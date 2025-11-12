Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο Παναγιώτης Καραϊσκος μίλησε στην εκπομπή Mega Sports, στο Mega News για την σκληρή μάχη που έδωσε 6 χρόνια με τα ναρκωτικά, αποκάλυψε πως έφτασε στο κατώφλι του θανάτου αλλά σώθηκε από τη μητέρα του και τόνισε ότι ο αθλητισμός ήταν αυτός που τον τράβηξε ολοκληρωτικά από τις εξαρτήσεις.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη του:

Σπουδαία νίκη και σπουδαίο το μήνυμα που έστειλες κατακτώντας την πρώτη θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Έχεις προλάβει να κοιμηθείς καθόλου μετά τον αγώνα;

Ευχαριστώ πολύ καταρχάς. Έχω κοιμηθεί σήμερα δηλαδή κοιμήθηκα καλά. Τα 2 πρώτα βράδια μετά τον αγώνα ήταν έτσι λίγο χωρίς πολύ ύπνο, αλλά με ικανοποίηση και χαρά. Ήταν ωραία τα συναισθήματα, οπότε αφού δεν έκανα καλό ύπνο δεν με επηρέασε, δεν με πειράζει.

Το σώμα σου πονάει;

Κατά ένα περίεργο τρόπο, όχι. Είναι ο καλύτερος μου αγώνας, δηλαδή μετά τον αγώνα, η αίσθηση που έχω τώρα στο σώμα μου είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχω πόνους και τέτοια. Ακόμα δεν έχω τρέξει, σήμερα θα επιχειρήσω για πρώτη φορά να τρέξω, να κάνω ένα recovery run. Θα το δούμε πως θα είναι το σώμα.

Έχεις πάρει ξανά την πρώτη θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Το πέτυχες και φέτος, είναι ίδια τα συναισθήματα. Αλλάζει κάτι;

Κάθε τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο είναι διαφορετικός, ανεξαρτήτου θέσης και πέρσι δηλαδή που βγήκα δεύτερος, αλλά έκανα ρεκόρ διαδρομής πάλι ήταν έτσι έντονα και χαρούμενα τα συναισθήματά μου. Εντάξει, σίγουρα φέτος συνοδεύτηκε και με μια πρώτη θέση ξανά, δεύτερη φορά, οπότε και φέτος ήταν πολύ δυνατά τα συναισθήματα και ήμουν χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος γιατί το ήθελα.

Είχες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδρομής;

Νομίζω το ένιωσα πολύ για ακόμη μια φορά από τον κόσμο και αυτό που μου έκανε εντύπωση, που έχω πει πολλές φορές έτσι σε κάποιες συνεντεύξεις που έχω δώσει, ήταν πολλά μαζεμένα παιδάκια ανά διαστήματα μετά το τριακοστό χιλιόμετρο και φώναζαν ρυθμικά το όνομά μου. Αυτό ήτανε φοβερό μπουστάρισμα για εμένα και μου άρεσε. Μου έχει μείνει χαραγμένο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτό τον αγώνα.

Πριν από ένα αγώνα όπως είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας κοιμάσαι τα βράδια;

Ναι, η αλήθεια είναι ότι κοιμάμαι εγώ πλέον τα βράδια. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν άμαθος και δεν είχα την εμπειρία. Είχα περισσότερο άγχος και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ τόσο καλά. Πλέον μπορώ και το διαχειρίζομαι καλύτερα. Δεν είμαι τέλειος, εννοείται. Κανείς δεν είναι τέλειος. Την τελευταία μέρα του αγώνα, ενώ κοιμήθηκα πολύ νωρίς κατά τις 10 και μισή, έκανα βαρύ ύπνο, ξύπνησα κατά τις 04:00 και μετά δεν ξανακοιμήθηκα. Ήμουν ανυπόμονος και κοίταγα κάθε 10 λεπτά το ρολόι και κάποια στιγμή σηκώθηκα και λέω 05:00 η ώρα αρχίζω να τρώω τα πρωινά μου, να πίνω τον καφέ μου, να ετοιμάζομαι.

Μπορείς να μας πεις λίγο για την πορεία της προετοιμασίας σου για τον Μαραθώνιο, δηλαδή πόσο προπονείσαι περίπου;

Η προπόνηση είναι 2 φορές την ημέρα. Είναι διπλές προπονήσεις εκτός τις Κυριακές που κάνω βασικά το μεγάλο μου τρέξιμο. Η προετοιμασία για τον Μαραθώνιο ξεκινάει στοχευμένα 6 μήνες πριν, για εμένα.

Το πρωί ξυπνάω, θα κάνω την κυρίως προπόνηση ή μια προπόνηση χαλαρή και το απόγευμα την κυρίως προπόνηση. Είναι περίπου 2 ώρες τρέξιμο σίγουρα και μαζί όμως και με τις ασκήσεις και διατάσεις θα μου πάρει σίγουρα ένα τρίωρο. Θα γυρίσω, θα ξεκουραστώ, θα φάω καλά.

Αυτή η νίκη σου για πολλούς είναι ένα μήνυμα. Το βρήκαν ως μια νίκη του αθλητισμού απέναντι από τις εξαρτήσεις. Επειδή όταν έχεις φτάσει ένα διάστημα να είσαι εξαρτημένος σε ουσίες και μετά καταφέρνεις να κάνεις όχι απλώς την υπέρβαση, το τεράστιο αυτό άλμα να κατακτάς την πρώτη θέση είναι πραγματικά τεράστια νίκη.

Έτσι ακριβώς. Εμένα αυτό με βοήθησε στα πρώτα μου δύσκολα βήματα όταν είχα βγει από το Πρόγραμμα Απεξάρτησης. Ψαχνόμουνα έτσι στη ζωή μου τι θα βρω να με κερδίσει και να κάνω. Ήρθε το τρέξιμο που δεν το περίμενα με τίποτα, ότι θα είναι αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, γιατί όταν αποφάσισα να το μοιραστώ, που πλέον πατούσα στα πόδια μου και ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου, δεν ήξερα πώς θα πάει.

Πλέον είμαι χαρούμενος και γιατί έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχω πάρει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Μεγάλη αγάπη. Έτσι είδα ότι τελικά αυτό που έκανα, βοήθησε. Είδα πολύ κόσμο να μου στέλνει μηνύματα όπως «σε ευχαριστώ» γιατί κάποιος μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα και να το θεωρούσε μεγάλο και είδε το δικό μου και λέει «κάτσε ρε συ, το κατάφερε ο Παναγιώτης γιατί εγώ δεν μπορώ?». Έτσι είχε γίνει και στη δική μου περίπτωση, έβλεπα πιο δύσκολες περιπτώσεις από εμένα και όπου τα είχαν καταφέρει και έλεγα, γιατί να μην τα καταφέρω και εγώ; Οπότε έτσι το σκέφτηκα και το μοιράστηκα.

Ο αθλητισμός είναι που σε τράβηξε από τις εξαρτήσεις;

Ξεκάθαρα ο αθλητισμός. Και πριν τις εξαρτήσεις ήμουνα στον αθλητισμό και δεν έκανα χρήση ουσιών. Οπότε το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» που λέμε, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς.

Για σχεδόν 6 χρόνια ολόκληρα ήμουν στον κόσμο των εξαρτήσεων. Τα τελευταία χρόνια που ήμουνα σε βαριά χρήση ηρωίνης, εννοείται ότι δεν ξέρεις τι κάνεις εκεί, δεν σε νοιάζει τι πίνεις. Είσαι χαμένος. Στα χαμένα και εγώ από υπερβολική δόση είχα φτάσει μια φορά σε άσχημη κατάσταση και πάλι καλά που ήταν εκεί η μητέρα μου και με έσωσε.

Δεν θυμάμαι ακριβώς εγώ εκείνη την ώρα, γιατί ήμουν υπό την επήρεια και σε χάλια κατάσταση, αλλά ήταν εκεί και έκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες ήταν πολύ κατάλληλες για εκείνη τη στιγμή και μπόρεσε και με συνεφέρει για να μην ξαπλώσω π χ. και πάθω αναρρόφηση στον ύπνο μου ανάσκελα.

Τώρα όταν σκέφτεσαι αυτή τη σκοτεινή περίοδο, πώς την αντιμετωπίζεις στο μυαλό σου και μέσα σου;

Εντάξει, επειδή το έχω επικοινωνήσει και το έχω μιλήσει πάρα πολύ ,παίρνω δύναμη. Και επειδή νιώθω ότι βοηθάω και δίνω αισιοδοξία και περνάω έτσι ένα καλό μήνυμα, το καταλαβαίνω και το νοιώθω. Μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή δεν με επηρεάζει αρνητικά. Δεν στεναχωριέμαι, μπορεί να συγκινηθώ με κάποιο πράγμα έτσι τώρα όπως είπα για τη μητέρα μου, αυτό αλλά είναι ωραίο, δεν είναι κακό.

Και είναι ωραίο αυτό που κάνεις, ότι μιλάς σε κόσμο που είναι εξαρτημένος, πως πρέπει να φύγει από τα ναρκωτικά;

Πάρα πολλά μηνύματα από οικογένειες, από μανάδες, από παιδιά που θέλουν να το κάνουν, από παιδιά που ήδη έχουν ξεκινήσει να το κάνουν. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό. Δεν κουράζομαι να μιλάω για αυτό, όπως δεν κουράζομαι στο τρέξιμο, που κουράζομαι στο τρέξιμο, να πω την αλήθεια, αλλά όπως δεν κουράζομαι να κάνω προετοιμασίες για το τρέξιμο ή να κάνω τον Μαραθώνιο, έτσι δεν θα κουραστώ και να μιλάω για αυτό.

Οπότε νομίζω ότι αυτό που πέτυχες είναι το καλύτερο μήνυμα για τους εξαρτημένους και όσους είναι χρήστες ναρκωτικών, ότι κοίτα η ζωή είναι πολύ όμορφη και υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις.

Έτσι. Που μπορεί να μην το ξέρεις και να μην το περιμένεις έτσι. Εγώ δηλαδή έπαιζα ποδόσφαιρο, έκανα τζούντο, δεν περίμενα ότι το τρέξιμο θα είναι αυτό που θα μου αλλάξει τη ζωή και θα με κάνει να είμαι αυτό που είμαι σήμερα και να διαμορφώσει τον Παναγιώτη που είμαι τώρα. Οπότε λέω ποτέ να μην τα παρατάμε. Εγώ αυτό λέω πάντα και ποτέ δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό που θα έρθει στη ζωή σου κάποια στιγμή και θα σε σώσει στην ουσία.