Βουλή: Έρχεται η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην εξεταστική – Ποιοι παίρνουν σειρά για εξέταση
Οι περιβόητοι, «Φραπές» και «Χασάπης» θα βρεθούν στην εξεταστική την προσεχή Πέμπτη
Με τα πρωτοπαλίκαρα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πρόσωπα δηλαδή που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των κοινοτικών επιδοτήσεων του οργανισμού, να παίρνουν σειρά προς κατάθεση, συνεχίζονται την ερχόμενη βδομάδα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.
Συγκεκριμένα, με βάση τον προγραμματισμό, οι περιβόητοι, «Φραπές» και «Χασάπης» τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ που βρίσκονται ως τμήμα στη δικογραφία που απέστειλε η ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή, θα βρεθούν στην εξεταστική την προσεχή Πέμπτη προκειμένου να καταθέσουν.
Τα ερωτήματα που έχουν ήδη σωρευτεί, όχι μόνο από τους επίμαχους – προκλητικούς- διαλόγους, αλλά και από τις έως τώρα καταθέσεις, είναι πολλά και χρίζουν διευκρινίσεων προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος όχι μόνο του συνδικαλιστικού παράγοντα στο σκάνδαλο αλλά και των σχέσεων που αναπτύχθηκαν στην πορεία του χρόνου με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Νωρίτερα πάντως, την Τρίτη 18 του μήνα θα καταθέσουν στην εξεταστική, ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνης Τασούλης και η υπάλληλος του Οργανισμού, Ζωή Πολιτοπούλου.
Μια μέρα αργότερα, την Τετάρτη σειρά θα πάρουν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας στην Κρήτη, Σταύρος Τζεδάκης, και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιόνη
