Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Οι νέοι φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ποια επαγγέλματα μπορούν να τους αποφέρουν μεγαλύτερο εισόδημα, ξεφεύγοντας από τις παρασοδιακές θέσεις εργασίας.

Περισσότερες ανέσεις προσφέρει και η θέση της νταντάς σε παιδιά πλουσίων, όπως έχει ανακαλύψει η Gen Z, η οποία έρχεται με καλύτερες απολαβές και πολλά πλεονεκτήματα, καθώς και ταξίδια.

Οι νέοι βλέπουν τη ζωή αλλιώς

Η 28χρονη Κάσιντι Ο’ Χάγκαν έμενε σε ένα εξαιρετικά πολυτελές θέρετρο, στη δική της ιδιωτική βίλα. Και για εκείνη, αυτό ήταν δουλειά.

Η δουλειά της ως νταντά σε εξαιρετικά πλούσιες οικογένειες έχει οδηγήσει την 28χρονη από το Κολοράντο σε μέρη που δεν είχε ποτέ ονειρευτεί ότι θα πάει: χειμώνες στο Άσπεν, καλοκαίρια στα Χάμπτονς, ταξίδια στο Πουέρτο Ρίκο, την Ινδία και το Ντουμπάι, και ταξίδια στα ευρωπαϊκά νερά με γιοτ.

«Η δουλειά μου ως πωλήτρια ορθοπεδικών προϊόντων δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί αυτό που έχω τώρα», δήλωσε.

Η Ο’ Χάγκαν έχει καλό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, παροχές υγειονομικής περίθαλψης, άδεια μετ’ αποδοχών και μισθό έξι ψηφίων (αρνήθηκε να διευκρινίσει το ποσό λόγω της συμφωνίας εμπιστευτικότητας που έχει υπογράψει, αλλά είπε ότι κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων κατ’ έτος). Αυτό χωρίς να αναφερθούμε σε άλλα προνόμια, όπως γεύματα μαγειρεμένα από ιδιωτικό σεφ, τη δική της «ντουλάπα νταντάς», πρόσβαση σε προσωπικούς σοφέρ και ταξίδια σε όλο τον κόσμο με ιδιωτικό τζετ.

Φανταζόταν ότι σε αυτό το σημείο της ζωής της θα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στην ιατρική. Αλλά το 2021, μετά από μεταπτυχιακή απασχόληση σε ιατρεία και εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης, εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια και εντάχθηκε σε ένα αυξανόμενο κύμα της Gen Z που εγκαταλείπει τη ζωή των επαγγελμάτων γραφείου για να εργαστεί στα σπίτια των υπερπλουσίων, αναφέρει δημοσίευμα του Business Insider.

Σκεφτείτε νταντάδες, εκτελεστικούς βοηθούς, προσωπικούς βοηθούς, διαχειριστές σπιτιών, μπάτλερ, προσωπικό ασφαλείας, σοφέρ και προσωπικούς σεφ. Για πολλούς νέους, είναι μια πιο περιζήτητη, προσοδοφόρα, ελκυστική και δυναμική εναλλακτική λύση από την αναρρίχηση σε μια όλο και πιο ασταθή εταιρική ιεραρχία.

Μεγάλη η ζήτηση για απασχόληση σε οικογένειες πλουσίων

Όταν ο Μπράιαν Ντάνιελ ξεκίνησε το γραφείο ευρέσεως προσωπικού του, το Celebrity Personal Assistant Network, το 2007, ήταν ένας από τους λίγους ειδικούς για τους υπερπλούσιους, όπως λέει. Σήμερα, εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 1.000 ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως προσωπικού παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 500 βρίσκονται στις ΗΠΑ. «Η ζήτηση είναι ακόρεστη», λέει. «Το βάθος και το εύρος του πλούτου είναι απλά συγκλονιστικό».

Σε αυτή την εποχή του καπιταλισμού πολλοί από τη Gen Z κοιτάζουν την σημερινή υπερ-ελίτ και αποφασίζουν ότι αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, πρέπει… να τους περιποιηθείς.

Το 2000, υπήρχαν 322 άτομα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes στον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 3.000. Υπάρχει επίσης αυτό που μια πρόσφατη έκθεση της UBS ονόμασε «η άνοδος του καθημερινού εκατομμυριούχου» — ο αριθμός των ατόμων παγκοσμίως με επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία αξίας 1 έως 5 εκατομμυρίων δολαρίων έχει τετραπλασιαστεί σε 52 εκατομμύρια τα τελευταία 25 χρόνια.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, και δεν αγοράζουν μόνο ένα ακίνητο».

Καθώς οι υπερπλούσιοι έχουν πολλαπλασιαστεί, το ίδιο έχει συμβεί και με τις επαύλεις, τα αεροπλάνα και τα γιοτ τους, τα οποία χρειάζονται προσωπικό.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, και δεν αγοράζουν μόνο ένα ακίνητο», ανέφερε στο Business Insider ο Ντάνιελ. «Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε καλύτερη ευκαιρία για να ασχοληθεί κανείς με τις ιδιωτικές υπηρεσίες, επειδή κάθε ένας από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους απασχολεί μικρούς στρατούς ανθρώπων για να ικανοποιούν κάθε τους επιθυμία».

Η έξαρση των προσλήψεων μετά την πανδημία έχει επίσης δημιουργήσει ανταγωνισμό εντός του κλάδου, οδηγώντας σε αύξηση των μισθών και των παροχών. «Υπάρχει μια πολύ σοβαρή έλλειψη σε όλο το φάσμα του ελίτ προσωπικού», λέει ο Ντάνιελ. «Χρειάζεσαι ένα μέρος για να μείνεις; Ορίστε ο ξενώνας. Χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο της εταιρείας; Ορίστε. Ένα καλό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εγγυημένες ώρες εργασίας — εννοώ, σου προσφέρουν τα πάντα».

Μια πρόσφατη ματιά στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ιστότοπο της εταιρείας στελέχωσης Tiger Recruitment ήταν ενδεικτική. Υπήρχε μια αγγελία για οικονόμο με μισθό έως 120.000 δολάρια και μια για νταντά με μισθό έως 150.000 δολάρια. Υπήρχε μια θέση «επικεφαλής προσωπικών βοηθών» με μισθό από 250.000 έως 280.000 δολάρια και μια θέση «διευθυντή κατοικιών» που ταξιδεύει μεταξύ ακινήτων σε τέσσερις περιοχές με μισθό από 200.000 έως 250.000 δολάρια.

Οι «χρυσές» θέσεις εργασίας

Όταν η Ο’ Χάγκαν άρχισε να ψάχνει για δουλειά σε μια οικογένεια με υψηλό εισόδημα το 2019, ήταν 22 ετών και ήθελε να κερδίσει επιπλέον χρήματα ενώ προετοιμαζόταν για το MCAT. Λίγο μετά την απόκτηση της πρώτης της δουλειάς, λέει: «Συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα μετά τη μετακόμισή μου ότι είχα μπει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο».

Οι λεπτομέρειες στην συνέντευξη ήταν λιγοστές, αλλά όταν έφτασε στην έπαυλη της οικογένειας στην Καλιφόρνια, έμαθε ότι η φράση «καλυμμένα γεύματα» στην περιγραφή της θέσης εργασίας σήμαινε ότι θα υπήρχε ένας εσωτερικός σεφ που θα μαγείρευε όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά και για όλο το προσωπικό του σπιτιού. Η Ο’ Χάγκαν ήταν μία από τις τέσσερις νταντάδες μιας «ομάδας φροντίδας παιδιών» που εργάζονταν για ένα ζευγάρι στα 30 τους, από μια γνωστή επιχειρηματική οικογένεια. Υπήρχαν προσωπικοί βοηθοί, μια ομάδα οικιακών βοηθών, ένας υπεύθυνος προσωπικού του σπιτιού και ακόμη και ένας ειδικός οργανωτής σπιτιού.

Παρόλο που η δουλειά ήταν ικανοποιητική, εξακολουθούσε να σχεδιάζει να κάνει καριέρα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. «Είχα σίγουρα εσωτερικεύσει το μήνυμα ότι, ανεξάρτητα από το πόσο επαγγελματική, απαιτητική ή σημαντική ήταν η δουλειά μου, το να είμαι νταντά δεν ήταν αρκετό. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, αναγκάστηκα να μπω στον κόσμο των επιχειρήσεων», λέει.

Το 2021, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για μια θέση στις ιατρικές πωλήσεις σε μια μεγάλη εταιρεία. Πέρασε πολλές ώρες σε χειρουργεία και νοσοκομεία σε ένα «πολύ ανδροκρατούμενο» περιβάλλον, δήλωσε η ίδια. Ο αρχικός της μισθός των 65.000 δολαρίων δεν ήταν αρκετός για να ζήσει στην πόλη. Σύντομα, ένιωσε εξαντλημένη και αόρατη.

«Συνειδητοποίησα ότι είχα απομακρυνθεί από μια δουλειά που πραγματικά ταίριαζε με το ποια ήμουν», λέει, «κάποια που είναι πολύ φροντιστική, ευχάριστη, διαισθητική και με έφεση στην εξυπηρέτηση».

Ήταν μια ριζική αλλαγή σε σχέση με την εταιρική ρουτίνα — και δεν έχει κοιτάξει πίσω.

Μετά από λιγότερο από ένα χρόνο, παραιτήθηκε και επέστρεψε στη δουλειά της νταντάς — αυτή τη φορά με την πρόθεση να χτίσει μια καριέρα και να εργαστεί για οικογένειες που ήταν πλούσιες σε ανώτερο επίπεδο. «Ζώντας στη Νέα Υόρκη, ήξερα ότι υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι εδώ, υπάρχουν οικογένειες με εξαιρετικά υψηλή περιουσία εδώ», λέει. «Ήθελα πραγματικά να φτάσω στην κορυφή».

Όπως αναφέρει το Business Insider, άρχισε να συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού και βρήκε μια θέση ως περιστασιακή νταντά σε μια οικογένεια που, όπως η ίδια περιγράφει, είναι πολύ γνωστή στη Νέα Υόρκη. Το εισόδημά της αυξήθηκε αμέσως κατά 40.000 δολάρια. Είχε επίσης ξανά γεύματα από σεφ, μια ολόκληρη γκαρνταρόμπα που της παρείχε η οικογένεια και δεν χρειαζόταν πλέον να χρησιμοποιεί το μετρό, χάρη στις δωρεάν μετακινήσεις με Uber από και προς την εργασία της.

Καθώς η Gen Z έχει γίνει όλο και πιο απογοητευμένη από την εταιρική ζωή, η Ο’ Χάγκαν δεν είναι η μόνη που έχει αλλάξει πορεία. Μια έρευνα της Deloitte για το 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 6% των μελών της Γενιάς Ζ δηλώνουν ότι ο πρωταρχικός επαγγελματικός τους στόχος είναι να φτάσουν σε ηγετική θέση στην εργασία τους. Μερικοί αποφεύγουν ακόμη και να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις (αυτό ονομάζεται «συνειδητή απομάκρυνση από την ηγεσία») για να δώσουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ταυτόχρονα, αναμένουν επίσης να κερδίζουν περισσότερα, πολύ περισσότερα, από τις παλαιότερες γενιές. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Empower, η Γενιά Z ορίζει την οικονομική επιτυχία ως μισθό σχεδόν 600.000 δολαρίων, περίπου έξι φορές υψηλότερο από αυτό που ανέφεραν οι Boomers. Ωστόσο, οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών έχουν εκφράσει ιδιαίτερα έντονα την αδυναμία τους να βρουν δουλειά, καθώς οι προσλήψεις στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα στάσιμες τους τελευταίους μήνες και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εισχωρεί στην εταιρική στρατηγική.

Οι προκλήσεις

Η εργασία για έναν δισεκατομμυριούχο μπορεί επίσης να είναι αγχωτική.

«Ο λόγος για τον οποίο αμείβεστε καλά είναι επειδή σε πολλές από αυτές τις θέσεις αναμένεται να είστε διαθέσιμοι εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας 9-5, και μερικές φορές ενδέχεται να εργάζεστε πολλές ώρες», λέει η Ρουθ Έντουαρντς, ιδιωτική σύμβουλος προσλήψεων στο Tiger, η οποία ειδικεύεται σε οικογενειακά γραφεία και ιδιωτικές κατοικίες πελατών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα.

«Σε αυτόν τον κλάδο με διασημότητες και δισεκατομμυριούχους, πρέπει να έχεις πολλή ενέργεια, γιατί τα πάντα γίνονται με τρελούς ρυθμούς», τόνισε ο Ντάνιελ.

«Το άγχος μπορεί να είναι μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό της Wall Street».

Πρέπει να είσαι πρόθυμος να κάνεις ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσεις τον «αρχηγό», όπως ονομάζεται ο πελάτης στον κλάδο. «Αν η οικονόμος πήγε σπίτι και ο σκύλος έκανε την ανάγκη του στο σαλόνι και εσύ είσαι εκεί με τον VIP, κάποιος πρέπει να το κάνει», λέει. «Τότε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάνεις κάτι τέτοιο και 30 λεπτά ή μια ώρα αργότερα, ίσως να κάθεσαι σε ένα κινηματογραφικό στούντιο με τον προϊστάμενό σου, βοηθώντας τον να κλείσει μια ταινία αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων».

«Το άγχος μπορεί να είναι μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό της Wall Street», θεωρεί ο Ντάνιελ, λέγοντας ότι παλιότερα είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από μια κρίση πανικού που υπέστη μετά από μια ιδιαίτερα αγχωτική μέρα ως βοηθός.

Για την Ο’ Χάγκαν, μια από τις προκλήσεις της εργασίας στα σπίτια των πλουσίων είναι ότι η επαγγελματική και η προσωπική ζωή συχνά συγχέονται. «Δεν εργάζεσαι απλώς για μια οικογένεια, ζεις μαζί τους, βυθισμένος στους ρυθμούς, τη δυναμική και τις ιδιωτικές στιγμές τους», λέει. Παρότι εργάζεται σε πολλές κατοικίες της οικογένειας ως μία από τις οκτώ νταντάδες, μπορεί να νιώθει μοναξιά. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολλές γιορτές με την οικογένεια για την οποία εργάζεται.

Επίσης, δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά σε πλούσιες οικογένειες, γράφει χαρακτηριστικά το Business Insider. Η διακριτικότητα και η ιδιωτικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας — οι περισσότερες οικογένειες με πολύ υψηλό εισόδημα ζητούν από το προσωπικό τους να υπογράψει εκτενείς συμφωνίες εμπιστευτικότητας και απαιτούν από το προσωπικό τους να έχει πολύ «καθαρή» παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι εταιρείες προσλήψεων προσωπικού συχνά αναλαμβάνουν την αναζήτηση στελεχών για λογαριασμό των πλούσιων πελατών τους. «Είναι ένας πολύ σκληρός κόσμος», τονίζει η ο’ Χάγκαν, και συχνά ο μόνος τρόπος για να γνωρίσει κανείς μια οικογένεια είναι να εκπροσωπηθεί από μια εταιρεία.