» και είπε ότι «ένιωσε ανατριχίλα» όταν είδε την ερμηνεία του.

«Είναι σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν στο Ο Μεγάλος Δικτάτωρ αν όχι καλύτερος», είπε.

Ωστόσο, είπε ότι η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» είχε πολύ λίγα να προσφέρει σε όσους είχαν έστω και μια επιφανειακή γνώση της σύγχρονης Ρωσίας.

«Έχουν γραφτεί τόσα πολλά βιβλία και έχουν γυριστεί τόσα ντοκιμαντέρ για τον Πούτιν, που ο κόσμος γνωρίζει ήδη αυτή την ιστορία απ’ έξω. Και εδώ παρουσιάζεται, σαν να είναι για αρχάριους, με έναν μάλλον ρομαντικό τρόπο», είπε σε μια συνέντευξη στο YouTube με Ρώσους δημοσιογράφους.

Ο Ντολίν είπε επίσης ότι είναι πολύ απίθανο η ταινία να προβληθεί στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια υπόδειξη ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, η οποία ήταν υπεύθυνη για μια σειρά θανατηφόρων βομβιστικών επιθέσεων σε διαμερίσματα στη Μόσχα, το 1999.

Αναλυτές έχουν ισχυριστεί ότι η FSB οργάνωσε τις βομβιστικές επιθέσεις για να επιτρέψει στον Πούτιν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, να ενισχύσει την εικόνα του σκληρού άνδρα πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2000. «Πιστεύετε πραγματικά ότι μια ταινία όπως αυτή θα προβληθεί στις μεγάλες οθόνες της Ρωσίας;» ρώτησε ο Ντολίν.

Ο Τζουν Λο τι λέει

Ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου για την Ουκρανία, δήλωσε ότι η ταινία είναι πιθανώς μέρος «μιας βρώμικης προπαγανδιστικής εκστρατείας της Δύσης για να διαβολίσει τον Πούτιν». Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι ανυπομονούσε να την δει.

«Ακριβώς με βάση αυτή την ταινία, εκατομμύρια άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας θα διαμορφώσουν την άποψή τους για τη σύγχρονη Ρωσία και τον Πούτιν», είπε.

Ο Τζουντ Λο, ο οποίος έχει βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για την αποστολή ασθενοφόρων στην Ουκρανία που μαστίζεται από τον πόλεμο, δήλωσε ότι δεν αναμένει καμία αντίδραση για την ταινία. «Δεν αναζητούσαμε τη διαμάχη για τη διαμάχη», είπε στη Βενετία.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Photo: Carole Bethuel

Macro
Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
Ψάχνοντας τη διαρροή 14.11.25

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»
Fizz 14.11.25

Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται
Powered by inMagazin 13.11.25

Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται

Ο παραγωγός και επιχειρηματίας Γιάννης Καγιούλης ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Privy Council 13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Agro-in 15.11.25

Σε αναβρασμό οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν

Σύνταξη
Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»
Επέτειος 17 Νοέμβρη 15.11.25

Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»

«Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ – Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια
Αγώνας επιβίωσης στη Γάζα 15.11.25

Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ - Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια

Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια για να προωθηθεί το σχέδιο Τραμπ όσο το Ισραήλ εδραιώνει την παρουσία του στη μισή Γάζα και εκτοπίζει Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σώθηκε το μωρό που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή – Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς
Στη Λάρισα 15.11.25

Σώθηκε το βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή - Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς

Το ενάμισι έτους μωρό έδινε μάχη στη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα - «Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας» αναφέρουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους οι γονείς

Σύνταξη
Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.11.25

Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, εκτίμησε ότι οι επιθέσεις από την πλευρά της ΝΔ στον Αλέξη Τσίπρα «όσο περνάει ο καιρός θα εντείνονται»

Σύνταξη
Ο «σιωπηλός ναρκισσισμός» της AI: Γιατί οι μηχανές γεμίζουν το κενό με βεβαιότητα
Ψυχικός καθρέφτης 15.11.25

Ο «σιωπηλός ναρκισσισμός» της AI: Γιατί οι μηχανές γεμίζουν το κενό με βεβαιότητα

Όταν η AI δεν αντέχει την αβεβαιότητα, γεμίζει τα κενά με ψεύτικη συνοχή και απόλυτη αυτοπεποίθηση. Το επόμενο βήμα δεν είναι να γίνει εξυπνότερη, αλλά να μάθει να λέει «δεν ξέρω» χωρίς να κατασκευάζει βεβαιότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε
Ελλάδα 15.11.25

Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε

Η γνωστή δημοσιογράφος, κατά τον έλεγχο του αλκοτέστ αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, τους βιντεοσκόπησε φωνάζοντας «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε»

Σύνταξη
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
Νηπιαγωγεία: Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές – Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες
Σοβαρή καταγγελία 15.11.25

Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες στα νηπιαγωγεία - Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές

Για πλήρη υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευση κάνει λόγο η ΔΟΕ που συγκέντρωσε στοιχεία για τις κτιριακές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας στα νηπιαγωγεία της χώρας

Σύνταξη
UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παιανία: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα
Το πρωί του Σαββάτου 15.11.25

Θανατηφόρο τροχαίο στην Παιανία - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Παιανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
