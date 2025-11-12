Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, ένας πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος ενδέχεται να είναι υπεύθυνος για πλήθος σεξουαλικών εγκλημάτων στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα σοκαριστικά στοιχεία για τους βιασμούς του Νέβιλ Χάσμπαντ στη Μεγάλη Βρετανία

Ο Νέβιλ Χάσμπαντ, πρώην προμηθευτής τροφίμων σε φυλακές, ο οποίος ήταν επίσης δάσκαλος κατηχητικού σχολείου και αρχηγός προσκοπικής ομάδας, φέρεται να βίασε και να κακοποίησε αγόρια σε ένα κέντρο κράτησης στο Co Durham από το 1969 έως το 1985, διαπράττοντας τουλάχιστον 388 αδικήματα.

Ωστόσο, μια έκθεση του Διαμεσολαβητή για τις Φυλακές και την Αναστολή που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη υποδηλώνει ότι πιθανότατα βίασε πολλά περισσότερα θύματα σε προηγούμενες και μεταγενέστερες θέσεις του.

Η αποκάλυψη αυτή σημαίνει ότι ο Χάσμπαντ μπορεί να είχε περισσότερα θύματα από τα 450 που αποδίδονται στον Τζίμι Σάβιλ, τον διασυρμένο παρουσιαστή και DJ του BBC.

Ο Χάσμπαντ, ο οποίος πέθανε το 2010, μετέτρεψε τις κουζίνες του Κέντρου Κράτησης Medomsley σε ζωντανή κόλαση για τους «εκπαιδευόμενους» – ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών – οι οποίοι είχαν σταλεί στο ίδρυμα για «σύντομη, έντονη, σοκαριστική» τιμωρία μετά από συχνά ήσσονος σημασίας παραβάσεις, σύμφωνα με την έκθεση, υποστηρίζει η Telegraph.

Η κακοποίηση και η εκμετάλλευση των αγοριών και των νεαρών ανδρών έγινε μέρος της καθημερινής του ρουτίνας, καθώς έκανε τις κουζίνες δικό του χώρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη και άλλα μέλη του προσωπικού ένιωθαν εκφοβισμένα και έκαναν τα στραβά μάτια.

Η έκθεση του Έντριαν Άσερ, του Διαμεσολαβητή για τις Φυλακές και την Αναστολή, έρχεται μετά από διετή έρευνα για την κακοποίηση στο Medomsley.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χάσμπαντ πιθανότατα κακοποίησε και άλλους ενώ εργαζόταν σε άλλες εγκαταστάσεις στο Co Durham, καθώς και στο αναμορφωτήριο Portland στο Dorset.

Εκφόβιζε μέλη του προσωπικού

Ο Άσερ δήλωσε: «Ο Νέβιλ Χάσμπαντ διέπραξε πιθανώς τα περισσότερα σεξουαλικά εγκλήματα στην ιστορία της Βρετανίας. Είναι πολύ πιθανό ότι οι παραβάσεις του δεν άρχισαν και τελείωσαν στο Medomsley, αλλά επεκτάθηκαν και στην προηγούμενη εργασία του στο αναμορφωτήριο Portland. Υπήρξαν καταγγελίες για κακοποίηση από την εποχή που εργαζόταν στο HMP Frankland και στο κέντρο κράτησης ανηλίκων Deerbolt, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής και ερασιτεχνικής θεατρικής του δραστηριότητας».

Περιγράφοντας τον Χάσμπαντ ως «έναν άνδρα με ισχυρή σωματική διάπλαση και έναν αρχι-χειριστή», ο Άσερ τον κατηγόρησε ότι εκφόβιζε άλλα μέλη του προσωπικού μαζί με τους εκπαιδευόμενους, προσθέτοντας ότι είχε την εξουσία να τους στερεί το φαγητό.

Ο διαμεσολαβητής δήλωσε: «Είχε σημαντική φωνή στο παράρτημα Medomsley της Ένωσης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και αυτό, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια υπηρεσία του εκεί, τον έκανε έναν τρομακτικό αντίπαλο για οποιονδήποτε διευθυντή φυλακών που θα επέλεγε να τον αντιμετωπίσει. Η εξουσία που ασκούσε ο Χάσμπαντ στους εκπαιδευόμενους ήταν ακόμη πιο μονόπλευρη. Η δυνατότητα να παρέχει ή να αφαιρεί τροφή του έδινε την ευκαιρία να τιμωρεί και να επιβραβεύει».

Ήταν επίσης σε θέση να «επιβάλλει απομόνωση» λόγω της θέσης του κέντρου εκπαίδευσης, ισχυρίστηκε ο Άσερ, σύμφωνα με την Telegraph.

Αναζητούσε εξουσία ο θύτης

Όταν αποσύρθηκε το 1990, ο Χάσμπαντ τιμήθηκε με το Imperial Service Medal για την αξιόλογη υπηρεσία του στις φυλακές και έγινε δεκτός στην εκκλησία ως ιερέας.

Μόνο όταν η αστυνομία του Ντάραμ ξεκίνησε έρευνα για τις κακοποιήσεις στο Medomsley το 2002, αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματα του Χάσμπαντ.

Τον Φεβρουάριο του 2003, καταδικάστηκε για 10 κατηγορίες άσεμνης επίθεσης και μία κατηγορία βιασμού εναντίον πέντε εφήβων στο Medomsley και αρχικά καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης.

Το 2005, μετά την εμφάνιση περισσότερων θυμάτων, ο Χάσμπαντ ομολόγησε τέσσερις επιπλέον επιθέσεις και η ποινή του αυξήθηκε σε 10 χρόνια.

Μεταγενέστερες έρευνες αποκάλυψαν ότι υπήρχαν 549 τεκμηριωμένες περιπτώσεις κακοποίησης στο Medomsley και, από αυτές, ο Χάσμπαντ διέπραξε 388, κυρίως μόνος του, αλλά μερικές με συνεργό.

Ο Άσερ πρόσθεσε: «Υπάρχουν στοιχεία ότι ο Χάσμπαντ αναζητούσε ευκαιρίες να αναλάβει θέσεις εξουσίας και ευθύνης έναντι νέων ανθρώπων, από νεαρή ηλικία. Όταν ήταν 14 ετών, έγινε αρχηγός προσκόπων στην τοπική του εκκλησία. Δύο χρόνια αργότερα, έγινε δάσκαλος κατηχητικού σχολείου, κάτι που συνέχισε μέχρι το έτος πριν ενταχθεί στην Υπηρεσία Φυλακών».

Η πρώτη αστυνομική έρευνα

Ο Χάσμπαντ εντάχθηκε στην Υπηρεσία Φυλακών τον Δεκέμβριο του 1963, εργαζόμενος στο HMP Durham.

Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στη σχολή εκπαίδευσης αξιωματικών Leyhill, τοποθετήθηκε στο αναμορφωτήριο Portland τον Απρίλιο του 1964. Τον Ιανουάριο του 1966 απέκτησε την ιδιότητα του αξιωματικού τροφοδοσίας.

Τον Ιούνιο του 1967, ενώ βρισκόταν ακόμη στο αναμορφωτήριο του Portland, ο Χάσμπαντ τέθηκε υπό έρευνα από την αστυνομία βάσει του Νόμου περί Άσεμνων Εκδόσεων, σε σχέση με άσεμνες εικόνες που απεικόνιζαν σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ανδρών, υποστηρίζει το δημοσίευμα της Telegraph.

Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, ο Χάσμπαντ δήλωσε ότι είχε αποκτήσει το υλικό ως έρευνα για ένα βιβλίο που σκόπευε να γράψει σχετικά με τη φύση της ομοφυλοφιλίας. Δεν λήφθηκαν περαιτέρω μέτρα από την αστυνομία.

Τον Μάιο του 1969, ο Χάσμπαντ μετατέθηκε στο Medomsley ως υπεύθυνος τροφοδοσίας, όπου ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για την κουζίνα.

Τον Αύγουστο του 1985, ο Χάσμπαντ μετατέθηκε από το Μέντομσλεϊ στο HMP Φράνκλαντ, όπου εργάστηκε ως αρχιμάγειρας και αρτοποιός για περίπου δύο χρόνια. Τον Μάιο του 1987, μετατέθηκε στο κέντρο κράτησης ανηλίκων Deerbolt, όπου εργάστηκε για τρεις μήνες πριν τελικά μετατεθεί ξανά στο HMP Frankland.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων δείχνουν ότι ο Χάσμπαντ συνέχισε να κακοποιεί σεξουαλικά τα θύματα τόσο στο κέντρο κράτησης ανηλίκων Deerbolt όσο και στο HMP Frankland καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Ο δράστης έγινε ιερέας

Το 1990, ο Χάσμπαντ άρχισε την εκπαίδευσή του ως ιερέας στην Waddington Street United Reformed Church και χειροτονήθηκε ιερέας τον Ιούνιο του 1994.

Τον Ιούλιο του 1999, ο Χάσμπαντ συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Voice, μιας έρευνας που διεξήγαγε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Εκδόθηκε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του και περισσότερα από 30 «σκληρά πορνογραφικά βίντεο» βρέθηκαν στο γραφείο του.

Ο Χάσμπαντ συνελήφθη, κατηγορήθηκε και τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα υπουργικά του καθήκοντα στην εκκλησία. Ωστόσο, η υπόθεση απορρίφθηκε αργότερα στο δικαστήριο λόγω καθυστέρησης στην παρουσίαση ενός ειδικού μάρτυρα για την κατηγορούσα αρχή.

Η εκκλησία επανέφερε τον Χάσμπαντ ως ιερέα τον Ιούνιο του 2000.

Φωτογραφία: itv