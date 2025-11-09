Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ανέβηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στο πρώτο σκαλί του βάθρου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς μετά το 2023 κέρδισε και τον αγώνα του 2025 σημειώνοντας μία τρομερή εμφάνιση.

Ο Έλληνας αθλητής έκανε δηλώσεις μετά το τέλος της κούρσας, μιλώντας για τις δυσκολίες του αθλητισμού και ευχαρίστησε τους γονείς του που στέκονται στο πλευρό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Καραΐσκος μετά τη νίκη του:

«Δεύτερη νίκη μου, τρίτη χρονιά που διεκδικώ την πρώτη θέση. Είμαι χαρούμενος, το έκανα όπως το είχα στο μυαλό μου από την αρχή, δεν ήξερα ποιος θα ακολουθήσει. Έφτασα σε ένα σημείο και από το 15 και μετά που ήμουν μόνος μου, το διαχειρίστηκα καλά, ήξερα ότι είμαι δυνατός. Ο καιρός ήταν δύσκολος αλλά δεν το κατάλαβα γιατί ήμουν καλά.

Στο τέλος σε κουράζει παραπάνω αυτό, χρειάζεται υπομονή και διαχείριση, αλλά το κατάφερα. Κάθε χρόνο συμμετέχει περισσότερος κόσμος και αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλω να συνεχίσω να κυνηγάω το καλύτερο για τον εαυτό μου και είμαι καλά.

Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου γιατί τους τυραννάω τις τελευταίες μέρες και είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου. Οι γονείς μου δεν ήταν εδώ το 2023 γιατί είχαν κορωνοϊό, φέτος έχουν μεγαλώσει και λίγο, με είδαν από την τηλεόραση και τους αφιερώνω τη νίκη».