10.11.2025
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Δίνουμε τη στοργή μας σε οκτώ κουταβάκια που τα εγκατέλειψαν
Pet Stories 10 Νοεμβρίου 2025

Δίνουμε τη στοργή μας σε οκτώ κουταβάκια που τα εγκατέλειψαν

Είναι οκτώ τοσοδούλικα κουταβάκια, που τα άφησαν οριστικά και αμετάκλητα σε χωράφια στην περιοχή Μαραθώνα, Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Τα «ξερίζωσαν» από τη μανούλα τους και αδιαφορώντας για την τύχη τους παράτησαν οκτώ κουταβάκια, που μετρούσαν μόλις λίγες ημέρες ζωής.

Πριν από μερικές ημέρες, οι εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός) δέχονται τηλεφωνήματα από κατοίκους της περιοχής. Τους ενημερώνουν ότι υπάρχουν κουταβάκια σε χωράφια.

Οι εθελοντές βγάζουν… φτερά στα πόδια και φτάνουν στα σημεία. Αμέσως τα παίρνουν μαζί τους.

Τα κουταβάκια είναι 50 ημερών

Είναι όλα εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και τσιπαρισμένα

Διαπιστώνουν ότι τα δύο είναι «κοριτσάκια» και τα υπόλοιπα, αγοράκια.
«Έχουν κοντό τρίχωμα σε καστανοκίτρινους χρωματισμούς και μαύρη μουσουδίτσα. Τώρα τα «μωράκια» μας είναι 50 ημερών και θα γίνουν μεσαίου μεγέθους. Είναι δύο «κοριτσάκια» και έξι… «μαντράχαλοι», λέει αστειευόμενη η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Τα «κοριτσάκια» στην πλήρη ανάπτυξη τους δεν θα ξεπεράσουν τα 20 κιλάκια ενώ τα αγοράκια, μπορεί να «αγγίξουν» και τα 25.

Ο χαρακτήρας τους – Οι ανάγκες τους

Είναι έξυπνα, εξαιρετικά πρόθυμα για μάθηση, χαρούμενα, παιχνιδιάρικα, πολύ – πολύ στοργικά και λατρεύουν τα χαδάκια.
Όπως όλα τα σκυλάκια, έτσι κι αυτά, θα αναπτύξουν άρρηκτους δεσμούς με τα μέλη της οικογένειάς τους και θα προσαρμοστούν ακόμη και σε μικρά διαμερίσματα.

Βέβαια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο σκύλος έχει κάποιες ανάγκες. Όπως είναι η σωματική και πνευματική του εκτόνωση. Εμείς από την πλευρά μας, οφείλουμε να τον κοινωνικοποιήσουμε σωστά, να τον εκπαιδεύσουμε και πάνω απ’ όλα να τον κατανοήσουμε. Να του διαθέτουμε χρόνο, να φροντίζουμε για τις κτηνιατρικές του εξετάσεις και να του προσφέρουμε γενναιόδωρα την αγάπη μας. Και ως γνωστόν, ο σκύλος μάς αγαπάει, όπως είμαστε.

Η υγεία τους

Όλα τα κουταβάκια έχουν πολύ καλή υγεία. Οι εθελοντές έχουν φροντίσει να τα πάνε στον κτηνίατρο και έτσι είναι εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και τσιπαρισμένα.

Μεγαλώνουμε την οικογένειά μας με ένα κουταβάκι

Διακαής επιθυμία κάθε εθελοντή είναι να βρει έναν άνθρωπο στα ζωάκια, που φροντίζουν με τόση μεγάλη αφοσίωση.


Όλες τις ημέρες του χρόνου, το μυαλό και η ψυχή τους είναι δοσμένα σε αυτά τα πλάσματα.
Προσπαθούν με κάθε θυσία να σώσουν όσα μπορούν παρόλο που τα έξοδα είναι υπέρογκα. Και δίνουν από το υστέρημά τους.

Αδέσποτα ζώα βλέπεις όπου γυρίσεις το βλέμμα σου, δυστυχώς.

Υιοθετούμε αδεσποτάκια από καταφύγια, εκείνα που «σπίτι» τους είναι ο δρόμος.

Για τα οκτώ «μωρά» μας μπορούμε να καλέσουμε στους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827 ή να επισκεφτούμε τη σελίδα:https://www.facebook.com/zoofiloimarathonaelpida.gr

Υιοθετούμε υπεύθυνα.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Pet Stories
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
