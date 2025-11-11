magazin
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
The Good Life 11 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Spotlight

Ο φωτογράφος της rock, Μπάρι Γουέντζελ απαθανάτισε τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής μεταξύ του 1965 και του 1975 και είχε ένα σπουδαίο ταλέντο. Να αντιλαμβάνεται τη στιγμή.

Χρονικογράφος της χρυσής εποχής του rock’n’roll, ο Γουέντζελ απαθανάτισε τη «βασιλική οικογένεια» της μουσικής βιομηχανίας από το 1965 έως το 1975, όταν η σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ βρισκόταν στο απόγειό της.

Μέσα από τον φακό του, η φανταχτερή αίγλη συναντούσε την αγνή αθωότητα, αποκαλύπτοντας πως οι θρύλοι όπως οι Beatles, ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Μπομπ Ντίλαν ήταν, στην ουσία, «μια παρέα από συνηθισμένα παιδιά που προσπαθούσαν να περάσουν καλά και να είναι λίγο επαναστατικά», όπως εξηγεί ο ίδιος.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα γραφτεί η ιστορία, οπότε η στιγμή που με μια ελαφριά πίεση ενός δαχτύλου σε ένα κουμπί παγώνεις ένα στιγμιότυπο που θα αναμετρηθεί μόνο με το πέρασμα του χρόνου, έχει σημασία», είπε ο ο Ρότζερ Γκλόβερ, μπασίστας των Deep Purple για τον Γουέντζελ.

YouTube thumbnail

Ένας από τους λίγους που βρέθηκαν στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή, τότε που οι μουσικοί της δεκαετίας του εβδομήντα δημιουργούσαν ιστορία, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο Γουέντζελ είχε ένστικτο και συγχρονισμό. Ήταν μάγος.

Οι αφηγήσεις του Γουέντζελ επαναφέρουν το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από το μύθο και οι ιστορίες του είναι η αλήθεια της rock σε πρώτο πρόσωπο.

Ρόμπερτ Πλαντ, Led Zeppelin

«Φωτογράφισα τον Ρόμπερτ Πλαντ των Led Zeppelin μέσα σε μία λιμουζίνα, ενώ κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Χίθροου για την έναρξη μιας περιοδείας στις ΗΠΑ.

Όταν έβλεπες πίσω από τα φώτα, καταλάβαινες ότι ουσιαστικά, οι γίγαντες του rock’n’roll ήταν απλώς μια παρέα από συνηθισμένα παιδιά που προσπαθούσαν να περάσουν καλά και να κάνουν μια μικρή επανάσταση, αποφεύγοντας τη ζωή σε μία γραμμή παραγωγής κάποιου θλιβερού εργοστασίου».

Rolling Stones

«Μία ντουζίνα περίπου μουσικοί συντάκτες και φωτογράφοι είχαμε προσκληθεί στο πάρτι λανσαρίσματος του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ‘Beggars Banquet’, το οποίο λάμβανε χώρα σε μία αίθουσα δεξιώσεων στο Κένσινγκτον του Λονδίνου, διακοσμημένη σε στιλ Ερρίκου Η’, με φαγητό, ποτό και ‘σερβιτόρες’.

Γλεντούσαμε μόνοι μας, καθώς οι Stones δεν είχαν έρθει ακόμα και πιστεύαμε ότι επρόκειτο για φάρσα. Ξαφνικά, μία μεγάλη δρύινη πόρτα άνοιξε και εισέβαλαν τα “αγόρια” οπλισμένα με τούρτες τις οποίες πέταξαν πάνω μας. Ανταποδώσαμε και ακολούθησε μια σκηνή βγαλμένη από ταινί με την μπάντα και εμάς καλυμμένους με κρέμα».

Νταϊάνα Ρος

Η καριέρα του Γουέντζελ στο Melody Maker, το μουσικό περιοδικό που καθόρισε την εποχή, ξεκίνησε τυχαία. «Βρισκόμουν στα στούντιο του BBC για να τραβήξω φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης του ‘Top of the Pops’ και είχα πάει στο μπαρ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος. Η Νταϊάνα Ρος καθόταν σε ένα τραπέζι και μιλούσε με έναν ρεπόρτερ. Τη ρώτησα αν μπορούσα να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Χαμογέλασε και είπε ναι.

Αφού έφυγε, ο ρεπόρτερ μού πρότεινε να στείλω μερικές φωτογραφίες στο Melody Maker. Την επόμενη Τετάρτη, είδα τη φωτογραφία μου στο πρωτοσέλιδο. Ουάου! Λίγες μέρες αργότερα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το Melody Maker, που μου πρόσφερε δουλειά ως κύριος ανεξάρτητος φωτογράφος, την οποία δέχτηκα με χαρά… Χάρη στην Νταϊάνα Ρος!»

Έλτον Τζον

«[Ο δημοσιογράφος] Κρις Γουέλς και εγώ επισκεφτήκαμε τον Έλτον Τζον στο νέο του σπίτι κοντά στο Βιρτζίνια Γουότερ στο Σάρεϊ, για να κάνουμε μία συνέντευξη για το Melody Maker. Ο Έλτον μάς καλωσόρισε με ένα ποτήρι σαμπάνια, την οποία έριξα κατά λάθος στο περσικό του χαλί.

Ζήτησα συγγνώμη και ο Έλτον απλώς γέλασε και είπε: “Μην ανησυχείς, ήταν εδώ χθες ο Κιθ Μουν [των The Who], είναι ήδη λουσμένο. Η μητέρα του Έλτον έβαλε το κεφάλι της έξω από την κουζίνα και μας ρώτησε αν θέλαμε φασόλια σε τοστ. “Ναι, παρακαλώ”, απαντήσαμε όλοι, και απολαύσαμε ένα υπέροχο σνακ».

Φρέντι Μέρκιουρι

«Για το χριστουγεννιάτικο τεύχος του Melody Maker εκείνη τη χρονιά, αποφασίστηκε να είναι ο Φρέντι [Μέρκιουρι] στο εξώφυλλο. Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτές οι ‘στημένες’ φωτογραφίσεις, αλλά έπρεπε να γίνει. Ο Φρέντι εμφανίστηκε με μια όμορφη κοπέλα.

Τον έβαλα να καθίσει σε μια καρέκλα στο στούντιο, μας σέρβιρα αλκοόλ για να φτιάξει η διάθεση, και κάναμε μερικές λήψεις. Προς το τέλος της φωτογράφισης, και σχεδόν προς το τέλος του μπουκαλιού ουίσκι, ένας πολύ χαρούμενος Φρέντι τραγουδούσε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η δουλειά είχε γίνει».

Ντέιβιντ Μπόουι

«Ήταν μια μάλλον συννεφιασμένη μέρα στο Λονδίνο όταν ο Μικ Γουάτς κι εγώ πήγαμε να πάρουμε συνέντευξη από τον Ντέιβιντ [Μπόουι] στο μάλλον μικρό και βρώμικο γραφείο του μάνατζέρ του, Τόνι ΝτεΦρις, στην Ρίτζεντ Στριτ. Καθώς μπήκαμε, ο Ντέιβιντ μας περίμενε, λαμπερά ντυμένος, καπνίζοντας νωχελικά ένα τσιγάρο και διαβάζοντας ένα βιβλίο.

“Γεια σας, περάστε”, είπε, χαμογελώντας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντέιβιντ ανακοίνωσε ότι ήταν γκέι, ότι ήταν από πάντα γκέι. Το άρθρο και η φωτογραφία προκάλεσαν πολλές συζητήσεις, και όπως μου είπε αργότερα ο Ντέιβιντ, η δημοσιότητα τον βοήθησε να γίνει σταρ».

Λέοναρντ Κοέν

«Ήταν η πρώτη φορά που συναντούσα τον Λέοναρντ Κοέν. Είχα ακούσει το άλμπουμ του ‘Songs from a Room’ όταν κυκλοφόρησε και το βρήκα εντελώς καταθλιπτικό. Πήγα μαζί με τον αρθρογράφο  του Melody Maker, Ρόι Χόλινγκγουορθ, για να κάνουμε μια συνέντευξη και βρήκαμε τον Λένι να χαλαρώνει δίπλα σε ένα παράθυρο με τα γυμνά του πόδια πάνω στο γραφείο του μάνατζέρ του.

Προς μεγάλη μου έκπληξη, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους πιο αστείους χαρακτήρες που είχα συναντήσει. Από εκείνη την ημέρα αγάπησα τη μουσική του και μπορώ ακόμη και να απολαύσω το ‘Songs from a Room’».

Νίνα Σιμόν

«Η Νίνα Σιμόν ήταν μια υπερβολικά ταλαντούχα, παθιασμένη, καταπληκτική γυναίκα που έφτιαχνε μουσική με ψυχή, μέσα από τα βάθη της καρδιάς της. Δεν θυμάμαι πολλά για αυτή τη φωτογράφιση, εκτός του ότι με είχε σαγηνέψει. Η Πρωθιέρεια της Soul, όπως την αποκαλούσαν — και δικαίως!

Η Νίνα έμοιαζε με τη Βασίλισσα Νεφερτίτη ή την Κλεοπάτρα, καθώς καθόμουν στο πάτωμα και κοιτούσα μέσα από τον ευρυγώνιο φακό. Θυμάμαι να την ακούω να μιλά για τα πολιτικά δικαιώματα και άλλες βαθιές ανησυχίες που είχε. Ευτυχώς, κατάφερα να απαθανατίσω τη στιγμή που γέλασε».

To coffee table Barrie Wentzell, Should’ve been There αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα, προπαραγγελίες εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
Αλγόριθμοι εναντίον σάρκας 03.11.25

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Θλίψη 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο