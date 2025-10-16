Στα ύψη η ζήτηση και το φθινόπωρο για τα Airbnb – Οι τιμές και οι πληρότητες

Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή απόδοση και τους μήνες μετά την υψηλή θερινή σεζόν, ενώ στην Ευρωπαϊκή αγορά γίνονται εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα των περιορισμών στα καταλύματα τύπου «Airbnb».

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της AirDNA, για τον Σεπέμβριο, η ζήτηση για διαμονές στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ η προσφορά αυξήθηκε κατά 3,9%, διατηρώντας ισορροπημένη την αγορά.

Η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων περιόδων

Η μέση πληρότητα μειώθηκε ελαφρώς (-0,4%) λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας, ωστόσο η συνολική απόδοση παρέμεινε υψηλή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για παραθαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς και μετά την καλοκαιρινή αιχμή. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι ταξιδιώτες παρατείνουν τις διαμονές τους στην ενδιάμεση περίοδο, υπογραμμίζοντας τη θέση της Ελλάδας ως ευέλικτης αγοράς βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων.

Καθώς η υψηλή περίοδος στην Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος της, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείχνουν μείωση 4% σε ετήσια βάση στην μέση ημερήσια τιμή (ADR) στα 169 ευρώ και μείωση 2% στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) στα 100 ευρώ.

Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας το 59%, αλλά μειώθηκε απότομα από το 76% του Αυγούστου. Αυτά τα στοιχεία επιδόσεων υπογραμμίζουν την έντονη εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από τον τουρισμό της καλοκαιρινής περιόδου αιχμήw, σημειώνει η AirDna.

Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων περιόδων. Η ενδιάμεση περίοδος σε αυτή την περίπτωση είναι από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο, τονίζει η εταιρεία.

Αρκετοί παράγοντες εξηγούν αυτή την τάση. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι συχνές καλοκαιρινές καύσωνες ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να αναζητούν πιο δροσερούς μήνες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εκτός της υψηλής περιόδου προσθέτουν επιπλέον ελκυστικότητα. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον υπερτουρισμό ωθούν επίσης πολλούς να αποφεύγουν την πολυσύχναστη καλοκαιρινή.

Εξομάλυνση της εποχικότητας

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν αυτή τη σταδιακή εξομάλυνση των εποχιακών διακυμάνσεων. Στην Αθήνα, το μερίδιο της ετήσιας ζήτησης κατά τους ενδιάμεσους μήνες αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 32% σε 30%. Η ζήτηση το χειμώνα παρέμεινε σταθερή στο 29% περίπου, ενισχύοντας τη δύναμη της πόλης ως προορισμού για όλο το χρόνο.

Η Ρόδος, που παραδοσιακά εξαρτάται από τα καλοκαιρινά ταξίδια, παρουσιάζει παρόμοιο μοτίβο. Η ζήτηση κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων μηνών αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 51% σε 50%. Αν και ο χειμώνας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 9-11% των ετήσιων διαμονών, η τάση δείχνει ότι οι επισκέπτες επεκτείνουν τα ταξίδια τους πέρα από τους μήνες αιχμής.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν μια διαρθρωτική διεύρυνση του τουριστικού ημερολογίου της Ελλάδας. Το ηπιότερο κλίμα, οι χαμηλότερες τιμές και ο μικρότερος αριθμός επισκεπτών συμβάλλουν στην ομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η αλλαγή ωφελεί τόσο τους αστικούς προορισμούς όσο και τους προορισμούς αναψυχής.

Σταθερή ανάπτυξη λόγω και περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση

Γενικότερα στην Ευρώπη, μετά τα ρεκόρ του καλοκαιριού, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, συνέχισε να εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο. Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια καταλύματα.

Η ανάπτυξη της ζήτησης παρέμεινε σταθερή στο 3,6% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φέρνοντας τις συνολικές διανυκτερεύσεις στα σχεδόν 46 εκατομμύρια.

Καθώς η αύξηση της προσφοράς επιβραδύνεται και η ρυθμιστική πίεση αυξάνεται, τα εμπόδια εισόδου σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές αυξάνουν την πληρότητα.

Η Ισπανία και η Ιταλία ξεχωρίζουν ως παραδείγματα όπου η μείωση της προσφοράς οδήγησε σε αύξηση της πληρότητας, με αποτέλεσμα μερικούς από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης RevPAR στην Ευρώπη: +4% και +2% αντίστοιχα.

