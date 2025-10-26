O «γόρδιος δεσμός» για το Airbnb – Νέα μέτρα ζητούν οι ξενοδόχοι

Σε «γόρδιο δεσμό» εξελίσσεται η υπόθεση της λήψης περαιτέρω μέτρων περιορισμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb, δηλαδή βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε άλλες περιοχές της χώρας, πέραν των τριών διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων. Το Υπουργείο Τουρισμού βλέπει θετικά την επιβολή περιορισμών και σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, το πόσο γρήγορα θα «τρέξει» το μέτρο αυτό εξαρτάται και από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Στην πρόσφατη συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, συζητήθηκε το θέμα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η υλοποίηση του μέτρου εξαρτάται κυρίως από τα άλλα δύο συναρμόδια υπουργεία.

Οι ξενοδόχοι προτείνουν οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί, να επιλεγούν βάσει των προτάσεων των τοπικών κοινωνιών

Τα καταλύματα τύπου Airbnb και η φιλοξενία

Οι ξενοδόχοι, πάντως, επιμένουν στη λήψη μέτρων, καθώς αναγνωρίζουν μεν τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ως τμήμα της «βιομηχανίας φιλοξενίας», αλλά αυτό που πρωτίστως ζητούν είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των επενδύσεων. Όπως εξηγούν, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των Airbnb δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από την άποψη της επιβάρυνσης που προκαλούν στις ήδη ελλιπείς υποδομές των τουριστικών προορισμών, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί να επιλεγούν βάσει των προτάσεων των τοπικών κοινωνιών. Μέχρι στιγμής, στο «τραπέζι» έχουν πέσει περιοχές όπως τα Χανιά, η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Χαλκιδική και η Ρόδος.

Το παράδειγμα της Ρόδου

Το νησί της Ρόδου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, από το 2019 μέχρι και το 2024 ο αριθμός των (δηλωμένων) καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Ρόδο αυξήθηκε ραγδαία. Από τα 5.057 καταλύματα το 2019, το 2024 καταγράφηκαν 8.260 και το 2025 έφτασαν τα 8.988, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 77%.

Αντίστοιχα, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμορφώθηκαν από 23.368 το 2019 σε 40.750 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 74%.

Την ίδια περίοδο, οι ξενοδοχειακές μονάδες στη Ρόδο αυξήθηκαν από 537 σε 588, ενώ οι ξενοδοχειακές κλίνες από 100.212 σε 104.590 (αύξηση 4,36% σε κλίνες και 9,49% στον αριθμό ξενοδοχείων).

Η αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb στη Ρόδο, ισοδυναμεί με 87 νέα ξενοδοχεία 200 κλινών το καθένα

Ο Δήμος Ρόδου

Η αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb ισοδυναμεί με 87 νέα ξενοδοχεία 200 κλινών το καθένα, ενώ ο συνολικός αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αντιστοιχεί σε περίπου 200 ξενοδοχεία 200 κλινών το καθένα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει σχεδόν διπλασιασμό των καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε μόλις έξι χρόνια, χωρίς καμία περιβαλλοντική δέσμευση για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, με υπερβολική χρήση υδατικών πόρων και κατακερματισμό της γης λόγω της διάσπαρτης και άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Ρόδου γνωμοδοτεί αρνητικά για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων — όπως του Ομίλου Interplaza — λόγω της έλλειψης υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του οικισμού και, συνακόλουθα, του εν λόγω έργου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λήψη μέτρων έναντι της ανεξέλεγκτης επέκτασης της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η ένταξη στον χωροταξικό σχεδιασμό

Πάντως, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε πρόσφατα ότι στο νέο χωροταξικό σχέδιο θα υπάρχουν περιορισμοί στις κορεσμένες περιοχές, όχι μόνο στην ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων αλλά και στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Μέτρα από την Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου η κα. Κεφαλογιάννη αποκάλυψε πως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λήψη μέτρων έναντι της ανεξέλεγκτης επέκτασης της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, ήρθε η τοποθέτηση του Dan Jørgensen, Επιτρόπου Στέγασης που διόρισε η Κομισιόν, ο οποίος ανέφερε ότι «το επερχόμενο σχέδιο στέγασης θα καλύψει τομείς όπου είναι πράγματι πολύ σαφές ότι [η στέγαση] αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, την οποία δεν έχουμε φέρει εις πέρας μέχρι στιγμής. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπου χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Πηγή: ΟΤ