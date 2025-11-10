Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Λίβερπουλ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε σπουδαία ανατροπή και επικράτησε της Λιντς με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Νίκη για τη Μπρέντφορντ κόντρα στη Νιούκαστλ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Τρίποντο για την Άστον Βίλα απέναντι στην Μπόρνμουθ (4-0, δείτε εδώ τα highlights)

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον (0-0, δείτε εδώ τα highlights)

Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή το Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2, δείτε εδώ τα highlights)

Η Γουέστ Χαμ κέρδισε με 3-2 την Μπέρνλι (δείτε εδώ τα highlights)

Η Έβερτον νίκησε τη Φούλαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Ισοπαλία για Σάντερλαντ και Άρσεναλ (2-2, δείτε εδώ τα highlights)

Εντός έδρας νίκη για την Τσέλσι απέναντι στην Γουλβς με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Έβερτον – Φούλαμ 2-0

Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Άρσεναλ 2-2

Τσέλσι – Γουλβς 3-0

Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ 4-0

Μπρέντφορντ – Νιουκάστλ 3-1

Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 3-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

22/11 14:30 Μπέρνλι- Τσέλσι

22/11 17:00 Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ

22/11 17:00 Μπράιτον – Μπρέντφορντ

22/11 17:00 Φούλαμ – Σάντερλαντ

22/11 17:00 Λίβερπουλ – Νότιγχαμ

22/11 17:00 Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας

22/11 19:30 Νιούκαστλ – Σίτι

23/11 16:00 Λιντς – Άστον Βίλα

23/11 18:30 Άρσεναλ – Τότεναμ

24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

Στην Bundesliga, η Στουτγκάρδη επικράτησε της Άουγκσμπουργκ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Άιντραχτ νίκησε την Μάιντς με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Φράιμπουργκ νίκησε με 2-1 την Ζανκτ Πάουλι (δείτε εδώ τα highlights).

Ισοπαλία στο Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου (2-2, δείτε εδώ τα highlights)

Όπως και στο Αμβούργο – Ντόρτμουντ (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Λεβερκούζεν διέλυσε την Χάιντενχαϊμ με 6-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για τη Χόφενχαϊμ απέναντι στην Λειψία με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Αλλά και για την Γκλάντμπαχ απέναντι στην Κολωνία (3-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Βέρντερ Βρέμης κέρδισε με 2-1 την Βόλφσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Βέρντερ – Βόλφσμπουργκ 2-1

Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν 2-2

Λεβερκούζεν – Χαϊντενχάιμ 6-0

Αμβούργο – Ντόρτμουντ 1-1

Χοφενχάιμ – Λειψία 3-1

Γκλάντμπαχ – Κολωνία 3-1

Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι 2-1

Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ 3-2

Άιντραχτ – Μάιντς 1-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Μάιντς – Χόφενχαϊμ

Χάιντεχαϊμ – Γκλάντμπαχ

Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο

Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν

Μπάγερν – Φράιμπουργκ

Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη

Κολωνία – Άιντραχτ Φρ.

Λειψία – Βέρντερ

Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου.

Στη Serie A, η Ρόμα κέρδισε την Ουντινέζε με 2-0.

Η Ιντερ επικράτησε με 2-0 της Λάτσιο.

Η Πίζα νίκησε με 1-0 την Κρεμονέζε.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Κόμο – Κάλιαρι (0-0).

Όπως και το Λέτσε Βερόνα (0-0).

Αλλά και το Γιουβέντους – Τορίνο (0-0).

Ισοπαλία και στο Πάρμα – Μίλαν (2-2).

Η Σασουόλο κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 την Αταλάντα.

Η Μπολόνια νίκησε τη Νάπολι με 2-0.

Ισοπαλία στο Τζένοα – Φιορεντίνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Πίζα – Κρεμονέζε 1-0

Κόμο – Κάλιαρι 0-0

Λέτσε – Βερόνα 0-0

Γιουβέντους – Τορίνο 0-0

Πάρμα – Μίλαν 2-2

Αταλάντα – Σασουόλο 0-3

Μπολόνια – Νάπολι 2-0

Τζένοα – Φιορεντίνα 2-2

Ρόμα – Ουντινέζε 2-0

Ίντερ – Λάτσιο 2-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

22/11, 16:00 Κάλιαρι – Τζένοα

22/11, 16:00 Ουντινέζε – Μπολόνια

22/11, 19:00 Φιορεντίνα – Γιουβέντους

22/11, 21:45 Νάπολι – Αταλάντα

23/11, 13:00 Βερόνα – Πάρμα

23/11, 16:00 Κρεμονέζε – Ρόμα

23/11, 19:00 Λάτσιο – Λέτσε

23/11, 21:45 Ίντερ – Μίλαν

24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο

24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα

Στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης «κόλλησε» στο 0-0 με την Ράγιο Βαγιεκάνο (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 4-2 την Θέλτα (δείτε εδώ τα highlights)

Η Βαλένθια ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπέτις (δείτε εδώ τα highlights)

Η Μαγιόρκα νίκησε τη Χετάφε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε με 1-0 την Οβιέδο (δείτε εδώ τα highlights).

Η Ζιρόνα νίκησε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).

Όπως και η Σεβίλλη την Οσασούνα (1-0, δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Λεβάντε (3-1, δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Βιγιαρεάλ στην έδρα της Εσπανιόλ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Έλτσε – Σοσιεδάδ (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Έλτσε – Σοσιεδάδ 1-1

Ζιρόνα – Αλαβές 1-0

Σεβίλλη – Οσασούνα 1-0

Ατλέτικο – Λεβάντε 3-1

Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ 0-2

Αθλέτικ – Οβιέδο 1-0

Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

Βαλένθια – Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα – Χετάφε 1-0

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

21/11, 22:00 Βαλένθια – Λεβάντε

22/11, 15:00 Αλαβές – Θέλτα

22/11, 17:15 Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ

22/11, 19:30 Οσασούνα – Σοσιεδάδ

22/11, 22:00 Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα

23/11, 15:00 Ρεάλ Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο

23/11, 17:15 Μπέτις – Ζιρόνα

23/11, 19:30 Χετάφε – Ατλέτικο

23/11, 22:00 Έλτσε- Ρεάλ Μαδρίτης

24/11, 22:00 Εσπανιόλ – Σεβίλλη