Σχέση: Πως να βρείτε τον χαμένο ερωτισμό σας

H σύνδεση αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη, όχι απλώς επιθυμία. Από την αρχή της ζωής μας, όταν είμαστε ακόμη μωρά, ο αυτόματος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ζεστές και ασφαλείς συνδέσεις με τους φροντιστές μας. Αργότερα ως ενήλικες ωστόσο, τρέχουμε σε υποχρεώσεις και πιεζόμαστε, συχνά σε μεγάλο βαθμό. Είναι λογικό λοιπόν πολλές φορές, να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Κι όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να χάσουμε την επαφή στη σχέση μας. Ίσως να μην ακούμε τον/την σύντροφό μας πραγματικά, να μην αντέχουμε ορισμένα αρνητικά συναισθήματα, να αποφεύγουμε να κοιτάξουμε τον άνθρωπό μας στα μάτια, να ξεχνάμε να αγκαλιαστούμε.

Ύστερα, καθώς μεγαλώνουμε, συχνά γινόμαστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας και την ορθότητα των ιδεών και των θέσεών μας. Όταν είμαστε άκαμπτοι, δεν μπορούμε πλέον να εξερευνήσουμε τις σκέψεις του/ της συντρόφου μας.

Αυτές κι άλλες πολλές αιτίες μπορούν να οδηγήσουν οποιαδήποτε, ακόμα και την πιο αγαπημένη σχέση, στην αποξένωση.

Πώς ξαναχτίζεται η σύνδεση στη σχέση;

Κοιτάξτε ξανά το ταίρι σας στα μάτια όταν μιλάτε και “δείτε” πραγματικά το άτομο που στέκεται δίπλα σας.

Συγχωρήστε τον εαυτό σας μα και τον/ την σύντροφό σας. Κάθε σχέση περνά τα πάνω και τα κάτω της και κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Το ζήτημα είναι να πάτε χέρι χέρι παρακάτω.

Μην είστε μονολεκτικοί. Έτσι, κλείνετε τα θέματα απότομα και εμποδίζετε τη σύνδεση.

Χαϊδέψτε και αγκαλιάστε τον άνθρωπό σας. Όλοι χρειαζόμαστε την τρυφερή επαφή, καμιά φορά μάλιστα μιλά πιο δυνατά και από τις λέξεις.

Πείτε “αντίο” και “καληνύχτα” με ένα φιλί.

Κλείστε ραντεβού. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνετε τακτικά στη σχέση σας πόσο ξεχωριστή είναι.

Αναλάβετε μια δουλειά που συνήθως κάνει ο/η σύντροφος. Το να μοιράζεστε τις ευθύνες δείχνει πως νοιάζεστε.

Η τρυφερή ερωτική επαφή μπορεί, από μόνη της, να είναι ένας τρόπος για να επανασυνδεθείτε. Αν δεν θέλετε να κάνετε σεξ επειδή δεν νιώθετε συνδεδεμένοι, τότε βρείτε έναν διαφορετικό τρόπο να έρθετε κοντά, να κάνετε κάτι μαζί που να ευχαριστεί και τους δυο.

Η σύνδεση στη σχέση είναι κάτι που απαιτεί συνεχή προσπάθεια και αφοσίωση. Όταν αναγνωρίζουμε τις στιγμές που αποξενωνόμαστε και προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε την επαφή με τον/την σύντροφό μας, ενδυναμώνουμε τη σχέση μας και δημιουργούμε ένα σταθερό θεμέλιο για το μέλλον. Η επικοινωνία, η τρυφερότητα και ο σεβασμός για τα συναισθήματα του άλλου είναι τα βασικά συστατικά που οδηγούν στην αναζωογόνηση της σχέσης. Όπως ακριβώς φροντίζουμε για τη σωματική μας υγεία, έτσι και η συναισθηματική μας ευημερία απαιτεί φροντίδα και προσήλωση. Μέσα από αυτές τις μικρές καθημερινές πράξεις, μπορούμε να επαναφέρουμε την οικειότητα και να κάνουμε τη σχέση μας πιο δυνατή και ουσιαστική από ποτέ.

* Πηγή: Vita