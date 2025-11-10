Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A.
Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.
Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Λίβερπουλ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε σπουδαία ανατροπή και επικράτησε της Λιντς με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Νίκη για τη Μπρέντφορντ κόντρα στη Νιούκαστλ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Τρίποντο για την Άστον Βίλα απέναντι στην Μπόρνμουθ (4-0, δείτε εδώ τα highlights)
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον (0-0, δείτε εδώ τα highlights)
Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή το Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2, δείτε εδώ τα highlights)
Η Γουέστ Χαμ κέρδισε με 3-2 την Μπέρνλι (δείτε εδώ τα highlights)
Η Έβερτον νίκησε τη Φούλαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Ισοπαλία για Σάντερλαντ και Άρσεναλ (2-2, δείτε εδώ τα highlights)
Εντός έδρας νίκη για την Τσέλσι απέναντι στην Γουλβς με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
Έβερτον – Φούλαμ 2-0
Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι 3-2
Σάντερλαντ – Άρσεναλ 2-2
Τσέλσι – Γουλβς 3-0
Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ 4-0
Μπρέντφορντ – Νιουκάστλ 3-1
Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον 0-0
Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 3-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
22/11 14:30 Μπέρνλι- Τσέλσι
22/11 17:00 Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ
22/11 17:00 Μπράιτον – Μπρέντφορντ
22/11 17:00 Φούλαμ – Σάντερλαντ
22/11 17:00 Λίβερπουλ – Νότιγχαμ
22/11 17:00 Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας
22/11 19:30 Νιούκαστλ – Σίτι
23/11 16:00 Λιντς – Άστον Βίλα
23/11 18:30 Άρσεναλ – Τότεναμ
24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Στην Bundesliga, η Στουτγκάρδη επικράτησε της Άουγκσμπουργκ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Άιντραχτ νίκησε την Μάιντς με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Φράιμπουργκ νίκησε με 2-1 την Ζανκτ Πάουλι (δείτε εδώ τα highlights).
Ισοπαλία στο Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου (2-2, δείτε εδώ τα highlights)
Όπως και στο Αμβούργο – Ντόρτμουντ (1-1, δείτε εδώ τα highlights).
Η Λεβερκούζεν διέλυσε την Χάιντενχαϊμ με 6-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για τη Χόφενχαϊμ απέναντι στην Λειψία με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Αλλά και για την Γκλάντμπαχ απέναντι στην Κολωνία (3-1, δείτε εδώ τα highlights).
Η Βέρντερ Βρέμης κέρδισε με 2-1 την Βόλφσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Βέρντερ – Βόλφσμπουργκ 2-1
Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν 2-2
Λεβερκούζεν – Χαϊντενχάιμ 6-0
Αμβούργο – Ντόρτμουντ 1-1
Χοφενχάιμ – Λειψία 3-1
Γκλάντμπαχ – Κολωνία 3-1
Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι 2-1
Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ 3-2
Άιντραχτ – Μάιντς 1-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Μάιντς – Χόφενχαϊμ
Χάιντεχαϊμ – Γκλάντμπαχ
Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο
Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν
Μπάγερν – Φράιμπουργκ
Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη
Κολωνία – Άιντραχτ Φρ.
Λειψία – Βέρντερ
Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου.
Στη Serie A, η Ρόμα κέρδισε την Ουντινέζε με 2-0.
Η Ιντερ επικράτησε με 2-0 της Λάτσιο.
Η Πίζα νίκησε με 1-0 την Κρεμονέζε.
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Κόμο – Κάλιαρι (0-0).
Όπως και το Λέτσε Βερόνα (0-0).
Αλλά και το Γιουβέντους – Τορίνο (0-0).
Ισοπαλία και στο Πάρμα – Μίλαν (2-2).
Η Σασουόλο κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 την Αταλάντα.
Η Μπολόνια νίκησε τη Νάπολι με 2-0.
Ισοπαλία στο Τζένοα – Φιορεντίνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Πίζα – Κρεμονέζε 1-0
Κόμο – Κάλιαρι 0-0
Λέτσε – Βερόνα 0-0
Γιουβέντους – Τορίνο 0-0
Πάρμα – Μίλαν 2-2
Αταλάντα – Σασουόλο 0-3
Μπολόνια – Νάπολι 2-0
Τζένοα – Φιορεντίνα 2-2
Ρόμα – Ουντινέζε 2-0
Ίντερ – Λάτσιο 2-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
22/11, 16:00 Κάλιαρι – Τζένοα
22/11, 16:00 Ουντινέζε – Μπολόνια
22/11, 19:00 Φιορεντίνα – Γιουβέντους
22/11, 21:45 Νάπολι – Αταλάντα
23/11, 13:00 Βερόνα – Πάρμα
23/11, 16:00 Κρεμονέζε – Ρόμα
23/11, 19:00 Λάτσιο – Λέτσε
23/11, 21:45 Ίντερ – Μίλαν
24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο
24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα
Στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης «κόλλησε» στο 0-0 με την Ράγιο Βαγιεκάνο (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 4-2 την Θέλτα (δείτε εδώ τα highlights)
Η Βαλένθια ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπέτις (δείτε εδώ τα highlights)
Η Μαγιόρκα νίκησε τη Χετάφε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε με 1-0 την Οβιέδο (δείτε εδώ τα highlights).
Η Ζιρόνα νίκησε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).
Όπως και η Σεβίλλη την Οσασούνα (1-0, δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Λεβάντε (3-1, δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Βιγιαρεάλ στην έδρα της Εσπανιόλ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Έλτσε – Σοσιεδάδ (1-1, δείτε εδώ τα highlights).
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Έλτσε – Σοσιεδάδ 1-1
Ζιρόνα – Αλαβές 1-0
Σεβίλλη – Οσασούνα 1-0
Ατλέτικο – Λεβάντε 3-1
Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ 0-2
Αθλέτικ – Οβιέδο 1-0
Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0
Βαλένθια – Μπέτις 1-1
Μαγιόρκα – Χετάφε 1-0
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
21/11, 22:00 Βαλένθια – Λεβάντε
22/11, 15:00 Αλαβές – Θέλτα
22/11, 17:15 Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ
22/11, 19:30 Οσασούνα – Σοσιεδάδ
22/11, 22:00 Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα
23/11, 15:00 Ρεάλ Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο
23/11, 17:15 Μπέτις – Ζιρόνα
23/11, 19:30 Χετάφε – Ατλέτικο
23/11, 22:00 Έλτσε- Ρεάλ Μαδρίτης
24/11, 22:00 Εσπανιόλ – Σεβίλλη
