newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Airbnb: Έχει φτάσει στο απόγειό του; Τι λέει ο ιδρυτής του
Διεθνής Οικονομία 13 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Airbnb: Έχει φτάσει στο απόγειό του; Τι λέει ο ιδρυτής του

Πώς ξεκίνησε η Airbnb, πού επιδιώκει να αναπτυχθεί - Γιατί επενδυτές βλέπουν στασιμότητα - Τι λέει ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας, Μπράιαν Τσέσκι

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Για την εξέλιξη του Airbnb γράφει ο Economist, ζητώντας και τη γνώμη του συνιδρυτή του Μπράιαν Τσέσκι για την πορεία της εταιρείας.

Η λέξη «Airbnb» έγινε ουσιαστικό και ρήμα στα λεξικά, γράφει χαρακτηριστικά ο Economist

Το γνωστό μέσο ενημέρωσης γράφει ότι ο ίδιος ο Τσέσκι, που ήταν ανάμεσα στους ιδρυτές του Airbnb το 2007 όταν ήταν 26 ετών, έχει αλλάξει και έχει ωριμάσει.

Η πλατφόρμα κρατήσεων, η οποία διαθέτει περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια καταχωρήσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες, είναι «τώρα μια ώριμη εταιρεία», δηλώνει ο Τσέσκι για το Airbnb.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο ήταν ένα εντυπωσιακό 21%, γράφει ο Economist.

Τον Αύγουστο ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει μετοχές αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αξία της εταιρείας στην αγορά, που ανέρχεται σε 78 δισ. δολάρια, ξεπερνά αυτή της Marriott, της μεγαλύτερης ξενοδοχειακής αλυσίδας στον κόσμο.

Το έμβλημα της Airbnb.

Επενδυτές κάνουν λόγο για στασιμότητα

Ωστόσο, επενδυτές ανησυχούν ότι αυτή η ωριμότητα έχει φέρει στασιμότητα.

Αν και οι κρατήσεις αξίας 86 δισ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο αντιπροσώπευαν αύξηση 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας έχει μειωθεί (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Πηγή: Economist

Μάλιστα, αναλυτές αναμένουν περισσότερα σημάδια επιβράδυνσης.

Οι μετοχές της Airbnb έχουν υποχωρήσει κατά 7% τον τελευταίο χρόνο. Για να αναζωογονήσει την ανάπτυξη, η εταιρεία αναζητά νέες αγορές, νέες σειρές προϊόντων και νέες τεχνολογίες.

«Θα τα καταφέρει;», αναρωτιέται ο Economist.

Πώς ξεκίνησε το Airbnb

Η Airbnb ξεκίνησε όταν ο Τσέσκι και δύο φίλοι του νοίκιασαν ένα κρεβάτι στο σαλόνι τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ιδέα μιας πλατφόρμας που θα βοηθούσε τους ανθρώπους να ανοίξουν τα σπίτια τους σε επισκέπτες που θα πλήρωναν για τη διαμονή τους αποδείχθηκε επιτυχημένη και σύντομα το τρίο άρχισε να διαχειρίζεται ακίνητα για λογαριασμό οικοδεσποτών σε όλο τον κόσμο.

Η λέξη «Airbnb» έγινε ουσιαστικό και ρήμα στα λεξικά, γράφει χαρακτηριστικά ο Economist.

Εν μέσω μιας προ-πανδημικής επέκτασης, η εταιρεία επεκτάθηκε πολύ πέρα από τον τομέα της διαμονής.

Το 2016 δημιούργησε μια αγορά για «εμπειρίες», όπως περιηγήσεις με τα πόδια, καθώς και έναν ταξιδιωτικό οδηγό. Το 2019 ίδρυσε ένα κινηματογραφικό στούντιο.

Εκείνη τη χρονιά, την τελευταία της ως μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 45%, ακόμη και όταν η αύξηση των εσόδων άρχισε να επιβραδύνεται.

«Επικράτησε χάος», θυμάται ο Τσέσκι. «Δεν είχα ιδέα τι έκανα», λέει.

Τα μαθήματα που πήρε από εκείνη την περίοδο —συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να διατηρεί τον έλεγχο των αποφάσεων, να είναι ενήμερος για τις λεπτομέρειες και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερους υπαλλήλους, έχουν διαμορφώσει από τότε το στυλ ηγεσίας του Τσέσκι, υποστηρίζει ο Economist.

Ο Πολ Γκρέιαμ, ένας γνωστός επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιήσει αργότερα την προσέγγιση του Τσέσκι για να περιγράψει αυτό που ονόμασε «founder mode» (τρόπος λειτουργίας του ιδρυτή), σημειώνει το γνωστό μέσο.

Η περίοδος της πανδημίας

Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία του κορονοϊού.

Καθώς οι κρατήσεις σταμάτησαν, ο Τσέσκι είδε μια ευκαιρία «να ανασυγκροτήσει» την εταιρεία, γράφει ο Economist.

Ο συνιδρυτής της Airbnb απέλυσε περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού, συνένωσε τμήματα, κατάργησε διοικητικά επίπεδα και ανέστειλε την επέκταση σε νέες εμπειρίες.

Ακόμη και εν μέσω των περιοριστικών μέτρων, η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν επιτυχημένη, με τις μετοχές της να υπερδιπλασιάζονται την ίδια μέρα.

Όταν τα ταξίδια ξανάρχισαν, η Airbnb επανήλθε δυναμικά στην ανάπτυξη, καθώς η εταιρεία άρχισε να διορθώνει διάφορα μετά από παράπονα των χρηστών, όπως η έλλειψη διαφάνειας στις χρεώσεις, οι πολλές καταχωρήσεις κακής ποιότητας και η απογοητευτική εξυπηρέτηση πελατών, τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Τελευταία, όμως, αυτή η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί.

Η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι διαρκείς αλλαγές στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να αναβάλουν τις κρατήσεις ταξιδιών τους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε πόλεις από το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη έχουν επιβάλει περιορισμούς στην πλατφόρμα, την οποία θεωρούν ως παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση των τιμών των κατοικιών, τονίζει ο Economist.

Ο ανταγωνισμός από ταξιδιωτικούς ιστότοπους όπως το Booking.com και το Expedia εντείνεται για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Η επισκεψιμότητα του ιστότοπου Airbnb μειώνεται.

Πού επιδιώκει να επεκταθεί η Airbnb

Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, η εταιρεία αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, σημειώνει ο Economist.

Προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαμονής πέρα από τις πέντε βασικές αγορές της, δηλαδή την Αμερική, την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά και τη Γαλλία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των διανυκτερεύσεων που έχουν κρατηθεί μέσω της πλατφόρμας, σύμφωνα με την AirDNA, μια εταιρεία παροχής δεδομένων.

Η Airbnb έχει αυξήσει τις κρατήσεις στη Βραζιλία επενδύοντας στο τοπικό μάρκετινγκ και προσθέτοντας επιλογές πληρωμής, και προσπαθεί να κάνει κάτι παρόμοιο σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, όπου ο τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση.

Η AirDNA εκτιμά ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που έχουν κρατηθεί στην πλατφόρμα αυξάνεται τρεις φορές πιο γρήγορα στις λιγότερο καθιερωμένες αγορές της σε σύγκριση με τις πέντε βασικές χώρες της (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Πηγή: Economist

Η εταιρεία επεκτείνεται επίσης στον τομέα των ξενοδοχειακών κρατήσεων.

Η AirDNA εκτιμά ότι, εκτός από τους 4,5 εκατομμύρια ενεργούς ιδιώτες οικοδεσπότες της Airbnb, υπάρχουν περίπου 95.000 ξενοδοχεία με τουλάχιστον μία κριτική στην πλατφόρμα.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Economist αναφέρεται στις νέες προσπάθειες να επεκταθεί η Airbnb πέραν του τομέα της διαμονής, οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο ψάξιμο για υπηρεσίες για γυμναστική.

Η σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Economist σημειώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα μπορούσε να ανατρέψει τον προγραμματισμό των ταξιδιών.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος από την εταιρεία συμβούλων McKinsey, το 55% των Αμερικανών έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT της OpenAI ή ένα παρόμοιο εργαλείο κατά τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού, σε σύγκριση με το 38% το 2024.

Ορισμένοι μπορεί να αρχίσουν να κάνουν κρατήσεις διαμονής απευθείας μέσω αυτών των υπηρεσιών, μόλις αυτό γίνει εύκολο.

Η Airbnb, σε αντίθεση με ορισμένους ανταγωνιστές της, έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την ενσωμάτωση υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Ο Τσέσκι, ο οποίος είναι φίλος με τον Σαμ Άλτμαν, ιδρυτή της OpenAI, λέει ότι αποφάσισε να μην το κάνει όταν του το πρότεινε η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης πριν από μερικά χρόνια, επειδή θεώρησε ότι δεν θα ήταν «μια εξαιρετική εμπειρία για τον χρήστη».

Ο ίδιος έχει πει στον Άλτμαν ότι εταιρείες όπως η δική του δεν θέλουν να «υποβιβαστούν σε προϊόντα» που απλώς παρέχουν δεδομένα για να τα απορροφήσουν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντ’ αυτού, ο Τσέσκι οραματίζεται, όπως λέει ο ίδιος, να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να μετατρέψει την Airbnb σε μια εφαρμογή συνομιλίας που θα αποκτά σταδιακά μια βαθύτερη κατανόηση των επιθυμιών των χρηστών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεπορτάζ του Economist δεν αναφέρεται καθόλου στις αντιδράσεις των κατοίκων πολλών πόλεων για τις εταιρείες όπως η Airbnb που προωθούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και έτσι εντείνουν τη στεγαστική κρίση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση
Διαπλοκή 10.11.25

Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση

Έρευνα δείχνει την άνευ προηγουμένου πρόσβαση των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο Cop26-29 του ΟΗΕ, εμποδίζοντας την επείγουσα δράση για το κλίμα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»
Euroleague 13.11.25

Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Στη στιγμή του αγώνα, τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που επισκίασε το αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού
Ελλάδα 13.11.25

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στις 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές
ΑΙ πνευματικότητα 13.11.25

Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές

Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιησού Χριστό μέσω chatbot, θα το κάνατε; Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουν πνευματική καθοδήγηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Εκκωφαντικοί τριγμοί 13.11.25

Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημογραφικό: Η δύσκολη «θεραπεία» και οι αγορές εργασίας του μέλλοντος
Σκληρές αποφάσεις 13.11.25

Η δύσκολη «θεραπεία» για τις δραματικές επιπτώσεις του δημογραφικού - Οι αγορές εργασίας του μέλλοντος

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της μακροβιότητας καλούν σε ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη
Οικονομία 13.11.25

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο ναυτιλιακός κλάδος οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για άμεση χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει τη διάλυση των πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Ελλάδα 13.11.25

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Ο ηλικιωμένος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό

Σύνταξη
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα - Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Λάθη που στοιχίζουν 13.11.25

Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο