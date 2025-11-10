Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Σπουδαίο διπλό και σε απόσταση βολής από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα! Με χατ τρικ του Λεβαντόφσκι και ένα γκολ του Γιαμάλ, οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 4-2 στην έδρα της Θέλτα για τη 12η αγωνιστική της La Liga και μείωσαν στους τρεις βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Καταλανοί μπήκαν δυνατά με το ξεκίνημα και στο 8′ κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Μάρκος Αλόνσο το οποίο υποδείχθηκε μέσω VAR. Ο Λεβαντόφσκι εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 0-1 στο 10′. Με τη σέντρα όμως η άμυνα της Μπάρτσα πιάστηκε στον ύπνο, ο Καρέιρα έσπασε το οφσάιντ και πλάσαρε τον Σέζνι για το 1-1.

Στο 25′ η Μπαρτσελόνα έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ όταν το σουτ του Φερμίν κόντραρε, στην επαναφορά ο Ράσφορντ σημάδεψε δοκάρι και στη συνέχεια ο Ράντου σταμάτησε τον Λεβαντόφσκι. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έπαιζε μονότερμα, στο 32′ απείλησε με τον Φερμίν και στο 37′ έκανε το 1-2 με σέντρα του Ράσφορντ και προβολή του Λεβαντόφσκι.

Σε ακόμη μία μετάβαση η Θέλτα πλήγωσε ξανά την Μπαρτσελόνα όταν στο 43′ ο Ιγκλέσιας από το ύψος της περιοχής έκανε το 2-2 με τρομερό σουτ. Στο 45+4′ όμως ο Γιαμάλ με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-3 με διαγώνιο σουτ, βάζοντας και τον Ράντου μέσα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα ήταν ακόμη πιο επιβλητική, δεν δέχθηκε ούτε τελική και έφτασε στο 2-4 με κεφαλιά του Λέβα από κόρνερ του Ράσφορντ στο 73′. Στο 88′ ο Γιαμάλ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι σε τετ α τετ και το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Σοτέλο (77’ Ρομάν), Μορίμπα, Φερνάντεθ (77’ Ελ Αμπντελαουί), Μινγκέθα (46’ Χάβι Ροντρίγκεθ), Ιγκλέσιας (70’ Άσπας), Γιουτγκλά (58’ Θαραγόθα), Ντουράν

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Αραούχο, Μπαλντέ (86’ Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Όλμο (86’ Κρίστενσεν), Φερμίν, Γιαμάλ (90+7′ Μπερνάλ), Ράσφορντ (87’ Φεράν Τόρες), Λεβαντόφσκι

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή 7/11

Έλτσε-Σοσιεδάδ 1-1

Σάββατο 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

Σεβίλλη-Οσασούνα 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2

Κυριακή 8/11

Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

Βαλένθια-Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα-Χετάφε 1-0

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 2-4

Η βαθμολογία της La Liga