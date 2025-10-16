newspaper
16.10.2025 | 08:47
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
Στα ύψη η ζήτηση και το φθινόπωρο για τα Airbnb – Οι τιμές και οι πληρότητες
Οικονομία 16 Οκτωβρίου 2025 | 07:12

Στα ύψη η ζήτηση και το φθινόπωρο για τα Airbnb – Οι τιμές και οι πληρότητες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για τα καταλύματα τύπου Airbnb τον Σεπτέμβριο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Spotlight

Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή απόδοση και τους μήνες μετά την υψηλή θερινή σεζόν, ενώ στην Ευρωπαϊκή αγορά γίνονται εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα των περιορισμών στα καταλύματα τύπου «Airbnb».

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της AirDNA, για τον Σεπέμβριο, η ζήτηση για διαμονές στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ η προσφορά αυξήθηκε κατά 3,9%, διατηρώντας ισορροπημένη την αγορά.

Η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων περιόδων

Η μέση πληρότητα μειώθηκε ελαφρώς (-0,4%) λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας, ωστόσο η συνολική απόδοση παρέμεινε υψηλή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για παραθαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς και μετά την καλοκαιρινή αιχμή. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι ταξιδιώτες παρατείνουν τις διαμονές τους στην ενδιάμεση περίοδο, υπογραμμίζοντας τη θέση της Ελλάδας ως ευέλικτης αγοράς βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων.

Καθώς η υψηλή περίοδος στην Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος της, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείχνουν μείωση 4% σε ετήσια βάση στην μέση ημερήσια τιμή (ADR) στα 169 ευρώ και μείωση 2% στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) στα 100 ευρώ.

Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας το 59%, αλλά μειώθηκε απότομα από το 76% του Αυγούστου. Αυτά τα στοιχεία επιδόσεων υπογραμμίζουν την έντονη εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από τον τουρισμό της καλοκαιρινής περιόδου αιχμήw, σημειώνει η AirDna.

Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων περιόδων. Η ενδιάμεση περίοδος σε αυτή την περίπτωση είναι από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο, τονίζει η εταιρεία.

Αρκετοί παράγοντες εξηγούν αυτή την τάση. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι συχνές καλοκαιρινές καύσωνες ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να αναζητούν πιο δροσερούς μήνες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εκτός της υψηλής περιόδου προσθέτουν επιπλέον ελκυστικότητα. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον υπερτουρισμό ωθούν επίσης πολλούς να αποφεύγουν την πολυσύχναστη καλοκαιρινή.

Εξομάλυνση της εποχικότητας

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν αυτή τη σταδιακή εξομάλυνση των εποχιακών διακυμάνσεων. Στην Αθήνα, το μερίδιο της ετήσιας ζήτησης κατά τους ενδιάμεσους μήνες αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 32% σε 30%. Η ζήτηση το χειμώνα παρέμεινε σταθερή στο 29% περίπου, ενισχύοντας τη δύναμη της πόλης ως προορισμού για όλο το χρόνο.

Η Ρόδος, που παραδοσιακά εξαρτάται από τα καλοκαιρινά ταξίδια, παρουσιάζει παρόμοιο μοτίβο. Η ζήτηση κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων μηνών αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 51% σε 50%. Αν και ο χειμώνας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 9-11% των ετήσιων διαμονών, η τάση δείχνει ότι οι επισκέπτες επεκτείνουν τα ταξίδια τους πέρα από τους μήνες αιχμής.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν μια διαρθρωτική διεύρυνση του τουριστικού ημερολογίου της Ελλάδας. Το ηπιότερο κλίμα, οι χαμηλότερες τιμές και ο μικρότερος αριθμός επισκεπτών συμβάλλουν στην ομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η αλλαγή ωφελεί τόσο τους αστικούς προορισμούς όσο και τους προορισμούς αναψυχής.

Σταθερή ανάπτυξη λόγω και περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση

Γενικότερα στην Ευρώπη, μετά τα ρεκόρ του καλοκαιριού, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, συνέχισε να εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο. Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια καταλύματα.

Η ανάπτυξη της ζήτησης παρέμεινε σταθερή στο 3,6% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φέρνοντας τις συνολικές διανυκτερεύσεις στα  σχεδόν 46 εκατομμύρια.

Καθώς η αύξηση της προσφοράς επιβραδύνεται και η ρυθμιστική πίεση αυξάνεται, τα εμπόδια εισόδου σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές αυξάνουν την πληρότητα.

Η Ισπανία και η Ιταλία ξεχωρίζουν ως παραδείγματα όπου η μείωση της προσφοράς οδήγησε σε αύξηση της πληρότητας, με αποτέλεσμα μερικούς από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης RevPAR στην Ευρώπη: +4% και +2% αντίστοιχα.

Πηγή: OT

ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά στην Παλιά Βουλή. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

