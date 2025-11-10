newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 15:47

ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Spotlight

Δηλώσεις για μια συμφωνία ΗΠΑ- Ουγγαρίας για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας σχολίασε η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας.

Τι ανέφερε η Άννα Κάιζα για την συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας

Η Κάιζα δήλωσε πως «δεν έχουμε συγκεκριμένο σχόλιο προς το παρόν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι προτείναμε το σχέδιο «REPowerEU» αυτό το καλοκαίρι, με στόχο τη σταδιακή και αποτελεσματική διακοπή των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027. Και, ως μέρος των πακέτων κυρώσεων του 2022, θεσπίσαμε απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, με εξαιρέσεις για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από τη γενική ευρωπαϊκή απαγόρευση. Ο σκοπός αυτής της εξαίρεσης είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια αυτών των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία μπορούν, βάσει αυτής της εξαίρεσης, να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, από την πλευρά μας. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μόλις δημοσιευθεί η σχετική απαλλαγή από τις αμερικανικές αρχές, οπότε και θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί».

Τα σχόλια έγιναν με αφορμή τις δηλώσεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, μετά την συνάντησή τους και την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην απαλλαγή της Βουδαπέστης από τον τερματισμό εισαγωγής ρωσικής ενέργειας που έχει αποφασίσει η ΕΕ, στην κατεύθυνση της εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Η ίδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ρωτήθηκε για το διαχωρισμό της θέσης της Ουγγαρίας λέγοντας ότι «πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τα προσωρινά καθεστώτα κυρώσεων από τη νομοθεσία «REPowerEU» που έχουμε προτείνει. Το «REPower» βρίσκεται ακόμη σε τεχνικά τριμερή και ελπίζουμε να έχουμε πλήρη συμφωνία και νομοθεσία έως το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι μόνιμο, ενώ τα καθεστώτα κυρώσεων, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά, είναι εκ φύσεως προσωρινά».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «πρέπει πρώτα να δούμε τη δημοσίευση της αμερικανικής απαλλαγής, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί», τονίζοντας «ότι υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές από τις δύο πλευρές σχετικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο και τη διάρκεια αυτής της απαλλαγής. Οπότε πρέπει να μάθουμε περισσότερα πριν μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
Σε δύσβατο σημείο 10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
Euroleague 10.11.25

Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού

Έπεσαν αντικείμενα στον χαμό που έγινε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η έδρα του κινδυνεύει με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και να παίξει χωρίς θεατές με την ΑΕΚ.

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς
Με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ 10.11.25

Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ επισημάνθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου

Σύνταξη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 10.11.25

Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη

«Ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που επιχειρούσε να αποτρέψει τον κόσμο από το να πάει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού
«Το θαύμα μας» 10.11.25

Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η περίπτωσή της είναι μία από τις 33 σε όλον τον κόσμο - Η μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού πραγματοποιείται για την αποκατάσταση της γονιμότητας έπειτα από δύσκολες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο