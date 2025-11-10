Δημόσιος χώρος «μεταμορφώθηκε» σε τόπο μνήμης και δράσης

Η αναπλασμένη πλατεία στον Πεντάλοφο του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου τοποθετήθηκε η προτομή της ηρωίδας του Μακεδονικού Αγώνα, Βελίκας Τράικου, και πλέον φέρει το όνομά της, εγκαινιάστηκε χθες το πρωί από την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά και τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, παρουσία των υφυπουργών Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για τον Πεντάλοφο, που ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και έναν καλαίσθητο χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.

«Η νέα ανάπλαση στην πλατεία του Πενταλόφου σηματοδοτεί μια επιλογή. Την επιλογή να βάλουμε τον δημότη στο επίκεντρο. Να κάνουμε το χωριό κοινότητα, χώρο σύγχρονο, ανθρώπινο, λειτουργικό. Να αποδείξουμε πως δεν είμαστε απλώς θεατές των έργων — είμαστε συνδημιουργοί τους», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Υπογράμμισε ότι μέσα από το έργο της ανάπλασης της πλατείας τιμάται η ηρωική μορφή του τόπου, Βελίκα Τράικου, η οποία είχε γεννηθεί στο Γραδεμπόριο το 1883 — σήμερα γνωστό ως Πεντάλοφος, καθώς στο χώρο δεσπόζει η προτομή της. «Όταν σήμερα βλέπουμε την προτομή της Βελίκας Τράικου τοποθετημένη σε αυτή τη νέα πλατεία, δεν βλέπουμε απλώς μία μορφή από το παρελθόν. Βλέπουμε ένα μήνυμα. Μήνυμα ότι η τοπική μας κοινωνία μπορεί — και πρέπει — να αντλεί από τον τόπο και τις ρίζες της τη δύναμή της. Μήνυμα ότι ο δημόσιος χώρος γίνεται τόπος μνήμης και τόπος δράσης. Σημασία έχει να καταλάβουμε πως η τιμή στους ήρωες — και η Βελίκα Τράικου είναι τέτοια — δεν είναι κενή τελετή. Δεν είναι μια οφειλόμενη εθιμοτυπία.

Είναι προσκλητήριο ευθύνης. Σημαίνει ότι εμείς, σήμερα, στα δικά μας έργα, στις δικές μας κοινότητες, μπορούμε να είμαστε άξιοι συνεχιστές. Να φροντίζουμε τον τόπο μας. Να μην αφήνουμε τον δημόσιο χώρο στην αδράνεια ή τη σιωπή. Να τον κάνουμε ζωντανό, άνθρωπο-κεντρικό», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου.

Α. Αηδονά: «Η νέα πλατεία κρατά τη μνήμη ζωντανή στο σήμερα»

«Το νέο πάρκο Πενταλόφου είναι ένας χώρος που αναγεννήθηκε, για να γίνει καθημερινό σημείο αναφοράς για τα παιδιά, για τις οικογένειες, για τους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Είναι ένας χώρος φιλόξενος, ανοιχτός για όλους, όμορφος και λειτουργικός, που έχει χαρακτήρα, μνήμη και ταυτότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο πάρκο αυτό επελέγη να τοποθετηθεί το μνημείο της Βελίκας Τράικου, της ηρωίδας του Μακεδονικού Αγώνα, της επονομαζόμενης ‘‘Μπουμπουλίνας της Μακεδονίας’’», τόνισε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά.

Υπογράμμισε ότι «το μνημείο αυτό δίνει στη νέα πλατεία Πενταλόφου έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Κρατά τη μνήμη ζωντανή και φέρνει την ιστορία στο σήμερα, ορατή και παρούσα στη σύγχρονη ζωή του τόπου» και ευχαρίστησε τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, λέγοντας: «Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ και τον τόπο του και την ιστορία του τόπου του. Και αυτό αποτυπώνεται στο όραμά του να δημιουργήσει στον Δήμο Ωραιοκάστρου ένα μεγάλο ιστορικό πάρκο και να αναδείξει τον τόπο του σε ένα ανοιχτό μουσείο. Το όραμά του αυτό μέρα με τη μέρα γίνεται πράξη και για αυτό του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Η κ. Αθανασιάδου – Αηδονά επισήμανε πως «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της τέτοιες πρωτοβουλίες. Έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, που ενισχύουν την προσβασιμότητα, που ομορφαίνουν τον δημόσιο χώρο και, ταυτόχρονα, κρατούν ζωντανό τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο κάθε περιοχής. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Ωραιοκάστρου είναι υποδειγματική, γιατί έχει στον πυρήνα της τον κοινό μας στόχο να υλοποιούμε έργα με ουσία για τους συμπολίτες μας. Εύχομαι η νέα πλατεία Πενταλόφου να γίνει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, να γίνει ένας τόπος όπου καθημερινά θα γράφονται καινούριες ιστορίες χαράς και αισιοδοξίας».

Στην τελετή εγκαινίων χαιρέτισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια πλατεία, ουσιαστικά ανοίγουμε την πόρτα της ιστορίας στις νέες γενιές, μια πόρτα που τους οδηγεί στο ένδοξο παρελθόν μας κι αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας και παρότρυνε τους κατοίκους του Πενταλόφου όταν έρχεται κάποιος στο χωριό να του δείχνουν τη νέα πλατεία με την προτομή της Βελίκας Τράικου, γιατί έτσι θα θυμούνται όλοι πως η ελευθερία δεν μας χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε χάρη σε ηρωικές μορφές όπως ήταν η ίδια.

«Χαίρομαι κύριε δήμαρχε», πρόσθεσε ο υφυπουργός απευθυνόμενος προς τον κ. Τσακίρη, «που κρατάτε την ιστορία ζωντανή και με τον τρόπο αυτό προστίθετε λάδι στο καντήλι της μνήμης, γιατί δεν πρέπει να σβήσει ποτέ, το έθνος μας δεν επιβίωσε χάρη στην αριθμητική του υπεροχή, κρατήθηκε χάρη στην ψυχή την ελληνική».

Δ. Βαρτζόπουλος: «Ο Πεντάλοφος είναι ένας τόπος όπου αξίζει να ζεις»

Ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ανέφερε ότι στα χωριά συνηθίζεται να υπάρχουν ιδιομορφίες που καθιστούν δύσκολη μία παρέμβαση στο δημόσιο χώρο. «Έχω βαθιά γνώση του πώς ήταν, πώς είναι σήμερα και πώς εξελίσσεται ο Πεντάλοφος. Όταν είδα τη νέα πλατεία με αυτή την απίστευτη αισθητική ένιωσα ότι θέλω από καρδιάς δήμαρχε να σας απευθύνω συγχαρητήρια, να συγχαρώ τους κατοίκους, τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί αυτή ή ομορφιά που βλέπουμε στην πλατεία καθιστά τον Πεντάλοφο έναν τόπο που αξίζει κάποιος να ζει στη δυτική Θεσσαλονίκη», τόνισε.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Αναστασιάδης, ως εκπρόσωπος του μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα μαζί με τον προϊστάμενο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πενταλόφου, π. Ελευθέριο.

«Η Εκκλησία χαίρεται κάθε φορά που η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους φορείς της Πολιτείας έρχεται και σημαδεύει τον τόπο και την ιστορία με έργα που υπηρετούν την οικογένεια, την κοινωνία, τον άνθρωπο, έργα τα οποία που έρχονται να συμβάλλουν στην καθημερινότητα των πολιτών, να ομορφύνουν και να ανακουφίσουν την καθημερινότητά τους», είπε ο π. Παντελεήμων και μετέφερε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα.

Αμέσως μετά τον αγιασμό ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τα μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ωραιοκάστρου υπό την διεύθυνση του μαέστρου, Αχιλλέα Ρούσση.

υ.