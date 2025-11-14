newspaper
ΚΕΕΡΦΑ: Ήττα του Μητσοτάκη η αθώωση της Ίγκεμποργκ Μπέγκελ
Ελλάδα 14 Νοεμβρίου 2025

ΚΕΕΡΦΑ: Ήττα του Μητσοτάκη η αθώωση της Ίγκεμποργκ Μπέγκελ

Όπως υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ η Ολλανδή δημοσιογράφος έκανε αυτό που έκαναν χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, βοηθώντας τους πρόσφυγες που έφτασαν μετά το 2015.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Την αθώωση της Ολλανδής δημοσιογράφου Ίγκεμποργκ Μπέγκελ σχολιάζει η ΚΕΕΡΦΑ, υπογραμμίζοντας ότι είναι ήττα του Μητσοτάκη και των εχθρών της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπέγκελ είχε κατηγορηθεί γιατί είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της στην Ύδρα και είχε βοηθήσει στη διαδικασία ασύλου έναν Αφγανό πρόσφυγα, τον οποίο είχε γνωρίσει σε ένα στρατόπεδο.

Η Ολλανδή δημοσιογράφος είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε οκτώ μήνες φυλακή με τριετή αναστολή, όμως αθωώθηκε πανηγυρικά με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά.

«Έκανε αυτό που έκαναν χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα μετά το 2015, όταν υποδέχτηκαν με ανθρωπιά και αλληλεγγύη ένα εκατομμύριο προσφύγων που έφτασαν στα νησιά στην Ελλάδα.

«Επρόκειτο για μεθοδευμένη εκδικητική ενέργεια του Μαξίμου που δεν της συγχώρεσε τον διασυρμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021. Τότε, φορώντας το γνωστό κόκκινο καπέλο σε συνέντευξη, τον ρώτησε πότε θα σταματήσει να λέει ψέματα για τα pushbacks, τις παράνομες επαναπροωθήσεις με ένα παρακρατικό μηχανισμό του ίδιου του Λιμενικού» σημειώνει η «Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή».

Παράλληλα, η ΚΕΕΡΦΑ αναφέρεται στην οργισμένη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη «Have you been to Samos?», υπογραμμίζοντας ότι «η παρέμβασή της Ίγκεμποργκ Μπέγκελ έφερε σε όλο τον κόσμο την κραυγή του κινήματος αλληλεγγύης για τη θανατοπολιτική στα σύνορα που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο χιλιάδων προσφύγων».

«H δικαίωση της στο δικαστήριο ήρθε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση στριμώχνεται ξανά για το έγκλημα της Πύλου με τη δίωξη του αρχηγού του Λιμενικού για το έγκλημα της μαζικής δολοφονίας των 600 προσφύγων στην Πύλο. Τα ψέματα της κυβέρνησης για τα εγκλήματα της στα σύνορα και η στοχοποίηση του κινήματος αλληλεγγύης δεν περνάνε. Αντίθετα καταρρέουν ακόμη και στα δικαστήρια, όσο και να κλιμακώνει τη χυδαία ρατσιστική προπαγάνδα ο Πλεύρης» προσθέτει η ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωσή της.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση σημειώνει ότι «το κίνημα αλληλεγγύης έχει τη δύναμη να σταματήσει την εγκληματική πολιτική που δολοφονεί στα σύνορα. Να βάλει τέλος στην πολιτική που χαϊδεύει την ακροδεξιά και τους φασίστες, φυλακίζοντας πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές θανάτου, σαν αυτή στην Σιντική, που προκάλεσε τη δίκαιη εξέγερσή των φυλακισμένων προσφύγων. Το κίνημα αλληλεγγύης θα δώσει τη μάχη για να δικαιωθούν οι καταγγελίες της Ίγκεμποργκ Μπέγκελ, απαιτώντας να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου και να ανοίξουν τα σύνορα για την προσφυγιά και βάζοντας τέλος στην πολιτική της ρατσιστικής Ευρώπης φρούριο».

