sports betsson
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι σύγχρονοι «πόλεμοι» του ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 14 Νοεμβρίου 2025 | 10:52

Οι σύγχρονοι «πόλεμοι» του ποδοσφαίρου

Η Premier League δοκιμάζει τα όρια εξουσίας της και οι παίκτες απαντούν με νομική αντεπίθεση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Spotlight

Το αγγλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες θεσμικές του στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Η Premier League εξετάζει σοβαρά την εισαγωγή ενός νέου ορίου δαπανών, μιας μορφής «salary cap», που θα αλλάξει δραματικά τον οικονομικό χάρτη της κορυφαίας κατηγορίας. Η πρόταση προβλέπει ότι κάθε σύλλογος θα μπορεί να ξοδεύει σε μισθούς, μεταγραφικά ποσά και αμοιβές ατζέντηδων έως πέντε φορές περισσότερα από τα έσοδα του τελευταίου συλλόγου της κατηγορίας —περίπου 550 εκατομμύρια λίρες. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν δυνάμεις, αλλά και να επιβληθεί μια νέα κουλτούρα διαχείρισης.

Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά εύλογη πρωτοβουλία έχει ξεσηκώσει καταιγίδα αντιδράσεων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Αγγλίας (PFA), Μαέτα Μολάνγκο, δήλωσε ξεκάθαρα ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς και ότι παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου. «Δεν μπορείς να περιορίσεις τη δυνατότητα κάποιου να κερδίσει τα προς το ζην», υπογράμμισε στη βρετανική BBC, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε περίπτωση που η Premier προχωρήσει χωρίς συναίνεση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με δικαστικές προσφυγές από συλλόγους και ποδοσφαιριστές.

Η σύγκρουση δεν είναι απλώς νομική —είναι φιλοσοφική. Από τη μια, οι ιθύνοντες της Premier League θέλουν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των ομάδων και να περιορίσουν την οικονομική ασυδοσία που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί σε καταρρεύσεις. Από την άλλη, οι παίκτες και αρκετοί οικονομικά εύρωστοι σύλλογοι βλέπουν μια απόπειρα περιορισμού της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού. Ο Μολάνγκο μίλησε για «τάση στο ποδόσφαιρο να θεωρούμε ότι είμαστε πάνω από τον νόμο», όμως αυτό που περιέγραψε αγγίζει βαθύτερα θέματα: πού τελειώνει η ελευθερία και πού αρχίζει η αναγκαιότητα της ρύθμισης σε ένα άθλημα που έχει μετατραπεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

Η νέα πρόταση, που θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 21 Νοεμβρίου, έρχεται να αντικαταστήσει το υπάρχον καθεστώς του «financial fair play», το οποίο επιτρέπει απώλειες έως 105 εκατομμυρίων λιρών σε τριετία. Ένα σύστημα που θεωρείται πια ξεπερασμένο, καθώς δεν έχει αναπροσαρμοστεί από το 2013 και δεν λαμβάνει υπόψη την πληθωριστική έκρηξη. Ταυτόχρονα, οι αγγλικοί σύλλογοι που αγωνίζονται στην Ευρώπη πρέπει να ακολουθούν και τους πολύ αυστηρότερους κανόνες της UEFA, με όριο δαπανών το 70% των εσόδων τους, έναντι 85% που επιτρέπει η Premier. Το αποτέλεσμα είναι να πιέζονται ομάδες όπως (και) η Άστον Βίλ που για να συμμορφωθεί αναγκάστηκε να πουλήσει βασικούς παίκτες, παρά την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Η ουσία του προβλήματος βρίσκεται στη διαφορετική οπτική για το τι σημαίνει «ισότητα» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι μεγάλοι σύλλογοι φοβούνται ότι ένα ενιαίο όριο θα τους στερήσει τη δυνατότητα να αξιοποιούν την εμπορική τους δύναμη, ενώ οι μικροί το βλέπουν ως σανίδα σωτηρίας απέναντι σε έναν άναρχο ανταγωνισμό. Πίσω όμως από τα νούμερα κρύβεται μια πιο βαθιά ανησυχία: μήπως, στην προσπάθεια να καταστήσει το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο, η Premier League θίγει τον ίδιο του τον κινητήρα —την ελευθερία του ταλέντου, της αγοράς και της φιλοδοξίας.

Αυτός ο διάλογος δεν είναι αποκλειστικά αγγλικός. Οι συζητήσεις για οικονομικά όρια, ρυθμιστικούς φραγμούς και βιώσιμα μοντέλα διαχείρισης επανέρχονται σε όλη την Ευρώπη, από τη La Liga έως τη Serie A. Η διαφορά είναι πως στην Αγγλία, όπου οι σύλλογοι έχουν τεράστια αυτονομία και τα συμβόλαια κινούνται σε αστρονομικά επίπεδα, κάθε απόπειρα παρέμβασης μοιάζει σχεδόν με ιεροσυλία. Αν η Premier επιμείνει, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων που θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της, αλλά και το οικονομικό μοντέλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Headlines:
Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για την Ιθακή- Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento
Ελλάδα 14.11.25

Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για την Ιθακή- Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento

Η  συνέχεια της υπόθεσης θα γραφτεί στις 20 Απριλίου 2026, οπότε και προσδιορίστηκε να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για το θέμα των αποσπασμάτων που δημοσιεύτηκαν από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο