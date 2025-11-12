Τρομερές ατάκες του Καμπελά στο Q&A της ΠΑΕ Ολυμπιακός (vid)
Απολαυστικές ατάκες από τον Ρεμί Καμπελά στο κλασικό πλέον βίντεο «Q&A» που ανάρτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έφτιαξε ένα Q&A με πρωταγωνιστή τον Ρεμί Καμπελά, το οποίο αναρτήθηκε στα επίσημα social media της ομάδας.
Ο Γάλλος άσος απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις του και οι απαντήσεις του προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ποιος είναι ο πιο αστείος, ο πιο δυνατός, ο πιο καλοντυμένος στην ομάδα, ποιος γυμνάζεται περισσότερο, ποιος μιλάει περισσότερο, ποιος είναι ο… DJ και ποιον θα εμπιστευόταν για να τον κουρέψει;
Q&A with @RemyCabella 💬
Teammates edition 👀 pic.twitter.com/HMonoznu7X
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 12, 2025
Δείτε το απολαυστικό Q&A με τον Ρεμί Καμπελά:
Ο πιο αστείος στην ομάδα;
«Μπιανκόν και Ροντινέι».
Ο πιο δυνατός στην ομάδα;
«Πιρόλα».
Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια;
«Ροντινέι».
Ο πιο καλοντυμένος;
«Γιουσούφ Γιαζίτζι».
Ποιον θα καλούσες σε μία έκτακτη ανάγκη;
«Μπιανκόν».
Ποιος μιλάει περισσότερο;
«Μπιανκόν».
Ποιον θα εμπιστευόσουν να σε κουρέψει;
«Κανέναν, κανέναν!»
Ποιος γυμνάζεται περισσότερο;
«Νομίζω Ποντένσε, Τσικίνιο και Μπιανκόν».
Ποιος έχει το πιο αστείο παρατσούκλι;
«Κάλο (Καλογερόπουλος), γιατί είναι το όνομα από έναν τραγουδιστή στη Γαλλία».
Με ποιους θα πήγαινες διακοπές;
«Μόνο με έναν, Μπιανκόν».
