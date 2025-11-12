newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025 | 09:20
«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
Γερμανία: Παλαιστίνιοι προσέφυγαν σε δικαστήριο ζητώντας να μπει «στοπ» στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 09:27

Γερμανία: Παλαιστίνιοι προσέφυγαν σε δικαστήριο ζητώντας να μπει «στοπ» στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Στη Γερμανία Παλαιστίνιοι από τη Γάζα κατέθεσαν προσφυγές σε δικαστήριο για να παύσουν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατέθεσαν δύο προσφυγές στη Γερμανία ζητώντας από τη χώρα να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, με το αρμόδιο δικαστήριο του Βερολίνου να αναμένεται να εξετάσει και τις δύο σήμερα και να εκδώσει αμέσως την απόφασή του.

Το δικαστήριο αυτό έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τις προσφυγές διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, που εγκρίνει τις εξαγωγές όπλων, έχει την έδρα της στο Βερολίνο.

Οι υποθέσεις στη Γερμανία

Στη μία υπόθεση μεταξύ των εναγόντων είναι ένας γιατρός, ο οποίος ζει στο Βερολίνο για περισσότερα από 20 χρόνια και έλαβε τη γερμανική υπηκοότητα το 2014, και ο πατέρας του που ζει ακόμη στη Γάζα.

Ζητούν από το δικαστήριο να εμποδίσει τη γερμανική κυβέρνηση να εξάγει όπλα στο Ισραήλ μέχρι να τερματιστεί η σύγκρουση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους, τα τρέχοντα συμβόλαια για εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Γερμανίας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Τη δεύτερη προσφυγή έχουν καταθέσει τέσσερις Παλαιστίνιοι που ζουν στη Γάζα, αν και ένας από αυτούς έχει πεθάνει, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Αυτοί αμφισβητούν την έγκριση που έδωσε η γερμανική κυβέρνηση για την εξαγωγή 3.000 αντιαρματικών όπλων στο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι ήταν παράνομη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ζήτημα των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

Οι γερμανικές εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ αποτελούν θέμα συζήτησης εδώ και μήνες. Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Γερμανία αύξησε σημαντικά τις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ.

Τον Αύγουστο του 2025, εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέστειλε προσωρινά την παροχή εγκρίσεων για την εξαγωγή στο Ισραήλ στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τον Σεπτέμβριο η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας τουλάχιστον 2,46 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας.

Από την 1η Ιανουαρίου ως τις 8 Αυγούστου 2025, οι εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ ανήλθαν στα 250 εκατ. ευρώ.

Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών
Κόσμος 12.11.25

Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών

Η Κίνα επιδιώκει να βρει τρόπους που θα μπορέσουν να μειώσουν δραστικά το άγχος των μαθητών, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την έκθεσή τους σε οθόνες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΕΕ: Ποια κράτη θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση – Τι περιλαμβάνεται
Κόσμος 12.11.25

Ποια κράτη της ΕΕ θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση - Τι περιλαμβάνεται

Στην ΕΕ τα κράτη-μέλη θα διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με το πόσο μεγάλο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, ώστε να αποφασισθεί αν θα λάβουν ή αν θα παράσχουν συνεισφορά αλληλεγγύης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών
Κόσμος 12.11.25

Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών

Η Κίνα επιδιώκει να βρει τρόπους που θα μπορέσουν να μειώσουν δραστικά το άγχος των μαθητών, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την έκθεσή τους σε οθόνες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε
All’s Fair 12.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε

«Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει η Κιμ Καρντάσιαν προειδοποιώντας του θαυμαστές της να μην ακούν τις προβλέψεις των μέντιουμ

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»
Πόλο 12.11.25

Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

Την τρίτη του νίκη στο Champions League πόλο των ανδρών σε ισάριθμα ματς, θα ψάξει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται το βράδυ της Τετάρτης από τη Ραντνίτσκι (12/11, 21:30) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία
TransMEA 2025 12.11.25

Συνάντηση Κικίλια με Edoardo Rixi στο Κάιρο: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στη ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και για το ότι ο Ανδρουλάκης συμμετείχε στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Ποια κράτη θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση – Τι περιλαμβάνεται
Κόσμος 12.11.25

Ποια κράτη της ΕΕ θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση - Τι περιλαμβάνεται

Στην ΕΕ τα κράτη-μέλη θα διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με το πόσο μεγάλο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, ώστε να αποφασισθεί αν θα λάβουν ή αν θα παράσχουν συνεισφορά αλληλεγγύης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
