Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει πολλά –και όχι μόνο προς όφελός μας. Άλλωστε κάθε νέα τεχνολογία κάποια στιγμή γίνεται εργαλείο στα χέρια του εγκλήματος.

Τα πρώτα δείγματα είναι ήδη ανησυχητικά: από φθηνές απάτες deepfake και ransomware που γράφονται από την τεχνητή νοημοσύνη έως μαζικές παραβιάσεις ταυτότητας και χάκινγκ κρίσιμων υποδομών. Το σενάριο του εγκλήματος γράφεται από την αρχή, με νέους όρους –και ενδεχομένως δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.

Όπως επισημαίνει το Axios, αυτή η νέα κατηγορία εγκλήματος θέτει σε κίνδυνο ζωές και οικονομικά συστήματα. Αλλά η εκπαίδευση της αστυνομίας, η νομοθεσία και τα εργαλεία διασυνοριακών ελέγχων, δεν συμβαδίζουν με την ταχύτητα εξέλιξης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εύκολα, πάμφθηνα μέσα

Ένας από τους παράγοντες που βοηθούν η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει εργαλείο στα χέρια των εγκληματιών είναι το σχεδόν μηδενικό κόστος της. Τα έτοιμα προς χρήση εργαλεία μειώνουν τις απαιτήσεις για υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά και το κόστος εκτέλεσης επιθέσεων. Έτσι, μικρές ομάδες μπορούν να υλοποιούν σχέδια που κάποτε απαιτούσαν τεράστιους πόρους.

Οι εγκληματικές ομάδες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να πλήξουν ταυτόχρονα χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια στόχους. Και αυτό χάρη στους κλώνους φωνής και το χακάρισμα λογαριασμών. Οι αστυνομικές υπηρεσίες από την άλλη πλευρά, εκπαιδεύονται και χρηματοδοτούνται για να κυνηγούν μία υπόθεση τη φορά.

Σύμφωνα με τον Ίαν Χαν, φουτουριστή, που μίλησε στο Axios, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αυτοματισμούς για να «κλειδώνει την επιλογή» σε ένα σύστημα εκατομμύρια φορές ανά δευτερόλεπτο. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι.

Μόλις οι χάκερ εισέλθουν σε ένα σύστημα, έρχεται η ώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μπορούν να κλέψουν ταυτότητες, να αντλήσουν και να απορρίψουν αποθέματα και να προκαλέσουν χάος σε μονάδες ύδρευσης, έξυπνα σπίτια και νοσοκομεία.

Και οι επιθέσεις μπορούν να προέρχονται από οπουδήποτε. Την άλλη πλευρά του δρόμου ή την άλλη άκρη του κόσμου.

Οι ψεύτικες φωνές, από την άλλη, μπορούν να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα. Και οι κλεμμένες ταυτότητες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκλογική απάτη, παιδική πορνογραφία και ψευδείς συλλήψεις.

Επιθέσεις κατά κυβερνήσεων

Σύμφωνα με την εταιρεία Anthropic, τον Σεπτέμβριο, Κινέζοι χάκερ χρησιμοποίησαν δικά της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, για να αυτοματοποιήσουν παραβιάσεις μεγάλων εταιρειών και ξένων κυβερνήσεων.

Η Anthropic υποστηρίζει ότι οι χάκερ είχαν τη στήριξη του κινεζικού κράτους. «Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης που εκτελέστηκε χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση», ανέφερε η εταιρεία.

Μία επίθεση deepfake κάθε πέντε λεπτά

Η ομάδα κυβερνοασφάλειας DeepStrike εκτιμά ότι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη οι απόπειρες απάτης deepfake αυξήθηκαν κατά 3.000% το 2023. Ενώ το κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Deloitte υπολογίζει ότι οι απώλειες στις ΗΠΑ από απάτες ΑΙ προβλέπεται να φτάσουν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Βοστόνης κρούει ένα άλλο καμπανάκι κινδύνου. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αύξησε την ταχύτητα και την κλίμακα της απάτης συνθετικής ταυτότητας, ειδικά σε γραμμές πληρωμών σε πραγματικό χρόνο.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μια επίθεση deepfake σημειώθηκε κάθε πέντε λεπτά παγκοσμίως το 2024. Οι πλαστογραφήσεις ψηφιακών εγγράφων αυξήθηκαν κατά 244% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Entrust.

Και ΑΙ «μικροεγκληματικότητα»

Και αν όλα αυτά φαίνονται υπερβολικά ή ξένα για το ευρύ κοινό, οι ειδικοί προειδοποιούν: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει και την «μικροεγκληματικότητα». Διαρρήξεις σπιτιών, κλοπές αυτοκινήτων, αλλά και «εξαφάνιση» πτωμάτων –τέτοια πράγματα.

Σύμφωνα με τους φουτουριστές, drones που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα καλύτερα μέρη για την ταφή σορών σε λιγότερο πολυσύχναστους δρόμους. Τα μελλοντικά ρομποτικά σκυλιά θα μπορούσαν να διαρρήξουν σπίτια.

Παραβιασμένα αυτοκίνητα μπορεί απλώς να φεύγουν μόνα τους για να σπάσουν καταστήματα. Ή συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να ενημερώσουν έναν επίδοξο κλέφτη για τον καλύτερο τρόπο διάρρηξης ενός αυτοκινήτου.

Ποια αστυνομία εκπαιδεύει τα στελέχη της για αυτού του είδους τα περιστατικά; Μάλλον καμία. Άλλωστε, πλέον θεωρείται απολύτως αναγκαίο να υπάρξει διεθνής συνεργασίας για το έγκλημα αυτού του επιπέδου.

Στις ΗΠΑ, η αστυνομική ακαδημία Miami Dade College ανακοίνωσε φέτος ότι θα είναι μια από τις πρώτες που θα εκπαιδεύσει δόκιμους χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο βοηθού τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, το Φόρουμ Έρευνας Εκτελεστικής Αστυνομίας (PERF) ενθαρρύνει τις υπηρεσίες να αναπτύξουν πολιτικές και εκπαίδευση καθώς τα εργαλεία αστυνόμευσης με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πιο διαδεδομένα.