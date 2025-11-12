sports betsson
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12 Νοεμβρίου 2025 | 20:13

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Ο Παναγιώτης Καραϊσκος μίλησε στην εκπομπή Mega Sports, στο Mega News για την σκληρή μάχη που έδωσε 6 χρόνια με τα ναρκωτικά, αποκάλυψε πως έφτασε στο κατώφλι του θανάτου αλλά σώθηκε από τη μητέρα του και τόνισε ότι ο αθλητισμός ήταν αυτός που τον τράβηξε ολοκληρωτικά από τις εξαρτήσεις.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη του:

Σπουδαία νίκη και σπουδαίο το μήνυμα που έστειλες κατακτώντας την πρώτη θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Έχεις προλάβει να κοιμηθείς καθόλου μετά τον αγώνα;

Ευχαριστώ πολύ καταρχάς. Έχω κοιμηθεί σήμερα δηλαδή κοιμήθηκα καλά. Τα 2 πρώτα βράδια μετά τον αγώνα ήταν έτσι λίγο χωρίς πολύ ύπνο, αλλά με ικανοποίηση και χαρά. Ήταν ωραία τα συναισθήματα, οπότε αφού δεν έκανα καλό ύπνο δεν με επηρέασε, δεν με πειράζει.

Το σώμα σου πονάει;

Κατά ένα περίεργο τρόπο, όχι. Είναι ο καλύτερος μου αγώνας, δηλαδή μετά τον αγώνα, η αίσθηση που έχω τώρα στο σώμα μου είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχω πόνους και τέτοια. Ακόμα δεν έχω τρέξει, σήμερα θα επιχειρήσω για πρώτη φορά να τρέξω, να κάνω ένα recovery run. Θα το δούμε πως θα είναι το σώμα.

Έχεις πάρει ξανά την πρώτη θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Το πέτυχες και φέτος, είναι ίδια τα συναισθήματα. Αλλάζει κάτι;

Κάθε τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο είναι διαφορετικός, ανεξαρτήτου θέσης και πέρσι δηλαδή που βγήκα δεύτερος, αλλά έκανα ρεκόρ διαδρομής πάλι ήταν έτσι έντονα και χαρούμενα τα συναισθήματά μου. Εντάξει, σίγουρα φέτος συνοδεύτηκε και με μια πρώτη θέση ξανά, δεύτερη φορά, οπότε και φέτος ήταν πολύ δυνατά τα συναισθήματα και ήμουν χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος γιατί το ήθελα.

Είχες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδρομής;

Νομίζω το ένιωσα πολύ για ακόμη μια φορά από τον κόσμο και αυτό που μου έκανε εντύπωση, που έχω πει πολλές φορές έτσι σε κάποιες συνεντεύξεις που έχω δώσει, ήταν πολλά μαζεμένα παιδάκια ανά διαστήματα μετά το τριακοστό χιλιόμετρο και φώναζαν ρυθμικά το όνομά μου. Αυτό ήτανε φοβερό μπουστάρισμα για εμένα και μου άρεσε. Μου έχει μείνει χαραγμένο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτό τον αγώνα.

Πριν από ένα αγώνα όπως είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας κοιμάσαι τα βράδια;

Ναι, η αλήθεια είναι ότι κοιμάμαι εγώ πλέον τα βράδια. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν άμαθος και δεν είχα την εμπειρία. Είχα περισσότερο άγχος και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ τόσο καλά. Πλέον μπορώ και το διαχειρίζομαι καλύτερα. Δεν είμαι τέλειος, εννοείται. Κανείς δεν είναι τέλειος. Την τελευταία μέρα του αγώνα, ενώ κοιμήθηκα πολύ νωρίς κατά τις 10 και μισή, έκανα βαρύ ύπνο, ξύπνησα κατά τις 04:00 και μετά δεν ξανακοιμήθηκα. Ήμουν ανυπόμονος και κοίταγα κάθε 10 λεπτά το ρολόι και κάποια στιγμή σηκώθηκα και λέω 05:00 η ώρα αρχίζω να τρώω τα πρωινά μου, να πίνω τον καφέ μου, να ετοιμάζομαι.

Μπορείς να μας πεις λίγο για την πορεία της προετοιμασίας σου για τον Μαραθώνιο, δηλαδή πόσο προπονείσαι περίπου;

Η προπόνηση είναι 2 φορές την ημέρα. Είναι διπλές προπονήσεις εκτός τις Κυριακές που κάνω βασικά το μεγάλο μου τρέξιμο. Η προετοιμασία για τον Μαραθώνιο ξεκινάει στοχευμένα 6 μήνες πριν, για εμένα.

Το πρωί ξυπνάω, θα κάνω την κυρίως προπόνηση ή μια προπόνηση χαλαρή και το απόγευμα την κυρίως προπόνηση. Είναι περίπου 2 ώρες τρέξιμο σίγουρα και μαζί όμως και με τις ασκήσεις και διατάσεις θα μου πάρει σίγουρα ένα τρίωρο. Θα γυρίσω, θα ξεκουραστώ, θα φάω καλά.

Αυτή η νίκη σου για πολλούς είναι ένα μήνυμα. Το βρήκαν ως μια νίκη του αθλητισμού απέναντι από τις εξαρτήσεις. Επειδή όταν έχεις φτάσει ένα διάστημα να είσαι εξαρτημένος σε ουσίες και μετά καταφέρνεις να κάνεις όχι απλώς την υπέρβαση, το τεράστιο αυτό άλμα να κατακτάς την πρώτη θέση είναι πραγματικά τεράστια νίκη.

Έτσι ακριβώς. Εμένα αυτό με βοήθησε στα πρώτα μου δύσκολα βήματα όταν είχα βγει από το Πρόγραμμα Απεξάρτησης. Ψαχνόμουνα έτσι στη ζωή μου τι θα βρω να με κερδίσει και να κάνω. Ήρθε το τρέξιμο που δεν το περίμενα με τίποτα, ότι θα είναι αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, γιατί όταν αποφάσισα να το μοιραστώ, που πλέον πατούσα στα πόδια μου και ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου, δεν ήξερα πώς θα πάει.

Πλέον είμαι χαρούμενος και γιατί έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχω πάρει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Μεγάλη αγάπη. Έτσι είδα ότι τελικά αυτό που έκανα, βοήθησε. Είδα πολύ κόσμο να μου στέλνει μηνύματα όπως «σε ευχαριστώ» γιατί κάποιος μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα και να το θεωρούσε μεγάλο και είδε το δικό μου και λέει «κάτσε ρε συ, το κατάφερε ο Παναγιώτης γιατί εγώ δεν μπορώ?». Έτσι είχε γίνει και στη δική μου περίπτωση, έβλεπα πιο δύσκολες περιπτώσεις από εμένα και όπου τα είχαν καταφέρει και έλεγα, γιατί να μην τα καταφέρω και εγώ; Οπότε έτσι το σκέφτηκα και το μοιράστηκα.

Ο αθλητισμός είναι που σε τράβηξε από τις εξαρτήσεις;

Ξεκάθαρα ο αθλητισμός. Και πριν τις εξαρτήσεις ήμουνα στον αθλητισμό και δεν έκανα χρήση ουσιών.  Οπότε το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» που λέμε, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς.

Για σχεδόν 6 χρόνια ολόκληρα ήμουν στον κόσμο των εξαρτήσεων. Τα τελευταία χρόνια που ήμουνα σε βαριά χρήση ηρωίνης, εννοείται ότι δεν ξέρεις τι κάνεις εκεί, δεν σε νοιάζει τι πίνεις. Είσαι χαμένος. Στα χαμένα και εγώ από υπερβολική δόση είχα  φτάσει μια φορά σε άσχημη κατάσταση και πάλι καλά που ήταν εκεί η μητέρα μου και με έσωσε.

Δεν θυμάμαι ακριβώς εγώ εκείνη την ώρα, γιατί ήμουν υπό την επήρεια και σε χάλια κατάσταση, αλλά ήταν εκεί και έκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες ήταν πολύ κατάλληλες για εκείνη τη στιγμή και μπόρεσε και με συνεφέρει για να μην ξαπλώσω π χ. και πάθω αναρρόφηση στον ύπνο μου ανάσκελα.

Τώρα όταν σκέφτεσαι αυτή τη σκοτεινή περίοδο, πώς την αντιμετωπίζεις στο μυαλό σου και μέσα σου;

Εντάξει, επειδή το έχω επικοινωνήσει και το έχω μιλήσει πάρα πολύ ,παίρνω δύναμη. Και επειδή νιώθω ότι βοηθάω και δίνω αισιοδοξία και περνάω έτσι ένα καλό μήνυμα, το καταλαβαίνω και το νοιώθω. Μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή δεν με επηρεάζει αρνητικά. Δεν στεναχωριέμαι, μπορεί να συγκινηθώ με κάποιο πράγμα έτσι τώρα όπως είπα για τη μητέρα μου, αυτό αλλά είναι ωραίο, δεν είναι κακό.

Και είναι ωραίο αυτό που κάνεις, ότι μιλάς σε κόσμο που είναι εξαρτημένος, πως πρέπει να φύγει από τα ναρκωτικά;

 Πάρα πολλά μηνύματα από οικογένειες, από μανάδες, από παιδιά που θέλουν να το κάνουν, από παιδιά που ήδη έχουν ξεκινήσει να το κάνουν. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό. Δεν κουράζομαι να μιλάω για αυτό, όπως δεν κουράζομαι στο τρέξιμο, που κουράζομαι στο τρέξιμο, να πω την αλήθεια, αλλά όπως δεν κουράζομαι να κάνω προετοιμασίες για το τρέξιμο ή να κάνω τον Μαραθώνιο, έτσι δεν θα κουραστώ και να μιλάω για αυτό.

Οπότε νομίζω ότι αυτό που πέτυχες είναι το καλύτερο μήνυμα για τους εξαρτημένους και όσους είναι χρήστες ναρκωτικών, ότι κοίτα η ζωή είναι πολύ όμορφη και υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις.

Έτσι. Που μπορεί  να μην το ξέρεις και να μην το περιμένεις έτσι. Εγώ δηλαδή έπαιζα ποδόσφαιρο, έκανα τζούντο, δεν περίμενα ότι το τρέξιμο θα είναι αυτό που θα μου αλλάξει τη ζωή και θα με κάνει να είμαι αυτό που είμαι σήμερα και να διαμορφώσει τον Παναγιώτη που είμαι τώρα. Οπότε λέω ποτέ να μην τα παρατάμε. Εγώ αυτό λέω πάντα και ποτέ δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό που θα έρθει στη ζωή σου κάποια στιγμή και θα σε σώσει στην ουσία.

Headlines:
Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Ο Γκουαρντιόλα μπορεί να φύγει το καλοκαίρι»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρντιόλα αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να σπάσει το συμβόλαιό του έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωσή του

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
TV 12.11.25

Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Πόλο 12.11.25

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή 12.11.25

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι και απόψε κι εδώ, ώστε να αποτελέσει κι απόψε «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο