Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
Woman 10 Νοεμβρίου 2025 | 22:55

Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»

«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Η Αμερικανίδα stand-up κωμικός, ηθοποιός και συγγραφέας Γουάντα Σάικς δέχτηκε ένα τιμητικό βραβείο στην εκδήλωση «Power of Women L.A.» του περιοδικού Variety και, ανεβαίνοντας στη σκηνή για την καθιερωμένη ομιλία, αναφέρθηκε στην προτίμησή της να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες ως παραγωγός.

«Μου δίνει χαρά το να μπορώ να ανοίξω μια θέση εργασίας για κάποιον. Και ξέρετε ποιον μου αρέσει να προσλαμβάνω; Τις γυναίκες. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όταν έρχεται η ώρα [να αποφασίσω], κοιτάζω το χαρτί [με τα ονόματα των υποψηφίων] και προσλαμβάνω μια από τις γυναίκες. Έτσι λειτουργώ. Και, αν είναι μαύρη γυναίκα, παίρνει σίγουρα την δουλειά».

«Αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να συνεχίσω να δημιουργώ έργα»

Όπως αναφέρει το Variety, το κοινό άρχισε να χειροκροτεί την Σάικς μετά από αυτή την δήλωση της, με την κωμικό να απαντά στις επευφημίες με μια σαρκαστική ρήση: «Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα. Κάνουμε όλους τους γύρω μας καλύτερους. Όταν κερδίζουμε οι γυναίκες, κερδίζουν όλοι. Όταν κερδίζουν οι άντρες, μερικές φορές κερδίζουν απλά μια νεότερη σύζυγο».

Η κωμικός και παραγωγός συνέχισε εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι είναι ευθύνη της να αναδείξει τις γυναίκες.

Φωτογραφία: Οι Τζέιν Φόντα και Γουάντα Σάικς παρευρίσκονται στην εκδήλωση «Variety’s 2025 Power of Women: Los Angeles» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια | REUTERS/Mario Anzuoni

«Αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να συνεχίσω να δημιουργώ έργα — ακόμα και στα stand-up μου — στα οποία θα μιλάω για τα όσα μπορούν να καταφέρουν οι δυναμικές γυναίκες. Διανύουμε μια περίοδο που, με όλα όσα συμβαίνουν λόγω της κυβέρνησης, πρέπει να δημιουργήσουμε έργα όπου η ζωή μιμείται την τέχνη», είπε η Σάικς.

«Κοιτάζοντας τι συμβαίνει με την περικοπή των επιδομάτων SNAP — αυτό θα επηρεάσει τις ανύπαντρες μητέρες. Θέλω να κάνω πράγματα που να τις αγγίζουν και να τις ενθαρρύνουν».

Στο Variety‘s Power of Women L.A., η Σάικς προλογίστηκε από την Τζέιν Φόντα. Η ομιλία της Σάικς ανέδειξε επίσης το Ruth Ellis Center, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Ντιτρόιτ, την μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μίσιγκαν στις Η.Π.Α, που προσφέρει στέγη και πόρους σε άστεγους και ευάλωτους νέους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

«Τα παιδιά εξέφρασαν πόσο σημαντικό ήταν για αυτά αυτό το μέρος — και αυτό ήταν εμφανές» είπε η Σάικς για την πρώτη της επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, σε άρθρο της στο περιοδικό.

*Με πληροφορίες από: Variety

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
