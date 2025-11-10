ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
- Στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Τσίπρα – «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
Δηλώσεις για μια συμφωνία ΗΠΑ- Ουγγαρίας για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας σχολίασε η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας.
Τι ανέφερε η Άννα Κάιζα για την συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας
Η Κάιζα δήλωσε πως «δεν έχουμε συγκεκριμένο σχόλιο προς το παρόν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι προτείναμε το σχέδιο «REPowerEU» αυτό το καλοκαίρι, με στόχο τη σταδιακή και αποτελεσματική διακοπή των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027. Και, ως μέρος των πακέτων κυρώσεων του 2022, θεσπίσαμε απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, με εξαιρέσεις για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από τη γενική ευρωπαϊκή απαγόρευση. Ο σκοπός αυτής της εξαίρεσης είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια αυτών των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία μπορούν, βάσει αυτής της εξαίρεσης, να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, από την πλευρά μας. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μόλις δημοσιευθεί η σχετική απαλλαγή από τις αμερικανικές αρχές, οπότε και θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί».
Τα σχόλια έγιναν με αφορμή τις δηλώσεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, μετά την συνάντησή τους και την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην απαλλαγή της Βουδαπέστης από τον τερματισμό εισαγωγής ρωσικής ενέργειας που έχει αποφασίσει η ΕΕ, στην κατεύθυνση της εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.
Η ίδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ρωτήθηκε για το διαχωρισμό της θέσης της Ουγγαρίας λέγοντας ότι «πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τα προσωρινά καθεστώτα κυρώσεων από τη νομοθεσία «REPowerEU» που έχουμε προτείνει. Το «REPower» βρίσκεται ακόμη σε τεχνικά τριμερή και ελπίζουμε να έχουμε πλήρη συμφωνία και νομοθεσία έως το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι μόνιμο, ενώ τα καθεστώτα κυρώσεων, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά, είναι εκ φύσεως προσωρινά».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «πρέπει πρώτα να δούμε τη δημοσίευση της αμερικανικής απαλλαγής, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί», τονίζοντας «ότι υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές από τις δύο πλευρές σχετικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο και τη διάρκεια αυτής της απαλλαγής. Οπότε πρέπει να μάθουμε περισσότερα πριν μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω».
- BBC: Ο Τραμπ δεν δέχεται την συγγνώμη του μέσου για το μοντάζ – Απειλεί με μήνυση
- «Με προσβάλλει βαθιά»: Η ιστορία πίσω από την τηλεοπτική έκρηξη της Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1966
- Δολοφονία Κουμανταρέα: Επιστρέφουν στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι- Ξανά ισόβια από το Εφετείο
- Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
- Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
- Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις