Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο θα μπορούσαν κάποια μέρα να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ.
Εντούτοις, πρόσθεσε ότι δεν προβλέπει καταστροφικά σενάρια όπως αυτά που απεικονίζονται στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
Τι είπε ο επικεφαλής της ΜΙ5
Οι ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης και ότι οι άνθρωποι πρέπει να ανησυχούν για ένα μέλλον τύπου «Terminator», όπως αυτό που απεικονίζεται στη σειρά ταινιών για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αποκτά αυτοσυνείδηση και προσπαθεί να εξαλείψει την ανθρωπότητα.
Στην ετήσια ομιλία του για τις απειλές κατά της Βρετανίας, ο επικεφαλής της MI5 Κεν ΜακΚάλουμ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας για να καταστήσει το έργο τους πιο αποτελεσματικό, ενώ οι τρομοκράτες την χρησιμοποιούν για προπαγάνδα και αναγνώριση στόχων και οι κρατικοί παράγοντες για να χειραγωγήσουν τις εκλογές και να εντείνουν τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το Reuters.
«Ωστόσο, το 2025, ενώ θα αντιμετωπίζουμε τις σημερινές απειλές, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το επόμενο μέτωπο: τους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους από μη ανθρώπινα, αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ενδέχεται να διαφεύγουν της ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου», δήλωσε.
Χρήσιμο να «είμαστε σε ετοιμότητα»
«Δεδομένου του κινδύνου υπερβολικής διαφημιστικής εκστρατείας και κινδυνολογίας, θα επιλέξω προσεκτικά τις λέξεις μου. Δεν προβλέπω σενάρια ταινιών του Χόλιγουντ… Ωστόσο, καθώς οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να εξελίσσονται, θα περίμενε κανείς οργανισμοί όπως η MI5… να σκέφτονται σήμερα σοβαρά πώς θα πρέπει να είναι η υπεράσπιση της χώρας τα επόμενα χρόνια», είπε.
«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην έχει ποτέ την πρόθεση να μας βλάψει», είπε ο ΜακΚάλουμ. «Ωστόσο, θα ήταν απερίσκεπτο να αγνοήσουμε την πιθανότητα να προκαλέσει βλάβη. Είμαστε σε ετοιμότητα».
