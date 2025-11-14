science
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει
Τεχνολογία 14 Νοεμβρίου 2025 | 22:54

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Drones θα εντοπίζουν «κατάλληλους χώρους» για εξαφάνιση πτωμάτων, σκυλιά-ρομπότ θα κάνουν διαρρήξεις. Kυβερνοεπιθέσεις και απάτες deepfake. Η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τα άλλα, αλλάζει το έγκλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει πολλά –και όχι μόνο προς όφελός μας. Άλλωστε κάθε νέα τεχνολογία κάποια στιγμή γίνεται εργαλείο στα χέρια του εγκλήματος.

Τα πρώτα δείγματα είναι ήδη ανησυχητικά: από φθηνές απάτες deepfake και ransomware που γράφονται από την τεχνητή νοημοσύνη έως μαζικές παραβιάσεις ταυτότητας και χάκινγκ κρίσιμων υποδομών. Το σενάριο του εγκλήματος γράφεται από την αρχή, με νέους όρους –και ενδεχομένως δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.

Όπως επισημαίνει το Axios, αυτή η νέα κατηγορία εγκλήματος θέτει σε κίνδυνο ζωές και οικονομικά συστήματα. Αλλά η εκπαίδευση της αστυνομίας, η νομοθεσία και τα εργαλεία διασυνοριακών ελέγχων, δεν συμβαδίζουν με την ταχύτητα εξέλιξης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εύκολα, πάμφθηνα μέσα

Ένας από τους παράγοντες που βοηθούν η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει εργαλείο στα χέρια των εγκληματιών είναι το σχεδόν μηδενικό κόστος της. Τα έτοιμα προς χρήση εργαλεία μειώνουν τις απαιτήσεις για υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά και το κόστος εκτέλεσης επιθέσεων. Έτσι, μικρές ομάδες μπορούν να υλοποιούν σχέδια που κάποτε απαιτούσαν τεράστιους πόρους.

Οι εγκληματικές ομάδες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να πλήξουν ταυτόχρονα χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια στόχους. Και αυτό χάρη στους κλώνους φωνής και το χακάρισμα λογαριασμών. Οι αστυνομικές υπηρεσίες από την άλλη πλευρά, εκπαιδεύονται και χρηματοδοτούνται για να κυνηγούν μία υπόθεση τη φορά.

Σύμφωνα με τον Ίαν Χαν, φουτουριστή, που μίλησε στο Axios, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αυτοματισμούς για να «κλειδώνει την επιλογή» σε ένα σύστημα εκατομμύρια φορές ανά δευτερόλεπτο. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι.

Μόλις οι χάκερ εισέλθουν σε ένα σύστημα, έρχεται η ώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μπορούν να κλέψουν ταυτότητες, να αντλήσουν και να απορρίψουν αποθέματα και να προκαλέσουν χάος σε μονάδες ύδρευσης, έξυπνα σπίτια και νοσοκομεία.

Και οι επιθέσεις μπορούν να προέρχονται από οπουδήποτε. Την άλλη πλευρά του δρόμου ή την άλλη άκρη του κόσμου.

Οι ψεύτικες φωνές, από την άλλη, μπορούν να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα. Και οι κλεμμένες ταυτότητες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκλογική απάτη, παιδική πορνογραφία και ψευδείς συλλήψεις.

Επιθέσεις κατά κυβερνήσεων

Σύμφωνα με την εταιρεία Anthropic, τον Σεπτέμβριο, Κινέζοι χάκερ χρησιμοποίησαν δικά της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, για να αυτοματοποιήσουν παραβιάσεις μεγάλων εταιρειών και ξένων κυβερνήσεων.

Η Anthropic υποστηρίζει ότι οι χάκερ είχαν τη στήριξη του κινεζικού κράτους. «Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης που εκτελέστηκε χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση», ανέφερε η εταιρεία.

Μία επίθεση deepfake κάθε πέντε λεπτά

Η ομάδα κυβερνοασφάλειας DeepStrike εκτιμά ότι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη οι απόπειρες απάτης deepfake αυξήθηκαν κατά 3.000% το 2023. Ενώ το κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Deloitte υπολογίζει ότι οι απώλειες στις ΗΠΑ από απάτες ΑΙ προβλέπεται να φτάσουν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Βοστόνης κρούει ένα άλλο καμπανάκι κινδύνου. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αύξησε την ταχύτητα και την κλίμακα της απάτης συνθετικής ταυτότητας, ειδικά σε γραμμές πληρωμών σε πραγματικό χρόνο.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μια επίθεση deepfake σημειώθηκε κάθε πέντε λεπτά παγκοσμίως το 2024. Οι πλαστογραφήσεις ψηφιακών εγγράφων αυξήθηκαν κατά 244% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Entrust.

Και ΑΙ «μικροεγκληματικότητα»

Και αν όλα αυτά φαίνονται υπερβολικά ή ξένα για το ευρύ κοινό, οι ειδικοί προειδοποιούν: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει και την «μικροεγκληματικότητα». Διαρρήξεις σπιτιών, κλοπές αυτοκινήτων, αλλά και «εξαφάνιση» πτωμάτων –τέτοια πράγματα.

Σύμφωνα με τους φουτουριστές, drones που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα καλύτερα μέρη για την ταφή σορών σε λιγότερο πολυσύχναστους δρόμους. Τα μελλοντικά ρομποτικά σκυλιά θα μπορούσαν να διαρρήξουν σπίτια.

Παραβιασμένα αυτοκίνητα μπορεί απλώς να φεύγουν μόνα τους για να σπάσουν καταστήματα. Ή συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να ενημερώσουν έναν επίδοξο κλέφτη για τον καλύτερο τρόπο διάρρηξης ενός αυτοκινήτου.

Ποια αστυνομία εκπαιδεύει τα στελέχη της για αυτού του είδους τα περιστατικά; Μάλλον καμία. Άλλωστε, πλέον θεωρείται απολύτως αναγκαίο να υπάρξει διεθνής συνεργασίας για το έγκλημα αυτού του επιπέδου.

Στις ΗΠΑ, η αστυνομική ακαδημία Miami Dade College ανακοίνωσε φέτος ότι θα είναι μια από τις πρώτες που θα εκπαιδεύσει δόκιμους χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο βοηθού τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, το Φόρουμ Έρευνας Εκτελεστικής Αστυνομίας (PERF) ενθαρρύνει τις υπηρεσίες να αναπτύξουν πολιτικές και εκπαίδευση καθώς τα εργαλεία αστυνόμευσης με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πιο διαδεδομένα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των μετοχών τεχνολογίας – Από τη βουτιά στα κέρδη

Wall Street: Το roller coaster των μετοχών τεχνολογίας – Από τη βουτιά στα κέρδη

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές
ΑΙ πνευματικότητα 13.11.25

Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές

Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιησού Χριστό μέσω chatbot, θα το κάνατε; Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουν πνευματική καθοδήγηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η κύκνεια αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue
Big bang 14.11.25

Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η κύκνεια αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue

Μετά από 37 χρόνια απόλυτης κυριαρχίας στον κόσμο της μόδας και περισσότερα από 400 εξώφυλλα που υπήρξαν άλλοτε λαμπερά ορόσημα και άλλοτε βαθιά αμφιλεγόμενα πολιτιστικά σχόλια, η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο αποδείχθηκε πως ήταν πλέον αργά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχώρισαν από τους ερυθρόλευκους.

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας (2-0) σε ιστορικό φιλικό (vid)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης
Άλλα Αθλήματα 14.11.25

Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης

Έτσι στήνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι NFL στην Ισπανία: Εκτιμώμενο οικονομικό αποτύπωμα 70 εκατ. ευρώ και ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο μεταμορφώνουν τη Μαδρίτη ενόψει του «mini Super Bowl».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Ολλανδία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κροατία – Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο