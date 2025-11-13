Για την εξέλιξη του Airbnb γράφει ο Economist, ζητώντας και τη γνώμη του συνιδρυτή του Μπράιαν Τσέσκι για την πορεία της εταιρείας.

Η λέξη «Airbnb» έγινε ουσιαστικό και ρήμα στα λεξικά, γράφει χαρακτηριστικά ο Economist

Το γνωστό μέσο ενημέρωσης γράφει ότι ο ίδιος ο Τσέσκι, που ήταν ανάμεσα στους ιδρυτές του Airbnb το 2007 όταν ήταν 26 ετών, έχει αλλάξει και έχει ωριμάσει.

Η πλατφόρμα κρατήσεων, η οποία διαθέτει περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια καταχωρήσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες, είναι «τώρα μια ώριμη εταιρεία», δηλώνει ο Τσέσκι για το Airbnb.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο ήταν ένα εντυπωσιακό 21%, γράφει ο Economist.

Τον Αύγουστο ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει μετοχές αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αξία της εταιρείας στην αγορά, που ανέρχεται σε 78 δισ. δολάρια, ξεπερνά αυτή της Marriott, της μεγαλύτερης ξενοδοχειακής αλυσίδας στον κόσμο.

Επενδυτές κάνουν λόγο για στασιμότητα

Ωστόσο, επενδυτές ανησυχούν ότι αυτή η ωριμότητα έχει φέρει στασιμότητα.

Αν και οι κρατήσεις αξίας 86 δισ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο αντιπροσώπευαν αύξηση 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας έχει μειωθεί (Διάγραμμα 1).

Μάλιστα, αναλυτές αναμένουν περισσότερα σημάδια επιβράδυνσης.

Οι μετοχές της Airbnb έχουν υποχωρήσει κατά 7% τον τελευταίο χρόνο. Για να αναζωογονήσει την ανάπτυξη, η εταιρεία αναζητά νέες αγορές, νέες σειρές προϊόντων και νέες τεχνολογίες.

«Θα τα καταφέρει;», αναρωτιέται ο Economist.

Πώς ξεκίνησε το Airbnb

Η Airbnb ξεκίνησε όταν ο Τσέσκι και δύο φίλοι του νοίκιασαν ένα κρεβάτι στο σαλόνι τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ιδέα μιας πλατφόρμας που θα βοηθούσε τους ανθρώπους να ανοίξουν τα σπίτια τους σε επισκέπτες που θα πλήρωναν για τη διαμονή τους αποδείχθηκε επιτυχημένη και σύντομα το τρίο άρχισε να διαχειρίζεται ακίνητα για λογαριασμό οικοδεσποτών σε όλο τον κόσμο.

Εν μέσω μιας προ-πανδημικής επέκτασης, η εταιρεία επεκτάθηκε πολύ πέρα από τον τομέα της διαμονής.

Το 2016 δημιούργησε μια αγορά για «εμπειρίες», όπως περιηγήσεις με τα πόδια, καθώς και έναν ταξιδιωτικό οδηγό. Το 2019 ίδρυσε ένα κινηματογραφικό στούντιο.

Εκείνη τη χρονιά, την τελευταία της ως μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 45%, ακόμη και όταν η αύξηση των εσόδων άρχισε να επιβραδύνεται.

«Επικράτησε χάος», θυμάται ο Τσέσκι. «Δεν είχα ιδέα τι έκανα», λέει.

Τα μαθήματα που πήρε από εκείνη την περίοδο —συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να διατηρεί τον έλεγχο των αποφάσεων, να είναι ενήμερος για τις λεπτομέρειες και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερους υπαλλήλους, έχουν διαμορφώσει από τότε το στυλ ηγεσίας του Τσέσκι, υποστηρίζει ο Economist.

Ο Πολ Γκρέιαμ, ένας γνωστός επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιήσει αργότερα την προσέγγιση του Τσέσκι για να περιγράψει αυτό που ονόμασε «founder mode» (τρόπος λειτουργίας του ιδρυτή), σημειώνει το γνωστό μέσο.

Η περίοδος της πανδημίας

Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία του κορονοϊού.

Καθώς οι κρατήσεις σταμάτησαν, ο Τσέσκι είδε μια ευκαιρία «να ανασυγκροτήσει» την εταιρεία, γράφει ο Economist.

Ο συνιδρυτής της Airbnb απέλυσε περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού, συνένωσε τμήματα, κατάργησε διοικητικά επίπεδα και ανέστειλε την επέκταση σε νέες εμπειρίες.

Ακόμη και εν μέσω των περιοριστικών μέτρων, η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν επιτυχημένη, με τις μετοχές της να υπερδιπλασιάζονται την ίδια μέρα.

Όταν τα ταξίδια ξανάρχισαν, η Airbnb επανήλθε δυναμικά στην ανάπτυξη, καθώς η εταιρεία άρχισε να διορθώνει διάφορα μετά από παράπονα των χρηστών, όπως η έλλειψη διαφάνειας στις χρεώσεις, οι πολλές καταχωρήσεις κακής ποιότητας και η απογοητευτική εξυπηρέτηση πελατών, τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Τελευταία, όμως, αυτή η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί.

Η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι διαρκείς αλλαγές στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να αναβάλουν τις κρατήσεις ταξιδιών τους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε πόλεις από το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη έχουν επιβάλει περιορισμούς στην πλατφόρμα, την οποία θεωρούν ως παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση των τιμών των κατοικιών, τονίζει ο Economist.

Ο ανταγωνισμός από ταξιδιωτικούς ιστότοπους όπως το Booking.com και το Expedia εντείνεται για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Η επισκεψιμότητα του ιστότοπου Airbnb μειώνεται.

Πού επιδιώκει να επεκταθεί η Airbnb

Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, η εταιρεία αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, σημειώνει ο Economist.

Προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαμονής πέρα από τις πέντε βασικές αγορές της, δηλαδή την Αμερική, την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά και τη Γαλλία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των διανυκτερεύσεων που έχουν κρατηθεί μέσω της πλατφόρμας, σύμφωνα με την AirDNA, μια εταιρεία παροχής δεδομένων.

Η Airbnb έχει αυξήσει τις κρατήσεις στη Βραζιλία επενδύοντας στο τοπικό μάρκετινγκ και προσθέτοντας επιλογές πληρωμής, και προσπαθεί να κάνει κάτι παρόμοιο σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, όπου ο τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση.

Η AirDNA εκτιμά ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που έχουν κρατηθεί στην πλατφόρμα αυξάνεται τρεις φορές πιο γρήγορα στις λιγότερο καθιερωμένες αγορές της σε σύγκριση με τις πέντε βασικές χώρες της (Διάγραμμα 2).

Η εταιρεία επεκτείνεται επίσης στον τομέα των ξενοδοχειακών κρατήσεων.

Η AirDNA εκτιμά ότι, εκτός από τους 4,5 εκατομμύρια ενεργούς ιδιώτες οικοδεσπότες της Airbnb, υπάρχουν περίπου 95.000 ξενοδοχεία με τουλάχιστον μία κριτική στην πλατφόρμα.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Economist αναφέρεται στις νέες προσπάθειες να επεκταθεί η Airbnb πέραν του τομέα της διαμονής, οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο ψάξιμο για υπηρεσίες για γυμναστική.

Η σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Economist σημειώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα μπορούσε να ανατρέψει τον προγραμματισμό των ταξιδιών.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος από την εταιρεία συμβούλων McKinsey, το 55% των Αμερικανών έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT της OpenAI ή ένα παρόμοιο εργαλείο κατά τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού, σε σύγκριση με το 38% το 2024.

Ορισμένοι μπορεί να αρχίσουν να κάνουν κρατήσεις διαμονής απευθείας μέσω αυτών των υπηρεσιών, μόλις αυτό γίνει εύκολο.

Η Airbnb, σε αντίθεση με ορισμένους ανταγωνιστές της, έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την ενσωμάτωση υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Ο Τσέσκι, ο οποίος είναι φίλος με τον Σαμ Άλτμαν, ιδρυτή της OpenAI, λέει ότι αποφάσισε να μην το κάνει όταν του το πρότεινε η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης πριν από μερικά χρόνια, επειδή θεώρησε ότι δεν θα ήταν «μια εξαιρετική εμπειρία για τον χρήστη».

Ο ίδιος έχει πει στον Άλτμαν ότι εταιρείες όπως η δική του δεν θέλουν να «υποβιβαστούν σε προϊόντα» που απλώς παρέχουν δεδομένα για να τα απορροφήσουν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντ’ αυτού, ο Τσέσκι οραματίζεται, όπως λέει ο ίδιος, να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να μετατρέψει την Airbnb σε μια εφαρμογή συνομιλίας που θα αποκτά σταδιακά μια βαθύτερη κατανόηση των επιθυμιών των χρηστών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεπορτάζ του Economist δεν αναφέρεται καθόλου στις αντιδράσεις των κατοίκων πολλών πόλεων για τις εταιρείες όπως η Airbnb που προωθούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και έτσι εντείνουν τη στεγαστική κρίση.