Ρόμα – Ουντινέζε 2-0: Εδραιώνονται στην κορυφή οι Ρωμαίοι (vid)

Νίκη στο ρελαντί… για τη Ρόμα, καθώς οι «τζιαλορόσι» επικράτησαν με 2-0 κόντρα στην Ουντινέζε και περιμένουν πλέον, τα αποτελέσματα του Ίντερ – Λάτσιο για να δουν αν θα έχουν «παρέα» στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Μετά την ήττα από τη Νάπολι, η ομάδα του Γκασπερίνι επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα απέναντι στους φιλοξενούμενους. Πελεγκρίνι και Τσέλιν, οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Στο πρώτο μέρος, οι δύο πρώτες καλές ευκαιρίες «ήρθαν» στο 13′ και ακολούθως στο 21′ με τους Γουέσλεϊ και Τσελίκ να προσπαθούν ανεπιτυχώς να «απειλήσουν» τον Οκογέ.

Λίγο πριν το ημίχρονο, λογαριασμό άνοιξε για τη Ρόμα στο 42′, ο αρχηγός Πελεγκρίνι, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα και έκανε το 1-0.

Με την έλευση του δεύτερου μέρους, η Ουντινέζε επιδίωξε να κάνει την αντεπίθεση της… και στο 60′ ο Άρμστρονγκ προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το σουτ του κατέληξε εκτός εστίας.

Μετά από αυτή τη φάση, ο Τσελίκ «τιμώρησε» τους φιλοξενούμενους, εκμεταλλεύτηκε το πλασέ του Μαντσίνι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 61′.

Ρόμα Σβίλαρ, Μαντσίνι, Ερμόσο, Εντικά, Τσέλικ (89’ Γκιλάρντι), Κριστάντε, Κονέ, Γουέσλεϊ (89’ Ζιολκόφσκι), Σουλέ (74’ Ελ Σαράουι), Πελεγκρίνι (64’ Ελ Αϊναουί), Ντόμπβικ (43’ Μπαλτάντζι)

Ουντινέζε: Οκόγε, Μπερτόλα, Καμπασέλε (54’ Ματέο), Σολέ, Τζανόλι, Εκέλενγκαμπ, Κάρλστρεμ (72’ Πιοτρόφσκι), Αττά, Καμαρά (79’ Ζεμούρα), Μπούκσα (72’ Ντέιβις), Τζανιόλο (79’ Μπαγιό)

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 16:00

Ουντινέζε-Μπολόνια 16:00

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 19:00

Νάπολι-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45