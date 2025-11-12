Τρομερές ατάκες του Καμπελά στο Q&A της ΠΑΕ Ολυμπιακός (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έφτιαξε ένα Q&A με πρωταγωνιστή τον Ρεμί Καμπελά, το οποίο αναρτήθηκε στα επίσημα social media της ομάδας.

Ο Γάλλος άσος απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις του και οι απαντήσεις του προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ποιος είναι ο πιο αστείος, ο πιο δυνατός, ο πιο καλοντυμένος στην ομάδα, ποιος γυμνάζεται περισσότερο, ποιος μιλάει περισσότερο, ποιος είναι ο… DJ και ποιον θα εμπιστευόταν για να τον κουρέψει;

Δείτε το απολαυστικό Q&A με τον Ρεμί Καμπελά:

Ο πιο αστείος στην ομάδα;

«Μπιανκόν και Ροντινέι».

Ο πιο δυνατός στην ομάδα;

«Πιρόλα».

Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια;

«Ροντινέι».

Ο πιο καλοντυμένος;

«Γιουσούφ Γιαζίτζι».

Ποιον θα καλούσες σε μία έκτακτη ανάγκη;

«Μπιανκόν».

Ποιος μιλάει περισσότερο;

«Μπιανκόν».

Ποιον θα εμπιστευόσουν να σε κουρέψει;

«Κανέναν, κανέναν!»

Ποιος γυμνάζεται περισσότερο;

«Νομίζω Ποντένσε, Τσικίνιο και Μπιανκόν».

Ποιος έχει το πιο αστείο παρατσούκλι;

«Κάλο (Καλογερόπουλος), γιατί είναι το όνομα από έναν τραγουδιστή στη Γαλλία».

Με ποιους θα πήγαινες διακοπές;

«Μόνο με έναν, Μπιανκόν».