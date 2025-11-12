Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές

Την ετήσια εκδήλωση μνήμης ως ελάχιστο φόρο τιμής στους πεσόντες της Κοινοπολιτείας και των Συμμάχων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, διοργάνωσε την Τρίτη, η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, στο Συμμαχικό Κοιμητήριο (CWGC) Αλίμου.

Η εκδήλωση η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία, ακολούθησε το τυπικό της αντίστοιχης τελετής στο Κενοτάφιο του Λονδίνου (επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες, απαγγελίες, κατάθεση στεφάνων) παρουσία της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, του πολιτικού κόσμου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπροσώπους τοπικών αρχών, Πρέσβεις, ενώσεις βετεράνων, και μαθητές και καθηγητές του St Lawrence College, καλωσόρισε ο Βρετανός Πρεσβευτής στην Αθήνα, Μάθιου Λοτζ, ενώ οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με άγημα, μπάντα και σαλπιγκτή.

Η 11η Νοεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι η 11η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία της υπογραφής της ανακωχής που τερμάτισε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο «την ενδεκάτη ώρα της ενδεκάτης ημέρας του ενδέκατου μηνός» το 1918, έχει οριστεί ως Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων.

Αρχικά αφιερωμένη στους νεκρούς του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά το 1940 η Ημέρα Μνήμης επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει τους πεσόντες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1980 και μετά αφορά σε όλους όσοι υπέφεραν ή έχασαν τη ζωή τους σε πολεμικές συρράξεις υπηρετώντας την πατρίδα, και τις οικογένειές τους.

Ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Κοινοπολιτείας και σκοπό έχουν να υπενθυμίζουν τη διαχρονική σημασία της ειρήνης και τη συλλογική ευθύνη της υπεράσπισης των αξιών για τις οποίες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι στα πεδία των μαχών.

Η έννοια της Μνήμης εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ποίημα του Laurence Binyon «Για τους Πεσόντες» το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Times την 21η Σεπτεμβρίου 1914: «Και με την ανατολή του ήλιου και με τη δύση του, εμείς θα τους θυμόμαστε.»

Η παπαρούνα

Η κόκκινη παπαρούνα συνδέθηκε με την Ημέρα Μνήμης μετά τη δημοσίευση του ποιήματος «Στις πεδιάδες της Φλάνδρας» (In Flanders Fields) του Καναδού αξιωματικού και ποιητή John McCrae (1915), στο οποίο περιέγραφε τις παπαρούνες που άνθισαν ανάμεσα στους τάφους των στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η παπαρούνα συμβολίζει το αίμα που χύθηκε στον πόλεμο αλλά και τη θέληση για ζωή μετά την καταστροφή. Φορώντας μια παπαρούνα, οι Βρετανοί και άλλοι λαοί της Κοινοπολιτείας τιμούν τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη θυσία τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Κοινοπολιτείας, η Βασιλική Βρετανική Λεγεώνα οργανώνει κάθε χρόνο την εκστρατεία της παπαρούνας γνωστή ως Poppy Appeal, για τη στήριξη βετεράνων και των οικογενειών τους.

Το Συμμαχικό Κοιμητήριο Αλίμου

Η τοποθεσία του Πολεμικού Κοιμητηρίου Αλίμου επιλέχθηκε ύστερα από συνεννόηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την βρετανική Υπηρεσία Στρατιωτικών Κοιμητηρίων ως η πλέον κατάλληλη για τη ανέγερση κοιμητηρίου για τους πεσόντες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αποτελεί την τελευταία κατοικία 2.056 αξιωματικών και οπλιτών οι οποίοι έπεσαν στα πεδία των μαχών στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντός του κοιμητηρίου συναντά κανείς ένα ξεχωριστό μνημείο (Cremation Memorial) για τους 74 αξιωματικούς και οπλίτες της Ινδικής Ταξιαρχίας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη.

Το Μνημείο των Αθηνών (Athens Memorial) ανεγέρθηκε στη μνήμη των περίπου 3.000 ανδρών, Βρετανών και πολιτών της Κοινοπολιτείας, που έχασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών της ηπειρωτικής Ελλάδας, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων αλλά και της Γιουγκοσλαβίας, τα λείψανα των οποίων δεν έχουν βρεθεί.

Το Κοιμητήριο και το Μνημείο των Αθηνών έχουν σχεδιαστεί από τον Louis de Soissons.

Σημειώνεται ότι την ευθύνη για την συντήρηση και τη λειτουργία του Συμμαχικού Κοιμητηρίου Αλίμου έχει η Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Κοιμητηρίων (Commonwealth War Graves Commission) η οποία ιδρύθηκε το 1917. Από τότε μεριμνά για 23.000 κοιμητήρια και μνημεία σε 150 χώρες ενώ παράλληλα διατηρεί εκτεταμένο αρχειακό υλικό τιμώντας έτσι 1.7 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που έπεσαν στα πεδία των μαχών κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μάθιου Λοτζ: Άνδρες και γυναίκες που υπερασίστηκαν αξίες και ιδανικά

«Τηρώντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1919, τιμούμε και φέτος τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βρετανικής Κοινοπολιτείας που υπερασπίστηκαν αξίες και ιδανικά – πολλές φορές με τίμημα την ίδια τους τη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάθιου Λοτζ στην ομιλία του.

Ο βρετανός πρεσβευτής στην Αθήνα τόνισε ότι είναι καθήκον μας «να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους , ώστε οι επόμενες γενιές να κατανοήσουν τη φρίκη του πολέμου και να φανούν αντάξιες της θυσίας τους».

«Καθώς βίαιες συγκρούσεις μαίνονται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Αφρική και αλλού, συνειδητοποιούμε καθημερινά ότι η ανθρωπότητα δεν έχει διδαχθεί από την ιστορία και ότι το κόστος του πολέμου εξακολουθεί να πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές και διαλυμένες κοινότητες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάθιου Λοτζ.

Βρετανός πρέσβης: Εκδήλωση μνήμης και σεβασμού

Και υπογράμμισε πως αυτή «είναι πάντα μια εκδήλωση μνήμης και σεβασμού προς όλους όσοι πολέμησαν για υψηλά ιδανικά. Και την ίδια στιγμή, μια βαθιά συγκινητική περίσταση, γιατί στα στρατιωτικά κοιμητήρια, στα μνημεία, στα βιβλία συναντά κανείς προσωπικές ιστορίες ανδρών και γυναικών, νέων και μεγαλύτερων, ιστορίες αγάπης, απώλειας και θυσίας».