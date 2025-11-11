magazin
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
11.11.2025 | 06:46
Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Ούτε «αθώα» ούτε απόλυτα επιζήμια η πολυγαμία: Στους δύο τρίτος «χωρεί» σύμφωνα με νέες έρευνες
The Good Life 11 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

Ούτε «αθώα» ούτε απόλυτα επιζήμια η πολυγαμία: Στους δύο τρίτος «χωρεί» σύμφωνα με νέες έρευνες

Τρεις νέες μελέτες αμφισβητούν τη θεωρία ότι η πολυγαμία οδηγεί σε κοινωνική ανισότητα και φτώχεια.

Τον Ιούλιο του 2025, τα δικαστήρια της Ουγκάντας απέρριψαν την προσφυγή που αμφισβητούσε τη νομιμότητα της πολυγαμίας, επικαλούμενα την προστασία της θρησκευτικής και πολιτισμικής ελευθερίας. Για πολλούς ειδικούς, η απόφαση αυτή θεωρήθηκε ένα ακόμα βήμα προς τα πίσω στην προσπάθεια δημιουργίας πιο ισότιμων κοινωνιών.

Όμως, μια σειρά νέων ερευνών έρχονται να ανατρέψουν όσα γνωρίζαμε έως τώρα για την πολυγυνία – δηλαδή τη μορφή πολυγαμίας όπου ένας άνδρας έχει πολλές συζύγους.

Η εικόνα δεν είναι τόσο απλή

Παραδοσιακά, η πολυγυνία θεωρείται «επιζήμια πρακτική» για τις γυναίκες και τους φτωχότερους άνδρες, καθώς –όπως υποστηρίζουν οι επικριτές της– αποκλείει πολλούς άνδρες από τον γάμο και διαιρεί τον πλούτο ανάμεσα σε περισσότερα άτομα.

Η πολιτική επιστήμονας Ρόουζ ΜακΝτέρμοτ έχει χαρακτηρίσει την ανδρική πολυγαμία ως κάτι «κακό», ενώ ο ανθρωπολόγος Τζόζεφ Χένριχ υποστηρίζει ότι η απόρριψή της από τον χριστιανισμό αποτέλεσε κλειδί της δυτικής ευημερίας.

Ωστόσο, τρεις νέες μελέτες που δημοσιεύθηκαν μέσα στο 2025 –και βασίζονται σε δεδομένα άνω των 84 εκατομμυρίων ανθρώπων από 30 χώρες– καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα.

«Χρειάζεται πολιτισμική κατανόηση, όχι δυτικός ηθικός πανικός»

Η πολυγαμία δεν αφήνει άνδρες «εκτός αγοράς γάμου»

Μια από αυτές, που δημοσιεύθηκε στα Proceedings of the National Academy of Sciences τον Οκτώβριο του 2025, αποδεικνύει ότι η πολυγυνία δεν μειώνει τις πιθανότητες των ανδρών να παντρευτούν – αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τις αυξάνει.

Η μελέτη, των ερευνητών Χάμπτον Γκάντι, Ρεμπέκα Σίαρ και Λόρα Φορτουνάτο, βασίστηκε σε απογραφικά στοιχεία από την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία και ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1880, όταν η ανδρική πολυγαμία ήταν αποδεκτή σε ορισμένες κοινότητες Μορμόνων.

Η πολυανδρία (μία γυναίκα, πολλοί σύζυγοι) παραμένει εξαιρετικά σπάνια.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι σε σχεδόν τις μισές χώρες, όσο πιο διαδεδομένη είναι η πολυγυνία, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ανύπαντρων ανδρών.

Αυτό οφείλεται σε δημογραφικούς παράγοντες: οι γυναίκες ζουν περισσότερο, οι άνδρες παντρεύονται νεότερες γυναίκες και οι πληθυσμοί σε πολλές χώρες της Αφρικής αυξάνονται ραγδαία, δημιουργώντας πλεόνασμα γυναικών στον πληθυσμό.

Ακόμη και στην περίπτωση των Μορμόνων, οι ερευνητές παρατήρησαν λιγότερους ανύπαντρους άνδρες σε περιοχές με υψηλή συχνότητα πολυγυνίας – κάτι που αποδίδουν στις ισχυρές κοινωνικές νόρμες υπέρ του γάμου και της τεκνοποίησης.

Η οικονομική διάσταση και τα παιδιά

Το δεύτερο επιχείρημα αφορά την οικονομική ανισότητα: ότι δηλαδή η ανδρική πολυγαμία «μοιράζει» τον πλούτο ενός άνδρα σε περισσότερα στόματα.

Ωστόσο, οι νέες μελέτες δείχνουν ότι αυτή η εικόνα δεν ισχύει πάντα.

Έρευνες στην Τανζανία δείχνουν ότι, αν και τα πολυγυνικά χωριά είναι πιο φτωχά συνολικά, οι ίδιες οι πολυγυνικές οικογένειες είναι συχνά πλουσιότερες από τις μονογαμικές, ενώ τα παιδιά τους δεν εμφανίζουν υστέρηση στην υγεία ή στην εκπαίδευση.

Η εξήγηση βρίσκεται στη λεγόμενη θεωρία του «ορίου πολυγυνίας»: όταν οι γυναίκες έχουν δικαίωμα επιλογής, προτιμούν να μοιραστούν έναν οικονομικά εύπορο σύζυγο, εφόσον αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα και πόρους.

Πολυγυνία και ανθεκτικότητα στην κρίση

Μια τρίτη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τον οικονομολόγο Σιλβαίν Ντέσι και συνεργάτες του, εξετάζει τον ρόλο της πολυγυνίας σε περιόδους φυσικών καταστροφών στο Μάλι.

Οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η πολυγυνία δεν οδηγεί σε αύξηση εγκληματικότητας ή κοινωνικής αστάθειας.

Αναλύοντας στοιχεία από 4.000 αγροτικά νοικοκυριά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε χωριά όπου η πολυγυνία είναι συχνή, οι επιπτώσεις των ξηρασιών στις σοδειές είναι πολύ μικρότερες.

Ο λόγος είναι κοινωνικός: οι πολλαπλές σύζυγοι προέρχονται από διαφορετικές οικογένειες και χωριά, δημιουργώντας εκτενή δίκτυα συγγένειας. Σε δύσκολες περιόδους, οι συγγενείς αυτοί μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα, εργασία ή οικονομική στήριξη – ενισχύοντας την ανθεκτικότητα ολόκληρης της κοινότητας.

Ούτε «αθώα» ούτε απόλυτα επιζήμια

Φυσικά, η πολυγυνία παραμένει άνιση πρακτική που ευνοεί τους άνδρες και συνδέεται με πατριαρχικά πρότυπα. Μάλιστα, πολλές μελέτες καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας σε πολυγυνικούς γάμους.

Σε ορισμένες κοινωνίες, λειτουργεί ως μηχανισμός αλληλεγγύης και προστασίας σε περιόδους κρίσης.

Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν αποτελεί από μόνη της πηγή κοινωνικής αστάθειας. Σε ορισμένα πλαίσια, μάλιστα, φαίνεται να προσφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα, ιδίως σε κοινωνίες όπου οι γυναίκες έχουν περιορισμένες εναλλακτικές για κοινωνική και οικονομική ασφάλεια.

Η συζήτηση, καταλήγουν οι ερευνητές, χρειάζεται λιγότερη ηθική φόρτιση και περισσότερα δεδομένα.

Οι απλουστευτικές αφηγήσεις περί «βλαβερής πολυγυνίας» μπορεί να είναι εύπεπτες, αλλά συχνά ενισχύουν στερεότυπα δυτικής ανωτερότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για πιο στοχευμένες πολιτικές υγείας και ισότητας.

*Mε πληροφορίες απο: Τhe Conversation 

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντοκιμαντέρ του BBC διερευνά αν ο Ουίλιαμ Τέρνερ ήταν νευροδιαφορετικός χρησιμοποιώντας σκίτσα, σχέδια και ακουαρέλες του καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ψυχολογικό πορτρέτο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
10+1 ερωταπαντήσεις 11.11.25

Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Νέα Δεδομένα 11.11.25

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»
Επιτυχημένο παράδειγμα 11.11.25

To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»

Το in στα αναγεννημένα διαμερίσματα μιας παλιάς εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο, μίλησε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν σταθερά αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
