Σχέση: Κολλάει το γυαλί ξανά αν σπάσει;

Η εμπιστοσύνη—το αόρατο νήμα που κρατά κάθε σχέση ενωμένη—μπορεί μερικές φορές να φθαρεί ή ακόμα και να σπάσει υπό πίεση. Όταν η εμπιστοσύνη «ραγίζει» και οι δύο μένουν ευάλωτοι και αβέβαιοι, αμφισβητώντας όλα όσα έχουν χτίσει μαζί.

Τα καλά νέα είναι όμως, ότι μπορείτε να την «χτίσετε» εκ νέου. Μάλιστα, η διαδικασία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη, πιο αυθεντική σύνδεση από ό,τι είχατε πριν.

Είτε πρόκειται για μια ρομαντική σχέση που βρίσκεται στα όριά της είτε για μια φιλία που έχει φτάσει σε μια δύσκολη περίοδο, το ταξίδι της ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης ξεκινά με την κατανόηση του τι πήγε στραβά και την συνειδητή επιλογή για επούλωση.

Πρόκειται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από κοινού, την αποδοχή της τρωτότητας και της αδυναμίας και τη δέσμευση για εξέλιξη, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Πώς θα ξαναχτίσετε την εμπιστοσύνη στη σχέση σας

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης δεν συμβαίνει με μία μόνο συζήτηση. Απαιτεί χρόνο, πρόθεση και συνεπή προσπάθεια και από τους δύο. Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να θέσετε μια πιο ισχυρή βάση και να προχωρήσετε με περισσότερη ειλικρίνεια, ενσυναίσθηση και φροντίδα:

1. Μιλήστε ανοιχτά

Δεν υπάρχει χώρος για ψέματα σε μια καλή σχέση, ακόμα κι αν πιστεύουμε ότι προστατεύουμε τον σύντροφό μας κρύβοντάς του την αλήθεια. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές, παραλείπουμε την αλήθεια για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και όχι τον σύντροφό μας ή τον φίλο μας.

Η ανοιχτή επικοινωνία σημαίνει να ζητάμε με σαφήνεια αυτό που πραγματικά θέλουμε και χρειαζόμαστε, αντί να ελπίζουμε ότι το άλλο άτομο θα το μαντέψει, χωρίς υπερβολική κριτική. Αν δυσκολεύεστε να ζητήσετε ανοιχτά όλα όσα θέλετε, σκεφτείτε γιατί διστάζετε να επικοινωνήσετε.

2. Παραδεχτείτε τα λάθη σας και ζητήστε ειλικρινά συγγνώμη

Εάν η ιδέα σας για την επίλυση συγκρούσεων δεν περιλαμβάνει μια συγγνώμη, ίσως θελήσετε να επανεξετάσετε τη στρατηγική σας. Η αληθινή επίλυση συγκρούσεων απαιτεί την παραδοχή του λάθους και την ειλικρινή συγγνώμη. Ακόμα κι αν καταλήξουμε σε «κοινό έδαφος» με το άλλο άτομο, η αποδοχή της ευθύνης και η συγγνώμη συμβάλλουν σημαντικά στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης.

Μια ειλικρινής συγγνώμη περιλαμβάνει:

Αναγνώριση των πράξεών σας

Έκφραση λύπης για τον πόνο που προκαλέσατε

Περιγραφή των βημάτων που θα κάνετε για να αποφύγετε την επανάληψη του λάθους

3. Να είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε σκληρές αλήθειες

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης συχνά απαιτεί να επικοινωνείτε τακτικά αλλά και να μιλάτε ανοιχτά για τα πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε άβολα. Ίσως κάνατε ένα λάθος που δεν έχετε παραδεχτεί πλήρως ή ακόμα σας πληγώνει κάτι που δεν έχετε πει. Αυτές είναι οι στιγμές όπου η εμπιστοσύνη είτε «ξαναχτίζεται» είτε διαβρώνεται περαιτέρω.

Όταν λέτε την αλήθεια, ακόμα και όταν είναι δύσκολη, δείχνετε στον σύντροφό σας ότι είστε αφοσιωμένοι στην αποκατάσταση της σχέσης σας και όχι απλώς στην αρμονία. Δημιουργείτε χώρο για βαθύτερη σύνδεση επιλέγοντας την τρωτότητα αντί της αποφυγής.

4. Εξασκηθείτε στη συγχώρεση

Η συγχώρεση δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για υγιείς σχέσεις. Είναι ζωτικής σημασίας και για την προσωπική υγεία. Μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αναδιαμορφώστε την κατάσταση εστιάζοντας στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Αυτό σας βοηθά επίσης να αποδεχτείτε τις σχέσεις όπως είναι και να αντικαταστήσετε τις αρνητικές σκέψεις με πιο θετικές.

5. Περάστε ποιοτικό χρόνο μαζί

Η καθημερινότητα συχνά γεμάτη υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητική. Αν λαχταράτε την οικειότητα και την επικοινωνία, σκεφτείτε να προγραμματίσετε ποιοτικό χρόνο και δώστε στον σύντροφο ή τον φίλο σας την αμέριστη προσοχή σας.

6. Πράξεις καλοσύνης και εκτίμησης

Οι καλές σχέσεις ικανοποιούν την ανάγκη μας για σύνδεση. Εκτός από το να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο, οι φίλοι ή οι σύντροφοι μπορούν να συνδεθούν μέσω πράξεων καλοσύνης και εκτίμησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις ή εκφράσεις, που δηλώνουν πόσο τους εκτιμάτε. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πράξεις, ακόμα και μικρές, όπως ένα γρήγορο μήνυμα για να ενημερώσετε έναν φίλο ότι τον σκέφτεστε.

7. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στα υγιή όρια

Τα όρια είναι απαραίτητα για τις σχέσεις μας. Όταν θέτετε όρια, ενημερώνετε τους άλλους για το πώς λειτουργείτε καλύτερα. Αυτό βοηθά εσάς (και τους άλλους) να αποφύγετε την εξάντληση των αποθεμάτων της ψυχικής σας υγείας.

* Πηγή: Vita