Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Μόρνο
Αυτοδιοίκηση 11 Νοεμβρίου 2025 | 08:49

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Μόρνο

Συντονισμένες προσπάθειες καταβάλλονται για να παραμείνουν ρέματα και ποτάμια χωρίς φερτό υλικό στην Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Στερεά Ελλάδα, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, παρεμβάσεις θα γίνουν στον ποταμό Μόρνο και στους χειμάρρους Καλλιθέας, Σεργούλας, Αγίου Σπυρίδωνα, Μανδήλω και Σωρροί Τριζονίων. Ο καθαρισμός χειμάρρων και ποταμών θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει ομαλή ροή των υδάτων του, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

  • Όπου έχουν δημιουργηθεί μαζικές τοπικές συσσωρεύσεις φερτών υλικών θα γίνει εκβάθυνση – διαπλάτυνση της κοίτης.
  • Εντός της κοίτης του ποταμού και όπου υποδειχθεί από την υπηρεσία θα γίνει σημειακή κοπή δέντρων, τεμαχισμός τους και διάθεσή τους στον Δήμο Δωρίδος.
  • Όπου υπάρχουν τεχνικά έργα από συρματοκιβώτια και είναι μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένα, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση τους με συρματοκιβώτια κατασκευασμένα από κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου.
  • Στις περιοχές όπου υπάρχουν τεχνικά έργα από σκυρόδεμα και έχει γίνει μερική καταστροφή ή υποσκαφή τους, θα γίνει ολική καθαίρεση τους. Θα γίνει εξυγίανση με λίθους από τον χείμαρρο και εάν χρειαστεί με λίθους λατομείου. Θα γίνει τοποθέτηση συρματοκιβωτίων από κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου.

Έργα σε διάφορα σημεία

Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αντλούμε χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2025 για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αναγκαίων εργασιών στον Μόρνο, στους χειμάρρους Καλλιθέας, Σεργούλας, Αγίου Σπυρίδωνα, Μανδήλω στην περιοχή της Δωρίδας, αλλά και στους Σωρρούς Τριζονίων.

Όλες οι εργασίες (καθαρισμοί κοίτης, εκβαθύνσεις και διαπλατύνσεις) θα γίνουν υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών μας, για να έχουμε τη μικρότερη δυνατή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής».

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

