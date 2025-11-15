«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας στην οποία ο Τζούντ Λο υποδύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Μόσχας, η ταινία ενδέχεται να προβληθεί στα ρωσικά κινηματογραφικά θέατρα παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB σχετικά με βομβιστικές επιθέσεις.

Ο Βρετανός ηθοποιός υποδύεται τον Ρώσο πρόεδρο στην επερχόμενη ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» (The Wizard of the Kremlin), που αφορά την άνοδό του στην εξουσία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hunter Friesen (@thecinemadispatch)

Ο Πούτιν δεν έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις

Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», βασισμένη στο ομώνυμο best seller του Ιταλο-Γάλλου συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιανουάριο.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της μακράς διακυβέρνησης του Πούτιν μέσα από τα μάτια του Βαντίμ Μπαράνοφ, ενός φανταστικού πρώην συμβούλου επικοινωνίας του Κρεμλίνου.

Ο χαρακτήρας βασίζεται στον Βλαντισλάφ Σουρκόφ, έναν διαβόητο πρώην σύμβουλο του Πούτιν που βοήθησε τον πρώην αξιωματικό της KGB να ενισχύσει την εξουσία του ως πρόεδρος της Ρωσίας.

Η ταινία, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς, περιλαμβάνει ατάκες του Πούτιν όπως: «αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να κερδίσω το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» και «αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εξουσία. Δεν μπορώ να υποταχθώ σε κανέναν».

Ο Πούτιν δεν είναι γνωστό να έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις στην πραγματική ζωή.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

Θα προβληθεί τελικά στη Ρωσία η ταινία;

Αν και η Μόσχα θέσπισε αυστηρούς νέους νόμους περί λογοκρισίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι ρωσικοί κινηματογράφοι ήταν έτοιμοι να προβάλουν την ταινία.

Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη λάβει αίτηση για την προβολή της.

Όταν ρωτήθηκε τον Αύγουστο, ο Πούτιν είπε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη της ταινίας. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε αργότερα ότι ο Ρώσος ηγέτης «δεν έχει χρόνο» να διαβάζει βιβλία ή να βλέπει ταινίες για τον εαυτό του.

Ωστόσο, είπε επίσης ότι η Μόσχα δεν έχει αντίρρηση για την απεικόνιση του Πούτιν σε ταινίες. «Είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης, του οποίου η επιρροή είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί», είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LB Entertainment (@lbentertainment.co)

Τι λέει η αντιπολίτευση

Ο Αντόν Ντολίν, κριτικός κινηματογράφου για την Meduza, μια ρωσική ιστοσελίδα της αντιπολίτευσης, εξήρε την απεικόνιση του Πούτιν από τον Τζουντ Λο ως «κορυφαία» και είπε ότι «ένιωσε ανατριχίλα» όταν είδε την ερμηνεία του.

«Είναι σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν στο Ο Μεγάλος Δικτάτωρ αν όχι καλύτερος», είπε.

Ωστόσο, είπε ότι η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» είχε πολύ λίγα να προσφέρει σε όσους είχαν έστω και μια επιφανειακή γνώση της σύγχρονης Ρωσίας.

«Έχουν γραφτεί τόσα πολλά βιβλία και έχουν γυριστεί τόσα ντοκιμαντέρ για τον Πούτιν, που ο κόσμος γνωρίζει ήδη αυτή την ιστορία απ’ έξω. Και εδώ παρουσιάζεται, σαν να είναι για αρχάριους, με έναν μάλλον ρομαντικό τρόπο», είπε σε μια συνέντευξη στο YouTube με Ρώσους δημοσιογράφους.

Ο Ντολίν είπε επίσης ότι είναι πολύ απίθανο η ταινία να προβληθεί στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια υπόδειξη ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, η οποία ήταν υπεύθυνη για μια σειρά θανατηφόρων βομβιστικών επιθέσεων σε διαμερίσματα στη Μόσχα, το 1999.

Αναλυτές έχουν ισχυριστεί ότι η FSB οργάνωσε τις βομβιστικές επιθέσεις για να επιτρέψει στον Πούτιν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, να ενισχύσει την εικόνα του σκληρού άνδρα πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2000. «Πιστεύετε πραγματικά ότι μια ταινία όπως αυτή θα προβληθεί στις μεγάλες οθόνες της Ρωσίας;» ρώτησε ο Ντολίν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FilmCon (@filmc0n)

Ο Τζουν Λο τι λέει

Ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου για την Ουκρανία, δήλωσε ότι η ταινία είναι πιθανώς μέρος «μιας βρώμικης προπαγανδιστικής εκστρατείας της Δύσης για να διαβολίσει τον Πούτιν». Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι ανυπομονούσε να την δει.

«Ακριβώς με βάση αυτή την ταινία, εκατομμύρια άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας θα διαμορφώσουν την άποψή τους για τη σύγχρονη Ρωσία και τον Πούτιν», είπε.

Ο Τζουντ Λο, ο οποίος έχει βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για την αποστολή ασθενοφόρων στην Ουκρανία που μαστίζεται από τον πόλεμο, δήλωσε ότι δεν αναμένει καμία αντίδραση για την ταινία. «Δεν αναζητούσαμε τη διαμάχη για τη διαμάχη», είπε στη Βενετία.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Photo: Carole Bethuel