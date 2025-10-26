newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
O «γόρδιος δεσμός» για το Airbnb – Νέα μέτρα ζητούν οι ξενοδόχοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Οκτωβρίου 2025 | 18:19

O «γόρδιος δεσμός» για το Airbnb – Νέα μέτρα ζητούν οι ξενοδόχοι

Οι ξενοδόχοι ζητούν ισότιμη μεταχείριση με τις μισθώσεις τύπου Airbnb – Τι λέει το υπουργείο Τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Σε «γόρδιο δεσμό» εξελίσσεται η υπόθεση της λήψης περαιτέρω μέτρων περιορισμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb, δηλαδή βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε άλλες περιοχές της χώρας, πέραν των τριών διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων. Το Υπουργείο Τουρισμού βλέπει θετικά την επιβολή περιορισμών και σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, το πόσο γρήγορα θα «τρέξει» το μέτρο αυτό εξαρτάται και από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Στην πρόσφατη συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, συζητήθηκε το θέμα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η υλοποίηση του μέτρου εξαρτάται κυρίως από τα άλλα δύο συναρμόδια υπουργεία.

Οι ξενοδόχοι προτείνουν οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί, να επιλεγούν βάσει των προτάσεων των τοπικών κοινωνιών

Τα καταλύματα τύπου Airbnb και η φιλοξενία

Οι ξενοδόχοι, πάντως, επιμένουν στη λήψη μέτρων, καθώς αναγνωρίζουν μεν τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ως τμήμα της «βιομηχανίας φιλοξενίας», αλλά αυτό που πρωτίστως ζητούν είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των επενδύσεων. Όπως εξηγούν, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των Airbnb δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από την άποψη της επιβάρυνσης που προκαλούν στις ήδη ελλιπείς υποδομές των τουριστικών προορισμών, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί να επιλεγούν βάσει των προτάσεων των τοπικών κοινωνιών. Μέχρι στιγμής, στο «τραπέζι» έχουν πέσει περιοχές όπως τα Χανιά, η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Χαλκιδική και η Ρόδος.

Το παράδειγμα της Ρόδου

Το νησί της Ρόδου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, από το 2019 μέχρι και το 2024 ο αριθμός των (δηλωμένων) καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Ρόδο αυξήθηκε ραγδαία. Από τα 5.057 καταλύματα το 2019, το 2024 καταγράφηκαν 8.260 και το 2025 έφτασαν τα 8.988, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 77%.

Αντίστοιχα, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμορφώθηκαν από 23.368 το 2019 σε 40.750 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 74%.

Την ίδια περίοδο, οι ξενοδοχειακές μονάδες στη Ρόδο αυξήθηκαν από 537 σε 588, ενώ οι ξενοδοχειακές κλίνες από 100.212 σε 104.590 (αύξηση 4,36% σε κλίνες και 9,49% στον αριθμό ξενοδοχείων).

Η αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb στη Ρόδο, ισοδυναμεί με 87 νέα ξενοδοχεία 200 κλινών το καθένα

Ο Δήμος Ρόδου

Η αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb ισοδυναμεί με 87 νέα ξενοδοχεία 200 κλινών το καθένα, ενώ ο συνολικός αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αντιστοιχεί σε περίπου 200 ξενοδοχεία 200 κλινών το καθένα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει σχεδόν διπλασιασμό των καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε μόλις έξι χρόνια, χωρίς καμία περιβαλλοντική δέσμευση για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, με υπερβολική χρήση υδατικών πόρων και κατακερματισμό της γης λόγω της διάσπαρτης και άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Ρόδου γνωμοδοτεί αρνητικά για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων — όπως του Ομίλου Interplaza — λόγω της έλλειψης υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του οικισμού και, συνακόλουθα, του εν λόγω έργου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λήψη μέτρων έναντι της ανεξέλεγκτης επέκτασης της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η ένταξη στον χωροταξικό σχεδιασμό

Πάντως, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε πρόσφατα ότι στο νέο χωροταξικό σχέδιο θα υπάρχουν περιορισμοί στις κορεσμένες περιοχές, όχι μόνο στην ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων αλλά και στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Μέτρα από την Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου η κα. Κεφαλογιάννη αποκάλυψε πως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λήψη μέτρων έναντι της ανεξέλεγκτης επέκτασης της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, ήρθε η τοποθέτηση του Dan Jørgensen, Επιτρόπου Στέγασης που διόρισε η Κομισιόν, ο οποίος ανέφερε ότι «το επερχόμενο σχέδιο στέγασης θα καλύψει τομείς όπου είναι πράγματι πολύ σαφές ότι [η στέγαση] αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, την οποία δεν έχουμε φέρει εις πέρας μέχρι στιγμής. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπου χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Πηγή: ΟΤ

Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Καμπανάκι για το Ασφαλιστικό – Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση
Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

