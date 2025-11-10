Τα «ξερίζωσαν» από τη μανούλα τους και αδιαφορώντας για την τύχη τους παράτησαν οκτώ κουταβάκια, που μετρούσαν μόλις λίγες ημέρες ζωής.

Πριν από μερικές ημέρες, οι εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός) δέχονται τηλεφωνήματα από κατοίκους της περιοχής. Τους ενημερώνουν ότι υπάρχουν κουταβάκια σε χωράφια.

Οι εθελοντές βγάζουν… φτερά στα πόδια και φτάνουν στα σημεία. Αμέσως τα παίρνουν μαζί τους.

Τα κουταβάκια είναι 50 ημερών

Διαπιστώνουν ότι τα δύο είναι «κοριτσάκια» και τα υπόλοιπα, αγοράκια.

«Έχουν κοντό τρίχωμα σε καστανοκίτρινους χρωματισμούς και μαύρη μουσουδίτσα. Τώρα τα «μωράκια» μας είναι 50 ημερών και θα γίνουν μεσαίου μεγέθους. Είναι δύο «κοριτσάκια» και έξι… «μαντράχαλοι», λέει αστειευόμενη η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Τα «κοριτσάκια» στην πλήρη ανάπτυξη τους δεν θα ξεπεράσουν τα 20 κιλάκια ενώ τα αγοράκια, μπορεί να «αγγίξουν» και τα 25.

Ο χαρακτήρας τους – Οι ανάγκες τους

Είναι έξυπνα, εξαιρετικά πρόθυμα για μάθηση, χαρούμενα, παιχνιδιάρικα, πολύ – πολύ στοργικά και λατρεύουν τα χαδάκια.

Όπως όλα τα σκυλάκια, έτσι κι αυτά, θα αναπτύξουν άρρηκτους δεσμούς με τα μέλη της οικογένειάς τους και θα προσαρμοστούν ακόμη και σε μικρά διαμερίσματα.

Βέβαια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο σκύλος έχει κάποιες ανάγκες. Όπως είναι η σωματική και πνευματική του εκτόνωση. Εμείς από την πλευρά μας, οφείλουμε να τον κοινωνικοποιήσουμε σωστά, να τον εκπαιδεύσουμε και πάνω απ’ όλα να τον κατανοήσουμε. Να του διαθέτουμε χρόνο, να φροντίζουμε για τις κτηνιατρικές του εξετάσεις και να του προσφέρουμε γενναιόδωρα την αγάπη μας. Και ως γνωστόν, ο σκύλος μάς αγαπάει, όπως είμαστε.

Η υγεία τους

Όλα τα κουταβάκια έχουν πολύ καλή υγεία. Οι εθελοντές έχουν φροντίσει να τα πάνε στον κτηνίατρο και έτσι είναι εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και τσιπαρισμένα.

Μεγαλώνουμε την οικογένειά μας με ένα κουταβάκι

Διακαής επιθυμία κάθε εθελοντή είναι να βρει έναν άνθρωπο στα ζωάκια, που φροντίζουν με τόση μεγάλη αφοσίωση.



Όλες τις ημέρες του χρόνου, το μυαλό και η ψυχή τους είναι δοσμένα σε αυτά τα πλάσματα.

Προσπαθούν με κάθε θυσία να σώσουν όσα μπορούν παρόλο που τα έξοδα είναι υπέρογκα. Και δίνουν από το υστέρημά τους.

Αδέσποτα ζώα βλέπεις όπου γυρίσεις το βλέμμα σου, δυστυχώς.

Υιοθετούμε αδεσποτάκια από καταφύγια, εκείνα που «σπίτι» τους είναι ο δρόμος.

Για τα οκτώ «μωρά» μας μπορούμε να καλέσουμε στους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827 ή να επισκεφτούμε τη σελίδα:https://www.facebook.com/zoofiloimarathonaelpida.gr

Υιοθετούμε υπεύθυνα.